Bij de brandweerkazerne van Teteringen is vrijdagnacht ingebroken. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Te zien is dat een ruit van de roldeur is vernield. Deze is inmiddels met een plaat dichtgemaakt.

Brandweerkazernes door heel Nederland worden al maandenlang geteisterd door inbraken. Ook in Brabant is het vaak raak, twee weken geleden nog in Chaam.

De politie vermoedt dat die inbraakgolf het werk is van een criminele bende die uit is op zwaar brandweergereedschap. Die spullen worden door dieven gebruikt om bijvoorbeeld inbraken te plegen.