Dieven slaan weer toe bij een brandweerkazerne: dit keer in Chaam

Bij de brandweerkazerne aan de Florijnstraat in Chaam is in de nacht van zondag op maandag ingebroken. Redgereedschap en een pomp zijn daarbij buitgemaakt, zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maandagochtend weten. Het is de zoveelste inbraak de laatste tijd bij een brandweerkazerne in onze provincie.

Het redgereedschap dat is buitgemaakt, wordt volgens de woordvoerder gebruikt om bijvoorbeeld een auto na een ongeluk open te knippen, zodat een slachtoffer uit een auto kan worden bevrijd. De pomp wordt gebruikt om water weg te pompen. Er is niemand aangehouden voor de inbraak.

De schade bij de kazerne is maandagochtend nog goed zichtbaar. In het hekwerk is een gat gemaakt en een ruit van de roldeur is vernield. De politie is bezig met onderzoek in de kazerne.

Zoveelste inbraak

Het is het afgelopen jaar heel vaak raak met inbraken bij brandweerkazernes. Bij de kazerne in Chaam is het voor zover bekend de eerste keer. Eerder werd al ingebroken bij kazernes in onder meer Sint-Oedenrode, Sint-Michielsgestel, Ravenstein, Berghem, Geffen en Haps. In Haps en Geffen was dat al zeker de tweede keer dit jaar.

De politie gaf eerder aan te vermoeden dat de inbraakgolf het werk is van een criminele bende die uit is op zwaar brandweergereedschap. De spullen worden vervolgens door dieven gebruikt om nieuwe inbraken te plegen. Of de vermoedelijke bende bestaat uit één of meerdere groepen, wist de politie toen nog niet.