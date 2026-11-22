Het schoolbestuur van basisschool De Zeilberg in Deurne staat voor een enorme klus. Bestuurder Mischa Kleukers moet onderdak vinden voor 300 leerlingen nadat zijn school vrijdagavond deels afbrandde. Twee kinderen hadden er vuurwerk afgestoken. De vraag of het om leerlingen van zijn eigen school gaat, probeert hij te ontwijken.

Het zijn drukke dagen voor bestuurder Mischa Kleukers van het overkoepelend schoolbestuur. Toen hij vrijdagavond werd gebeld dat er brand was, stapte hij direct in de auto. Veertig minuten later was het gebouw al ver uitgebrand. "Ik trof leerkrachten aan die behoorlijk wat emoties hadden, inwoners met vragen en de directeur die dingen probeerde te regelen", blikt hij terug. De schade is enorm. Kleukers legt uit dat het dak van boven moest worden opengemaakt. "Er is zowel waterschade als brandschade en rookschade. Leidingwerk is in elkaar gesmolten. Dat is heel fors", zegt hij over het getroffen deel. Voordat de school weer open kan zijn we maanden verder. Al is het maar de vraag of de school aan de Margrietstraat überhaupt ooit nog opent, vertelde de directeur zaterdag. Sinterklaas

De leerlingen blijven komende week thuis. De lessen vallen dus uit. "Op deze korte termijn is dat niet te realiseren voor 300 kinderen." Voor kinderen die niet thuis kunnen blijven, is opvang geregeld op een school in de buurt. Geplande excursies, bijvoorbeeld een bezoek aan het Kasteel van Sinterklaas in Helmond, gaan gewoon door.

Een team van de school kwam zaterdag al bij elkaar. Ouders zijn geïnformeerd, er moest veel worden geregeld en verzameld. "Digiborden, lesmaterialen en kijken naar meubilair", somt hij op. Maar de grootste uitdaging is het vinden van een gebouw. Daarvoor moet de school om tafel met de gemeente. "Wij hopen dat we in de loop van komende week een beeld hebben waar de school haar activiteiten gaat voortzetten", zegt de bestuurder.

"Je wil de school wel bij elkaar houden."

Of de lessen na volgende week weer opgepakt kunnen worden, vindt Kleukers nu nog lastig te zeggen. "Ik hoop het wel", zegt hij. "Er zal altijd wel een plek zijn, maar je wil de school wel bij elkaar houden. Je wil voorkomen dat we die in drie of vier eenheden moeten knippen." Maandagochtend is er een bijeenkomst in gemeenschapshuis Den Draai, waar zo'n 600 ouders en kinderen worden verwacht. "We nemen ouders eens mee in wat we wel en niet weten en geven ze de kans om te reflecteren over hun gevoelens." Leerkrachten komen ook met hun klas bij elkaar. Kleukers verwacht dat het een emotionele bijeenkomst zal worden. "Er moet ook ruimte zijn voor verdriet", vertelt hij. "De werkelijkheid is wel anders dan we eigenlijk voor het weekend in ons hoofd hadden. Niet alleen voor ons, maar ook ouders en kinderen." Onderzoek politie

De brand ontstaan nadat twee kinderen vuurwerk aanstaken in een klaslokaal. Kleukers doet zijn uiterste best om de vraag of het om leerlingen van de school zelf gaat te ontwijken. "Dat heeft niet meteen mijn prioriteit", reageert hij. "Dat is het onderzoek dat de politie doet en ik weet niet helemaal of dat een afgeronde conclusie is."