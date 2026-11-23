12:38

Sharona heeft vaak en wisselend verklaard. Pas in het zesde verhoor lag ze niet in bed toen Bill het huis binnenkwam. Alle keren daarvoor verklaarde ze dat ze bij Van der Willigen in bed lag.

Volgens Sharona leek het haar beter om te zeggen dat ze in bed lag. Daar heeft ze nu spijt van maar ze deed dat omdat het wel erg zou lijken dat ze betrokken was bij een plan als ze vertelde dat ze in de keuken stond.

Ze versprak zich een paar keer, valt de raadsheer op. "Ik stond te wa...", zou ze hebben gezegd tegen de politie en dat zou er per ongeluk op wijzen dat ze stond te wachten. Sharona zucht bij die vraag en zegt heel officieel: "Hij heeft nergens aan mij kenbaar gemaakt die ie zou komen."

"We blijven in kringetjes draaien als u dan weer over de appjes begint die niet bestaan", merkt Sharona op. Ze is erg scherp op wat de raadsheren vragen en wil voortdurend weten 'wat de context is?'

"Omdat ie van pl...", is nog zo'n voorbeeld van een bijna-verspreking houdt de oudste raadsheer Sharona voor uit dossier. De politie denkt dat ze plan wilde zeggen. "Geen commentaar", zei Sharona toen.

Nu hapert ze en vraagt om die zin nog eens te horen. "Waarom was hij opgefokt", was de vraag van de politie. En toen zei Sharona "omdat hij van pl...."