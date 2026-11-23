Dit gebeurde er tijdens het hoger beroep van moordkoppel Bill en Sharona
Bill C. (55) en Sharona de J. (37) staan vandaag en morgen voor het gerechtshof in Den Bosch voor de gruwelijke moorden op twee mannen in Lieshout en Amsterdam. De twee kregen jarenlange celstraffen, maar gingen in hoger beroep. Omroep Brabant volgt de rechtszaak met dit liveblog. Hieronder lees je wat er op de eerste dag van de zaak is gebeurd.
Liveblog
De zaak in het kort:
- Bill C. (55) kreeg in 2023 dertig jaar cel en Sharona de J. (37) 22 jaar en elf maanden voor de moorden op Willem van der Willigen (70) en Benito van Ommeren (65).
- In mei 2021 sloeg Bill de Lieshoutse zakenman Willem van der Willigen met een hamer dood. Daarna bleven Bill en Sharona nog weken in zijn villa wonen, terwijl zijn lichaam in de slaapkamer lag.
- Het stel leefde van drank, drugs en seks, plunderde de bankrekeningen van Van der Willigen en verbraste zo'n 90.000 euro. In Amsterdam werd ook hun gastheer Benito van Ommeren vermoord. Bill wurgde hem met zijn broekriem.
- De grote vraag in hoger beroep is of de moorden waren voorbereid. Bill zegt dat hij onder invloed was en in een opwelling handelde. Justitie vindt dat hij en Sharona berekend te werk gingen.
Afronding
De zaak wordt afgerond. Morgen gaat het hoger beroep verder. Dan komen de advocaten van Bill en Sharona aan het woord. Ook de advocaat-generaal zal spreken.
Dit liveblog is gesloten. Morgen volgt een nieuw liveblog over de zaak.
Nooit meer terug
Sharona wil nooit meer terug 'naar dat gat waar ze vandaan komt', verwijst ze naar haar leven vol drugs en als prostituee. Haar leven zonder drugs bevalt haar beter. "Ik ben niet meer de persoon die ik vijf jaar geleden was."
Sharona werd ooit geboren als Peter en is later getransformeerd naar een vrouw en heet sindsdien Sharona. Ze ging de prostitutie in toen ze vrouw was geworden en leek veel voldoening te halen uit de waardering van mannen.
Sharona: 'Het gaat best goed'
En dan de persoonlijke omstandigheden van Sharona de J. Het gaat naar omstandigheden best goed. De gevangenis heeft haar van de ondergang gered.
De voorzitter verstaat haar steeds slecht en dat komt waarschijlijk door het vele roken, merkt ze op.
Sharona studeert theologie en zit al in het derde jaar. Ook is ze gedoopt. Ze was in Ter Peel voorzitter van de gedetineerdencommissie en werkt nu in Nieuwersluis als schoonmaakster.
Eenmalig contact met dochter
Het contact met de dochter blijkt eenmalig. "Omdat ik steeds kaartjes bleef sturen", vertelt Bill.
Hij is ver afgegleden in zijn leven, ziet de voorzitter. Bill weet ook niet hoe dat kan, maar alcohol en drugs waren niet goed voor hem. In de PI gebruikt Bill niks meer, zegt hij.
Steeds meer drinken en agressief
De ex van BIll twijfelde of hij wel gevoelens had. Hij praatte alleen over werk en ging steeds meer drinken. Als het hem niet beviel, sloeg hij dingen kapot. Een oud-collega had het over een 'aap op een rots die wilde laten zien hoe sterk hij was'. Andere collega was doodsbang voor hem. "Pure onzin", zegt Bill over zijn collega's.
Een prostituee verklaarde dat Bill haar meteen bij keel pakte de eerste keer. Kwade dronk had hij, zei ze.
Passende straf?
De voorzitter vraagt het nog eens aan Bill: "Wat is een passende straf?"
"Kan ik geen antwoord op geven", zegt Bill.
"En hoe kijkt u naar de toekomst?" vraagt de voorzitter.
"Ik ga iedere dag met opgeheven hoofd naar de arbeid. En ik hoop in de toekomst met alle dochters contact te hebben en met mijn kleinkinderen", zegt Bill.
Hij zit op een regieafdeling in Veenhuizen en dat betekent dat ze veel zelf regelen in groepsverband. Daar is volgens Bill minder personeel dan op andere afdelingen.
Geen bezoek
Bill vertelt bij de behandeling van de persoonlijke omstandigheden dat hij eigenlijk nooit meer iemand ziet. Een keer in de maand komt een andere gedetineerde met hem praten. Zijn zus sprak hij een tijdje wel en sinds kort heeft hij weer contact met een van zijn twee dochters.
Deskundigen zien dat hij 'gevoelig is voor krenking' en borderlineproblematiek heeft. In de arrestantenbus zei hij al tegen Sharona dat hij waarschijnlijk niet meer vrij zou komen. Hij zegt niet te weten waar hij nu op hoopt qua straf.
'Veel sterkte'
Sharona zegt in een reactie dat ze het 'vreselijk vindt voor de nabestaanden'. En ook Bill wenst de nabestaanden 'uit de grond van zijn hart veel sterkte'.
'Niet verslaafd'
De advocaat van de familie leest het spreekrecht voor namens de dochter van Benito. Te horen is dat het haar pijn doet dat haar vader verslaafd was en de twee liet logeren in ruil voor seks. Dat klopt niet, wil ze benadrukken.
Ze vindt dat beiden evenveel schuld hebben aan de dood van haar vader en wil dat beiden levenslang krijgen.
'Brute wijze'
Een andere zus komt ook naar voren voor haar spreekrecht. Benito deed niemand kwaad, vertelt ze. "Dit had nooit mogen gebeuren", zegt ze emotioneel.
Ongemakkelijk
Bill en Sharona kijken wat ongemakkelijk en gelaten voor zich uit als de nabestaanden vertellen over hun verdriet. Hun advocaten draaien zich wel om en luisteren aandachtig naar het spreekrecht.
Zus van Benito spreekt
De zus van Benito wil graag spreken maar vindt het erg moeilijk. In haar woorden vertelt ze hoeveel verdriet de familie heeft en dat hoor je ook heel goed in haar stem. Haar handen beven.
Ze vertelt hoe sterk haar band met Benito was, wat de pijn alleen maar groter maakt. Ze mist de dagelijkse berichtjes van haar broer die haar zoveel positiviteit brachten.
Ze gruwelt bij de gedachte hoe de doodsstrijd van Benito moet zijn geweest. Zeker omdat ze gezien heeft hoe erg Benito was toegetakeld.
Bill en Sharona hebben spijt
Sharona zegt in een reactie nogmaals dat het haar spijt en dat het nooit had mogen gebeuren. Bill biedt zijn excuses aan aan de familie. Hun stemmen klinken zacht en ook nog wel oprecht.
Spreekrecht
Een goeie vriend van Willem van der Willigen wil namens de familie het woord doen. Het duurt allemaal lang, memoreert hij. De moord op Willem is alweer vijf jaar geleden en de familie wil het graag achter zich laten.
Het verlies van een vader en opa is vreselijk. En zeker als hij vermoord is.
Het zien van de duistere kant van mensen is erg. En dat voor geld. Van spijt hebben we niet veel gemerkt. Wel van hun pogingen om voor hun duivelse daden minder straf te krijgen.
Alles wordt weer opgerakeld in dit hoger beroep. De smerigheid en de slechtheid is akelig.
Jullie zijn er nog genadig van afgekomen bij de rechtbank, zegt hij. Walging als jullie minder straf krijgen voor deze gewetenloze roofmoord.
Schadevergoeding geëist
De zaak gaat weer verder. De drie zoons van Willem van der Willigen eisen opnieuw forse schadevergoedingen van tienduizenden euro's per persoon. De vier zussen en de dochter van Benito van Ommeren eisen ook forse bedragen van de twee verdachten voor hun leed. Na deze vorderingen krijgen de familieleden de gelegenheid om het gerechtshof hun gedachten te vertellen over deze zaak. Hun harten zijn gebroken, vertelt hun advocaat alvast. Heel vervelend vindt de familie het idee dat Benito nog had kunnen leven als de politie eerder had ingegrepen. Ze hielden Bill en Sharona immers al dagen in de gaten.
Pauze
Het is weer even pauze en daarna worden alle vorderingen besproken van de benadeelde partijen.
Stel roofde voor bijna een ton
De moorden op Van der Willigen en Van Ommeren zijn nu behandeld. Alle vragen zijn gesteld en nu kijkt het hof naar de diefstal van geld, aandelen en bijvoorbeeld de muntenverzameling en het verkopen van spullen. Bill en Sharona gebruikten de auto, de telefoon en de bankpassen van Van der Willigen en ook verkochten ze aandelen. Maar omdat beiden dit allemaal toegeven, zal deze financiële kant van de zaak van bijna een ton niet uitgebreid worden behandeld.
Zo klein mogelijk
Sharona heeft verklaard dat Bill haar rol zo klein mogelijk wilde houden, maar in eerste instantie zelf zou zwijgen. "Ja, dat zegt zij", pareert Bill.
Maar zo is het wel gegaan, toch. Dat valt op, zegt de raadsheer.
Geschreeuw en gebonk
De buren hoorden langdurig geschreeuw en gebonk. Zeker vijf tot tien minuten. "Wat was uw doel, daar hebt u nu 5 jaar over kunnen nadenken", houdt ze hem voor. Bill heeft geen idee waarom hij de man wurgde, maar het was zeker niet de bedoeling om hem te doden, houdt Bill vol.
"Alles was op en daarom moesten we eruit", zei Bill toen tegen de politie over de reden van de ruzie met dodelijke afloop.
'Kan niet zeggen waarom'
"Het gebeurde allemaal heel snel", legt Bill. Benito riep ondertussen dat 'ze hem wilden vermoorden'. "Had nooit mogen gebeuren", zegt Bill nu. "Het is gebeurd helaas, maar ik kan niet zeggen waarom."
U pakt uw riem uit uw broek, houdt de voorzitter hem voor. "Niet over nagedacht", zegt Bill.
"U doet het niet zomaar, er is een reden", zegt de oudste raadsheer. "Wat was het doel om uw riem te pakken? U wilde hem vermoorden."
"Ja, maar niet met voorbedachten rade", zegt Bill.
"Jullie wilden er niet uit. Hij kwam terug in z'n onderbroek en toen?" vraagt de raadsheer. "Gesprek lijkt me de beste oplosssing."
"Geen idee", zegt BIll over hoe het misging. "Ik weet het niet meer."
Vragen aan Bill
Nu vragen over de moord in Amsterdam aan Bill C. Die had drank en drugs op toen hij in gevecht raakte met Van Ommeren. "Ik heb niet met die roze vaas geslagen", zegt Bill. En ook over een pan, waarmee geslagen zou zijn, weet hij niets. Maar aan die pan zit wel bloed van Benito van Ommeren. Volgens Bill komt het gebroken jukbeen bij Van Ommeren van een vuistslag.
Ook Bill wordt gevraagd hoe het gegaan is met de dealer en de toestemming van Sharona. De dealer moest 'moven' zouden ze tegen elkaar hebben gezegd. Ze hadden met z'n vieren drugs gebruikt maar moesten daarna hun spullen pakken. Maar eerst moest die dealer weg zijn.
'U leek weg te gaan'
In Lieshout hebt u Bill een kant opgestuurd, in Amsterdam hebt u letterlijk toestemming gegeven aan Bill, stelt de jongste raadsheer. En het leek erop dat u uit uzelf wegging, maar dat was u dus helemaal niet van plan, vraagt hij zich af. Maar daar heeft Sharona niet zo'n antwoord op.
'Wilde niet op straat worden gezet'
"U ziet het allemaal gebeuren en helpt ook meezoeken", gaat de raasheer verder. "En u wilde niet 's avonds laat op straat worden gezet."
Sharona vond inderdaad vooral het tijdstip niet acceptabel, zegt ze tegen de jongste raadsheer. "Ik wilde daar niet weg. Ik weet niet wat jij doet", zou Sharona tegen BIll hebben gezegd. "En dan zitten er nog heel wat stappen tussen proberen te blijven en iemand dood maken. Het is zijn keuze geweest om tot dit uiterste middel over te gaan."
Maar ook deze raadsheer snapt niet dat Sharona na de moord in Lieshout niet ziet wat Bill van plan zou kunnen zijn.
'U hebt niks gedaan'
"U hebt niks gedaan toen Bill de man wurgde", houdt de oudste raadsheer Sharona voor. Ze is erg fel op de woorden van Sharona en steekt haar verbazing niet onder stoelen of banken. Ze leest voor: 'ik had wel het vermoeden dat hij het loodje zou leggen', had Sharona eerder verklaard. "Maar het was niet in Bills belang om hem om het leven te brengen. Maar daar heeft hij niet voor gekozen", wijst ze naar Bill.
"U zei toen dat u hem uw fiat hebt gegeven om hem om te brengen", houdt de raadsheer Sharona voor. Het eerste wat Sharona doet na de moord is hun spullen, die al bij de lift stonden, weer naar binnen brengen en het lijk verstoppen achter de bank. Er werden een matras en wat theedoeken en kussens op Benito gelegd.
'Dan had Benito nog geleefd'
Benito had ons veel beter kunnen laten blijven, dan had ie nog geleefd, zei Sharona in een verhoor. "Toen Bill hem met een vaas sloeg, wist ik wel hoe laat het was."
Dat was na de moord in Lieshout, benadrukt de oudste raadsheer. "En daarom ging ik ook naar de gang, zegt Sharona.
Ze moest iets zoeken om mee te wurgen, zei Sharona eerder. Nu zegt ze dat het alleen 'iets zoeken' was en dat wurgen nooit gezegd is.
'Kankerhond'
Sharon vond methadonpillen bij Van Ommeren na de moord en noemt hem een 'kankerhond', zo is te horen in afgeluisterde gesprekken. Ook wordt veel gesproken over de bankpas van Van Ommeren. Sharon probeerde nog spullen van Van Ommeren te verkopen in de dagen na zijn dood, maar voor een broodrooster en een tv had een pandjeshuis geen geld over.
Benito schreeuwde het uit
Benito schreeuwde het uit: 'Ik heb jullie toch geholpen?!' "Zoek iets", riep Bill omdat hij Benito stil wilde krijgen. Sharona, die terug was gekomen van de gang, kwam met een oplaadsnoer aan, maar 'niet om hem te vermoorden'. Bij de rechtbank zei ze nog dat het snoertje was om Benito stil te krijgen. "Bill had dat snoertje ook in zijn mond kunnen douwen", doet Sharona een suggestie. Bill vond het snoertje echter niks en pakte zijn eigen broeksriem en wurgde de man.
'Te veel verklaard'
"Ik heb in dat eerste verhoor heel veel verklaard", zegt Sharona nu. "En ik heb ze verteld wat ze graag wilden horen, zoals dat ik met een pan geslagen heb. Maar de politie stuurde dat gesprek en later ben ik het allemaal gaan nuanceren."
'Ze zijn allebei gelijk'
De ene man had wat meer geld dan de andere, maar voor Sharona 'waren ze allebei gelijk', verklaarde Sharona tegen de politie. Gelijkwaardig, bedoelt Sharona, maar de voorzitter denkt dat Sharona bedoelde dat er geen verschil is tussen de ene moord en de andere.
Beiden wisten dat ze eruit moesten en dat zorgde voor paniek. Ze wisten namelijk ook dat de politie ze op de hielen zou zitten, omdat ze niets hadden gedaan om hun daden te verhullen.
Zolang Bill en Sharona boodschappen deden, konden ze blijven, maar dat konden ze op een gegeven moment niet meer. "Midden in de nacht kregen we te horen dat we eruit moesten", vertelt Sharona.
Ze wachtten tot een bevriende dealer het huis verliet. "Dan zouden ze hem gaan pakken", verklaarde Sharona eerder. Nu zegt ze dat ze Bill wel op andere gedachten wilde brengen, maar ze had hem niet meer gesproken. Het belangrijkste was om in de woning te kunnen blijven, aldus Sharona. "We hebben geen contact gehad over wat we zouden doen en dat is wel nodig als je iemand wil pakken", veegt Sharona haar straatje schoon. "En daar wil ik het echt bij laten."
'Doden is beter dan op straat lopen'
De drempel om iemand te doden, lag lager bij de tweede moord, heeft Sharona verklaard. "Ik heb hem niet dood gemaakt, maar ik kan me voorstellen dat als je al een keer iemand hebt gedood, dat dan de drempel lager is", is haar theoretische antwoord.
"Ik heb wel toestemming gegeven door Bill aan te kijken", verklaarde Sharona bij de politie. Nu zegt ze: "Zo heeft Bill dat oogcontact uitgelegd. Ik ben naar de gang gegaan."
"Het is beter dan op straat lopen", zou Sharona destijds ook hebben gezegd.
'Sharona niet verantwoordelijk voor moord Amsterdam'
Sharona vindt dat zij niet als medepleger van de moord in Amsterdam kan worden gezien. Zij hielp volgens de rechtbank mee aan de moord op de 65-jarige Benito van Ommeren. Bill en Sharona mochten bij hem logeren in ruil voor seks, maar toen Van Ommeren hen eruit wilde hebben, wurgde Bill hem met zijn riem. Sharona zou een knikje hebben gegeven, zo van: pak 'm. Ook gaf ze spullen aan om te helpen bij de moord, zoals een oplaadkabeltje van een telefoon om hem mee te wurgen. Ook sloeg ze hem met een pan, oordeelde de rechtbank. Bill sloeg de man met een vaas en wurgde hem uiteindelijk met zijn eigen broeksriem.
Zitting hervat
De zitting wordt hervat en er wordt nu gesproken over de dood van Benito van Ommeren, die aan de Tollenstraat in Amsterdam woonde. Bill en Sharona mochten bij hem logeren.
Pauze
Het is pauze. De advocaat van Bill C. vraagt om meer tijd dan 40 minuten want ze heeft geen brood mee. Ze krijgt wat extra tijd. Om 14.15 uur gaat de behandeling van de zaak verder.
'Was het 't waard?'
"Was het 't waard", vroeg Bill haar in de arrestantenbus. Ja, zei Sharona toen, maar daar heeft ze nu spijt van en ook dat ze het leuk had gehad in Amsterdam. "Dat zei ik in een soort euforie", zegt Sharona. "Dat was ook omdat ik met die twee levensdelicten niets te maken had", aldus Sharona. In de zaal wordt weer schamper gelachen.
'Kom het even oplossen'
'Ik kom het even oplossen' is een van de berichten die wel echt zijn verstuurd en die in het dossier zitten, merkt de jongste raadsheer op. Maar Sharona blijft erbij dat ze niet wist wat Bill van plan was. "Ik kende hem ook niet als agressief", licht ze toe.
Heel achterdochtig
In Lieshout was Bill nog heel achterdochtig dat Sharona bijvoorbeeld de politie zou bellen, legt Sharona uit. Dat nam volgens Sharona pas af toen ze eenmaal in Amsterdam waren.
"Maar wel samen zijn vermogen erdoorheen jassen", merkt de advocaat-generaal op.
Sharona gaf Van der Willigen de dag voor de moord nog wel 80 euro, de helft van het bedrag voor drugs die dag. "Was niet veel, maar ik wilde laten zien dat ik niet altijd op zijn zak wou teren", legt Sharona uit. "Ik wilde laten zien dat ik niet zoals iedereen ben en alleen nemen, nemen, nemen."
Toen hij overleden was, moest er spul komen, legt Sharona uit. "We zaten toch in de shit en we hebben zijn geld gebruikt om aan drugs te komen."
Niet tegengehouden
De advocaat-generaal wil graag weten hoe het kan dat Sharona niet wist wat Bill kwam doen, terwijl Bill al heel dreigend was in zijn berichten. "Dan moet ik dat verhaal dat de berichten niet bestaan weer herhalen", antwoordt Sharona.
En waarom heeft Sharona Bill niet tegengehouden? "Hij vroeg waar ie was en liep door", legt Sharona de volgens haar korte ontmoeting uit. "Hij was niet te stoppen. Als ik dat gedaan had, was ik er misschien niet meer geweest."
Van der Willigen maakte nog geluid toen Bill en Sharona samen in de badkamer stonden. En toen is Bill weer teruggegaan. "Waarom hebt u hem toen niet tegengehouden", vraagt de advocaat-generaal. "Omdat ik er toen al van overtuigd was dat ie dood was."
Gat in hek dichtgemaakt
Het gat dat BIll in het hek had gemaakt werd al dezelfde nacht dichtgemaakt door Bill. "Dat was verdacht", legt Sharona uit. Bill handelde in een opwelling, zegt Sharona. "Hij begon meteen te slaan toen hij in de slaapkamer kwam."
'Business as usual'
De dealer komt heroïne en cocaïne brengen naar de villa en daar kreeg hij ook nog een rondleiding. "Dat maakt kortsluiting in mijn hoofd", zegt de raadsheer. "Ik snap de combinatie niet."
"Business as usual is dit", zegt de raadsheer. "Klopt", zegt Sharona. "Moord is onder het tapijt geschoven en we zijn doorgegaan. Dat is een schande, maar het is wel gebeurd."
Raadsheer verbaasd
Van der Willigen werd dwars door zijn apneumasker doodgeslagen, constateert de derde raadsheer. "Het bloed zat op de muren. En daarna vraagt u of Bill hem wel heeft afgelegd en zijn ogen dichtgedaan?", verbaast hij zich.
"Ik was er niet bij", zegt Sharona. "Maar u heeft alle klappen gehoord", zegt de raadsheer.
De raadsheer vindt het een heel vreemde vraag na zoveel geweld.
Drugs nodig
Sharona legt uit dat je van cocaïne geen ontwenningsverschijnselen krijgt, maar van heroïne wel. En dat had ze nodig na de moord. "En Bill had cocaïne nodig."
Daarom werd om 00.08 uur de dealer gebeld, nog maar drie kwartier na de dood van Van der Willigen.
Slecht plan
Sharona legt nog eens een keer uit dat het haar beter leek om te vertellen dat ze in bed lag toen Bill binnenkwam. "Dan leek het of we een plan hadden, maar dat was stom van me", zegt ze. "Ik dacht toen dat dat beter voor me was, maar de waarheid is dat ik in de keuken stond."
Nepvuurwapen
Sharona had een nepvuurwapen, omdat 'dat wel handig is in mijn vak'. Bill nam dat wapen mee toen hij op de avond van 2 mei 2021 de villa binnenging.
De derde raadsheer wil precies weten wat Bill bij zich had. De hamer had 'ie bij zich, weet Sharona. De hamer weet ze niet meer zeker. Dat kan ook in huis hebben gelegen.
'Wat gaat hij doen?'
"What the fuck gaat hij doen, dacht ik", vertelt Sharona. "Ik wilde daar in huis blijven wonen en daarom ben ik bij Van der Willigen in bed gaan liggen om dat te laten zien."
Ook de voorzitter blijft vragen naar de hamer: "Wat kom je doen met een hamer? Wat dacht u?", vraagt ze aan Sharon.
De intenties van Bill waren niet helder, zegt Sharon. "Hij had ook weg kunnen gaan, was ook een optie."
'Lijkt op een plan'
Geen idee wat hij van plan was, zegt Sharona. Nou ja, zegt de raadsheer. Hij wil weer samenleven, dope nodig en gaat met een hamer naar de slaapkamer. Wat denkt u dat hij van plan was?
Hij gaat niet midden in de nacht een schilderijtje ophangen. En u wijst hem de weg. Dat lijkt op een plan, zegt de raadsheer.
"Denkt u dat ik Bill tegen had kunnen houden zonder kleerscheuren", zegt Sharona. "Ik wist ook niet wat ie van plan was, he? Misschien kwam ie gewoon stennis schoppen, niet dat ie hem dood kwam slaan."
Wisselende verklaringen
Sharona heeft vaak en wisselend verklaard. Pas in het zesde verhoor lag ze niet in bed toen Bill het huis binnenkwam. Alle keren daarvoor verklaarde ze dat ze bij Van der Willigen in bed lag.
Volgens Sharona leek het haar beter om te zeggen dat ze in bed lag. Daar heeft ze nu spijt van maar ze deed dat omdat het wel erg zou lijken dat ze betrokken was bij een plan als ze vertelde dat ze in de keuken stond.
Ze versprak zich een paar keer, valt de raadsheer op. "Ik stond te wa...", zou ze hebben gezegd tegen de politie en dat zou er per ongeluk op wijzen dat ze stond te wachten. Sharona zucht bij die vraag en zegt heel officieel: "Hij heeft nergens aan mij kenbaar gemaakt die ie zou komen."
"We blijven in kringetjes draaien als u dan weer over de appjes begint die niet bestaan", merkt Sharona op. Ze is erg scherp op wat de raadsheren vragen en wil voortdurend weten 'wat de context is?'
"Omdat ie van pl...", is nog zo'n voorbeeld van een bijna-verspreking houdt de oudste raadsheer Sharona voor uit dossier. De politie denkt dat ze plan wilde zeggen. "Geen commentaar", zei Sharona toen.
Nu hapert ze en vraagt om die zin nog eens te horen. "Waarom was hij opgefokt", was de vraag van de politie. En toen zei Sharona "omdat hij van pl...."
Bill heeft Sharona meerdere berichten gestuurd dat hij het wel begreep dat Sharona in Lieshout ging wonen. Maar de berichten werden steeds dreigender. 'Ik weet waar je woont' en dat soort teksten. En later ook 'ik pak 'm'.
De raadsheer blijft vissen naar een motief en blijft vragen of Bill en Sharona van plan waren weer bij elkaar te komen.
Sharona wilde wel haar leven met Bill houden, geeft ze toe. "Dat heb ik altijd gezegd."
Sharona onderdanig in slaapkamer
Bill luistert stoïcijns naar de verklaringen van zijn voormalige geliefde. Sharona was in de slaapkamer onderdanig aan Bill, maar had in het gewone leven 'van sommige dingen meer verstand'.
Na de vernielingen bij Van der Valk was Sharona het beu en ging ze naar Van der Willigen, al hield ze nog wel van Bill C. zoals ze dat zelf zegt. En dat ik daar ging wonen, wilde niet zeggen dat ik niets meer met Bill had, vertelt ze. "Hij was mijn grote liefde en ik liet hem niet zitten. Dat was zo tot de zitting in 2023."
Er moest geld komen en dope, zo wordt duidelijk en daar had ze Bill voor nodig. Ik vond het heel fijn dat ik in LIeshout terecht kon, maar vertelde ook dat ik een eigen stekkie zocht.
Tweede nummer blijft vaag
Ook de oudste rechter heeft vragen over de berichten, die wel of niet zijn gestuurd.
Sharona had eerder bij de politie verklaard dat Bill haar rond elf uur had geappt:
Bill: 'Ben je nog wakker?'
Sharona: 'Ja.'
Bill: 'Slaapt ie?'
Sharona: 'Ja.'
Sharona heeft daar ook vijf keer over verklaard, maar toen ze begreep dat die berichten nooit zijn gevonden, nam ze het standpunt in dat ze ook niet zijn verstuurd.
Haar eerste simkaart was wel gekoppeld aan een Google account, maar de tweede kaart niet. En daardoor heeft de politie van die simkaart geen gegevens kunnen vinden. De dealer van Sharona gebruikte bijvoorbeeld dat tweede nummer.
Liefde is wel over
Ik heb bij de rechtbank gezegd dat ik nog van Bill hield. Nu vijf jaar geen contact gehad en de liefde is wel over, vertelt Sharona na een vraag van de oudste raadsheer.
U wees wel naar de badkamer, waar de slaapkamer achter ligt, houdt ze Sharona voor. "Ik heb richting de gang gewezen en hij moest echt nog wel zoeken", legt Sharona uit. De villa van Van der Willigen was groot en telde meerdere ruimtes op de begane grond.
Spullen meegenomen
De telefoon van Van der Willigen werd wel gebruikt en een tablet werd aan een dealer verpatst. De laptop van Van der Willigen kregen ze niet open, zegt Sharona. Maar de username werd wel veranderd, zegt de voorzitter. "Dan ben ik er wel in geweest", zegt Sharona.
Toen ze in Amsterdam zaten, reed Bill wel eens terug. Zo haalde hij een keer een muntenverzameling en andere spullen op om te verkopen. Sharona maakte dan voor Bill een lijstje.
Meteen na moord drugs besteld
Een half uur na de moord bestellen de twee drugs bij een dealer. En die komt langs en krijgt zelfs een rondleiding.
"Er moest drugs komen", verklaart Sharona. "En er moest nog geld zijn in huis nadat 's middags was gekocht."
Ja, het dossier druipt van geld en drugs, zegt de voorzitter. Maar u gaat meteen na de moord drugs bestellen, verbaast de voorzitter zich.
"Is ie dood", vroeg ik toen BIll terug naar de keuken kwam. "Ik schrok heel erg en wist niet wat ik moest doen. Toen heb ik maar drugs besteld."
Sharona was van de financiële kant
Sharona verklaarde eerder dat ze verantwoordelijk was voor de financiële kant. "Ja, creditcards en bankrekening deed ik. Uitgeven deden we samen maar ik wist hoe ik op zijn rekeningen moest komen."
In algemene zin klopt het wel dat Bill van het meppen was en Sharona de brains, wil zij wel bevestigen.
Simkaart doorgeknipt
Sharona heeft een simkaart doorgeknipt en de twee delen los van elkaar weggegooid vlakbij het huis van Van der Willigen aan de Eksterlaan in Lieshout. Ook hebben ze daar een telefoon kapotgemaakt en een andere gevraagd om een telefoon weg te maken. Die telefoon had Bill in Amsterdam geregeld.
De telefoon van Van der WIlligen werd niet vernietigd. Die hadden ze 'om meerdere redenen' nog nodig.
Geen berichten verwijderd
Ben je nog wakker? stuurde Bill op de fatale avond naar Sharona. Hij gaf daarmee Sharona 'een idee', houdt de voorzitter haar voor. "Maar dan gaat u ervan uit dat die berichten bestaan, maar nu weet ik dat die niet bestaan. Ik heb geen individuele berichten verwijderd."
"Ik had een telefoon met twee simkaarten. Weet niet met welke kaart ik welke berichten heb verstuurd. Beide nummers waren wel in gebruik. Anderen konden mijn locatie niet live zien."
Hoe wist Bill dat u daar was, wil de voorzitter weten. "Hij wist dat ik daar verbleef. Dat heb ik hem niet expliciet verteld."
Wist niet wat hij van plan was
"Ik wist niet wat 'ie kwam doen, maar ik ben snel naast hem gaan liggen om duidelijk te maken dat ik niet met hem was en ook niet wist wat hij van plan was", legt Sharona uit.
Waarom verklaart uw oom over het bericht waarin stond dat Bill kon komen omdat 'hij slaapt' wil de voorzitter weten. "Hij praatte veel over die zaak met oma enzo en wilde laten blijken dat hij er veel van wist. Hij kan die sms'en niet gelezen hebben en ik heb het hem niet verteld."
De 'je kunt komen, hij slaapt'-sms is nooit gevonden. Het hof moet het doen met de afgeluisterde gesprekken van de oom van Sharona.
Ik wilde daar blijven
Ik kom je ophalen, zou Bill gezegd hebben. "Maar dat heeft hij niet gezegd. Meer dan waar is ie heeft ie niet gezegd. Was heel kort moment dat ik 'm zag en hij liep door. Ik dacht niet zoveel. Ik wist niet wat 'ie kwam doen en wat zijn intenties waren. Ik wilde graag bij Van der Willigen blijven. Ik ben snel naar de slaapkamer gegaan en bij hem in bed gaan liggen. Bill kwam later pas binnen. Die kon het niet meteen vinden. Slaapkamer zat weer achter badkamer."
Afkicken doet veel met je
De oudste raadsheer vraagt zich af waarom Sharona meteen ging liegen. "Als je afkickt doet dat rare dingen met je. Je gaat zweten, je gedachten gaan overal heen, geen concentratie", vertelt Sharon. "Ik heb in die toestand dingen verklaard die later niet bleken te kloppen."
Hamer lag misschien toch in huis
Waar was u precies toen Bill binnenkwam 's nachts, wil de voorzitter weten. "In de keuken aan het roken."
"Hij kwam binnen en hij vroeg 'waar is ie?' en hij liep door. Hij had een hamer bij zich, dacht ik, maar het was zo'n rommel in huis dat ie daar best een hamer heeft kunnen pakken", verklaart Sharona nu.
Sharona was verslaafd aan heroïne en vindt het belangrijk om te melden dat zij in die staat verhoord is door de politie. Ze kreeg nog geen methadon en vindt haar eerste verklaringen bij de politie niet betrouwbaar.
Op 27 juni, toen de twee al waren gearresteerd, zei Sharona in de arrestantenbus dat ze methadon had gekregen. "Ja, dat kan kloppen. Dat was twee dagen later."
Sharona ging bij klant wonen
Sharona heeft geen commentaar op het verhaal van Bill, zegt ze. Daarom gaat de voorzitter maar vragen stellen. "Hij was klant bij mij", vertelt Sharona. "Ik liet hem het uitzettingsbevel lezen en hij zei dat ik wel bij hem kon komen wonen. Ik deed dat niet omdat ik een relatie had met Bill maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan. Zou tijdelijk zijn."
"Stilzwijgend kwamen we overeen dat ik bij hem kwam wonen in ruil voor seks", vertelt ze. "In hotels konden we niet meer terecht omdat Bill dingen had gesloopt bij Van der Valk. We stonden op een zwarte lijst. Dit is de grens, zei ik, en ik ging in op het aanbod van Van der Willigen. Was tijdelijk, was geen relatie, maar we hadden wel seks."
De beurt aan Sharona
Het hof is klaar met vragen aan Bill over de moord in Lieshout. Duidelijk is geworden dat het hof zoekt naar opzet of niet. Nu gaat het hof in gesprek met Sharona over de moord in Lieshout.
In de slaapkamer
We gaan weer verder. De derde raadsheer wil weten of Sharona ook in de slaapkamer was toen Bill Van der Willigen met de hamer sloeg. "Geen commentaar", zegt Bill. Sharona zou ook geraakt zijn, suggereert de raadsheer.
"Zij wil alles in mijn schoenen schuiven", hebt u gezegd. "Geen commentaar."
Het lijkt erop dat Bill dit heeft afgesproken tijdens de pauze.
"Zij is van de brains en u van het meppen?", vraagt de voorzitter. "Ik ben normaal geen agressief persoon."
Pauze
Bill wil niks meer zeggen, hij wil overleggen met zijn advocaat. En daarom nu een kwartier pauze.
Naar de keuken gelopen
De derde raadsheer wil precies weten hoe Bill op 2 mei naar binnenging in Lieshout. "Ik liep op het licht af aan de achterkant", vertelt Bill. "Sharona reageerde verbaasd en blij, maar weet niet hoe lang we elkaar hebben gesproken."
"Ik wist niet dat die deur open was", zegt Bill. Maar hij stond ineens binnen. "Dat zij zich niet kapotschrok, vind ik raar", zegt de raadsheer. "Was midden in een bosrijk gebied. Staat er ineens iemand binnen."
Bill raakt geëmotioneerd
De derde raadsheer wil ook nog wat vragen stellen. "Je hebt hem toch wel afgelegd?", had Sharona aan Bill gevraagd. Bill had de ogen van Van der Wiligen gesloten en een kussen op zijn hoofd gelegd. Waarom wil de raadsheer weten. "Voor het beeld. Ik weet het even niet meer." Bill reageert wat geëmotioneerd en raakt de draad kwijt. Hij wil geen commentaar geven en vraagt om pauze.
Maar de raadsheer wil door en begint over het vuurwapen. "Dat was van haar", zegt Bill. "Lag bij mij in de garage."
"Bent u wel eens bang voor uzelf?", vraagt de raadsheer. "Nee", zegt Bill. "Ik was verslaafd toen. Nu in de gevangenis gebruik ik niks meer. In de 5,5 jaar in de gevangenis heb ik me keurig gedragen."
"Voor mijn arrestatie dronk ik veel te veel en gebruikte ik heel veel drugs. Kon niet meer zonder", vertelt Bill. "24 halve liters per dag en vijf tot tien gram coke."
Geheugenverlies vind ik lastig
"Dit had nooit mogen gebeuren. En ik was zwaar onder invloed", verdedigt Bill zich. "Ja, dat zien we vaak, dat mensen het ene wel en het andere niet weten. En deskundigen kunnen dat niet verklaren", zegt de raadsheer. "Dat vind ik lastig."
U hebt eerst gezwegen en pas bij de eerste rechtszaak ging u praten, houdt ze hem voor. "U zou de rol van Sharona zo klein mogelijk maken en u zou zwijgen en dat is precies zo gegaan", ziet de rechtbank. Eerder in de rechtbank werd duidelijk dat Bill zag dat hij niet onder de moorden uitkon, maar Sharona misschien nog wel.
"Was zij uw grote liefde?", vraagt de raadsheer. "Geen commentaar", zegt Bill.
'Jullie hadden dope nodig'
Sharona had geen geld, kon niet neuken met klanten in de garagebox van Bill en daarom ging ze maar in op het aanbod van Van der Willigen. "Ik pak hem", zou Bill hebben gezegd. "Ik heb nooit de intentie gehad om hem iets aan te doen", zegt Bill. "Waarom gaat u met een hamer op hem af?" "Geen idee."
Maar er kan maar een reden zijn als je met een hamer naar binnengaat, houdt de raadsheer vol. "Slaapt-ie en waar is-ie, hoe moeten wij dat anders interpreteren. Wij zijn niet gek. Met een hamer timmeren wij een schilderij aan de muur. Maar we gaan niet 's nachts met een hamer lopen naar een slaapkamer."
"Ja, na die ruzie en die opwelling pakte ik pas die hamer", zegt Bill.
"Maar jullie geld was op en jullie waren verslaafd en daar werden jullie gek van. Er moest dope komen zei Sharona ook", houdt de raadsheer Bill voor.
Sharona verklaarde ook dat Bill heeft staan ijsberen of hij het wel of niet zou doen. "En u hebt geen goed verhaal", vindt de raadsheer.
Geheugen
Een van de raadsheren wil toch meer weten over Bills geheugen. "U hebt staan wachten en dat betekent rust. Of misschien wel een plan. Het apneu-apparaat ging tegen half elf aan en u hebt staan wachten. Als dat bericht er is geweest dat hij slaapt, dan zou het zo kunnen zijn dat Van der Willigen ging slapen en dat u gewacht heeft tot u kon komen."
Moeilijke aan dit verhaal is dat er gesproken is over het bericht 'hij slaapt, je kunt komen', maar dat het bericht en de telefoon nooit zijn gevonden.
"En u komt binnen met een hamer, gaat naar de slaapkamer en slaat hem dood. Dat is heel opvallend."
En het valt de raadsheer op dat Bill in de ene verklaring opgefokt was en in het andere niet. "Omdat hij van pl..", zou Sharona zich in haar zevende verhoor bijna had versproken. "Geen commentaar", zei Sharona na contact met haar advocaat.
Sharona nooit meer gesproken
Bill vertelt dat hij sinds de arrestatie nooit meer contact heeft gehad met Sharona. De moordzaak en de detentie hebben een einde gemaakt aan de jarenlange relatie van het liefdeskoppel.
Tactiek
Bills tactiek lijkt wel duidelijk: hij houdt het op een waas en dan zou hij maximaal voor doodslag kunnen worden veroordeeld. En dan wordt de straf een stuk lager. Volgens Bill vond hij een hamer in de villa in LIeshout tijdens de ruzie met Sharona. "Maar hoe of wat weet ik echt niet meer, ook niet dat ik rechtstreeks naar de slaapkamer ben gelopen."
"Maar u weet dan nog wel dat u een hamer pakte?", verwondert een van de raadsheren zich. "Ik blijf bij mijn verklaring", zegt Bill. De nabestaanden in de zaal lachen wat schamper om Bills uitleg.
Rechtbank geloofde Bill niet
De rechtbank vond in 2023 opzet in Lieshout bewezen en dus moord. Bill wachtte een half uurtje tot hij de villa binnenkwam met een nepvuurwapen en een hamer. "Ik had geen hamer bij me", zegt Bill. Maar Sharona heeft verklaard dat Bill die hamer uit zijn garagebox mee had genomen. "Ik had wel een werkbus, maar geen hamer."
'Hij slaapt, je kan komen'
"Hij slaapt, je kan komen", zou Sharona in een bericht aan Bill hebben gezet. Maar die telefoon zou in het water zijn gegooid. Dat zou een tweede telefoon zijn van Sharona en die zou door een vriend zijn weggemaakt. Haar eigen telefoon is door Bill kwijtgemaakt. Bill weet ook dit niet meer. "Staat me niks van bij en die vriend ken ik ook niet. Zo'n bericht heb ik nooit gehad." Hij geeft wel toe dat hij de telefoon van Sharona heeft weggegooid in Lieshout. Sharona zou die vriend alles over de moord hebben verteld. Over de tweede moord heeft ze hem niets verteld.
In een waas
WIlde u meneer doden om Sharona terug te krijgen, vraagt de voorzitter. Nee, zegt Bill, ik kwam voor Sharona. Moet in een opwelling gebeurd zijn, aldus Bill. "Waar is- ie?', vroeg Bill en Sharona wees naar de slaapkamer. Heeft geen zin gehad, zegt Bill. "Helaas in een opwelling gebeurd."
Maar die waas ontstaat ergens door, zegt de voorzitter. U rijdt naar Lieshout en wacht nog een half uurtje. U had al een hamer en een nepwapen bij u. Volstrekt onduidelijk waarom u dat in een waas zou doen.
"We hadden ruzie in de keuken en toen ben ik in een waas geraakt", zegt Bill.
Op roverspad
Op 1 mei stuurt Bill een bericht naar Sharona dat hij voor haar op roverspad gaat. Dan hebben ze weer geld om hun drank en drugs te betalen. Bill had geen huis en geen werk meer en leefde op de pof. Juist dat gebrek aan geld was voor Sharona de reden om bij Van der Willigen in te trekken. Bill kan haar niets meer bieden.
Weet het niet meer
Kan ik m'n eigen echt niet meer herinneren, zegt Bill steeds op vragen van de voorzitter. Bij de rechtbank werd wel duidelijk dat Bill wist dat Sharona bij haar klant Willem van der Willigen zat. Bill stuurde Sharona veel berichten toen zij in LIeshout zat. Zeg iets, appte Bill bijvoorbeeld. Sharona stuurde maar weinig terug.
Met hamer naar slaapkamer
In ieder geval liep Bill direct met een hamer naar de slaapkamer en sloeg daar vijf tot tien keer op het hoofd van de slapende WIllem van der Willigen. Bill weet het allemaal niet meer. Sharona stond in de keuken met haar telefoon en een sigaret. Bill had een nepwapen bij zich. Voor haar, zegt hij. Maar de voorzitter vindt dat een raar verhaal.
Bill kwam binnen
Bill kwam de keuken van de villa in LIeshout binnen waar Sharona stond te roken. Volgens haar was hij niet woedend, maar ook niet kalm. Ik kwam voor Sharona, zegt BIll. Ik kan me niet herinneren waarom ik niet met haar ben weggegaan. Zij was verbaasd maar ook blij dat hij er was. Ik weet niet meer precies wat er is gebeurd daar, zegt Bill, die veel minder vertelt dat een paar jaar geleden in de rechtbank.
Telefoons weg
De telefoons van beiden zijn kwijt, maar via via heeft de politie nog wel gesprekken teruggevonden. Sharona had Bills leven kapotgemaakt, schreef Bill op 30 april, twee dagen voor de eerste moord.
Veel drank en drugs
Ik dronk toen 24 halve liters bier per dag en gebruikte vijf tot tien gram coke per dag, geeft Bill aan. Hij zat na de huisuitzetting in een garagebox en daarom was Sharona naar Lieshout verhuisd. Bill stuurde haar veel berichtjes dat hij haar miste.
Bill naar Lieshout
BIll ging naar de villa in Lieshout. Zij was bij Van der Willigen ingetrokken in ruil voor seks omdat de twee uit hun huis in Rosmalen waren uitgezet vanwege overlast en prostitutie. Boos, dronken en vol liefdesverdriet reed Bill naar Lieshout en vermoordde daar Willem van der Wiliigen.
'Was het waard'
Samen werden ze naar Den Bosch afgevoerd en de politie hoort dat ze 'dit nooit hadden willen missen' en dat 'dit het allemaal waard was'.
Heel opvallend
Bill en Sharona hebben niks gedaan om de moord en de diefstallen te verhullen. Ze zijn met de auto van Van der Willigen naar Amsterdam gereden, met zijn bankpas en zijn telefoon. Ze zijn makkelijk te traceren. Ze duiken onder in een B&B en daarna gaan ze naar een oom van Sharona. Vanaf 18 juni zitten ze bij Benito van Ommeren in huis in ruil voor drugs en seks, want Sharona is ook prostituee. De politie luistert Van Ommeren al af en ziet ook dat er een nieuwe bankpas wordt aangevraagd en dat Sharona spullen van Van Ommeren probeert te verkopen in een pandjeshuis. Als de politie binnenvalt vinden ze Van Ommeren dood achter de bank. De map van de ING ligt open op tafel.
Vertrouwen het niet
Een vriend van Willem van der Willigen (70) uit LIeshout vertrouwt het niet en twee zonen gaan op 11 juni 2021 in de villa in Lieshout kijken. Ze treffen een grote bende aan en hun vader wordt dood in bed gevonden. Sinds 3 mei 2021 pinden anderen met zijn bankpas en is 74.000 euro van zijn rekening gehaald. Ook is er 22.000 euro overgemaakt naar de rekening van Sharona. De telefoon van de man is op 11 juni in Amsterdam. Toen Bill en Sharona op de telefoon van Van der Willigen zagen dat zijn lichaam was ontdekt verlaten ze halsoverkop hun dure hotel.
Sharona in beroep tegen moord
Sharona geeft aan dat ze niemand heeft gedood. Daar wil ze dan ook niet voor worden veroordeeld. Ook zij gaat niet in beroep tegen de diefstal van zo'n 90.000 euro.
Bill wil lagere straf
Bill C. wordt gevraagd waarom hij in beroep is gegaan. "Ik wil een lagere straf", bromt hij wat onverstaanbaar. Hij geeft toe dat hij twee mensen heeft gedood, maar volgens zijn advocaat bestrijdt Bill de voorbedachten rade. Hij handelde in een opwelling en dat is dan geen moord maar doodslag. Tegen de diefstal gaat hij niet in beroep.
Aanklachten
De advocaat-generaal begint met de aanklacht. Zowel jusititie als de verdachten zijn in hoger beroep gegaan. Ze leest nog een keer alle feiten voor: de moord in Lieshout, diefstal van geld, muntenverzameling en aandelen voor zo'n 90.000 euro. En ook in Amsterdam moord en diefstal. Het OM is het niet eens met de straf van 30 jaar voor Bill C. Tijdens de zitting in de rechtbank eiste justitie levenslang. Ook vindt justitie dat Sharona verantwoordelijk is voor moord in Lieshout en niet medeplichtigheid.
Ze zijn binnen
Sharona komt als eerste de zaal binnen en gaat helemaal rechts bij haar advocaten zitten. Bill laat even op zich wachten en neemt naast zijn twee advocaten plaats aan de linkerkant van de zaal. En dus kunnen we beginnen.
Vertraging door files
De zaal van het gerechtshof in Den Bosch gaat eindelijk open. Het vervoer van Sharona vanaf de vrouwengevangenis Nieuwersluis was wat vertraagd door files. Bill C. was wel op tijd, ondanks dat hij uit Veenhuizen in Drenthe moet worden aangevoerd. Zijn advocaat had ook last van de files.
Niet eens met de straf
Bill C. (55) en Sharona de J. (37) uit Rosmalen willen een lagere straf voor hun daden, maar het openbaar ministerie juist meer. In dit verhaal lees je er alles over. In onderstaande video wordt het hele verhaal ook uitgelegd:
Drie jaar later
Bijna drie jaar na de uitspraak van de rechtbank gaat dan vandaag het hoger beroep in deze zaak van start. De zaak zou eigenlijk al in maart van dit jaar worden behandeld, maar toen was een van de advocaten ziek en dat zorgde weer voor acht maanden vertraging.