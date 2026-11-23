Was Bill C. uit Rosmalen stomdronken toen hij naar Lieshout reed en sloeg hij daar in een opwelling Willem van der Willigen dood? Of was het een zorgvuldig voorbereide moord, waarvoor hij bijna een half uur wachtte op een seintje van zijn vriendin Sharona de J.? Die vraag staat centraal in het hoger beroep tegen het voormalige liefdeskoppel, dat maandag begint bij het gerechtshof in Den Bosch.

Cor Bouma Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De twee werden in 2023 veroordeeld voor de dood van Willem van der Willigen (70) uit Lieshout en Benito van Ommeren (65) uit Amsterdam. Bill heeft bekend dat hij beide mannen om het leven bracht, maar volgens hem was er geen sprake van voorbedachte rade. En dat maakt juridisch een groot verschil: wie iemand in een opwelling doodt, pleegt doodslag in plaats van moord en dan is de straf aanzienlijk lager dan de 30 jaar die Bill van de rechtbank kreeg. Vooral wat er op 2 mei 2021 in Lieshout gebeurde, is daarbij belangrijk. Bill C. reed naar de villa van voormalig Vlisco-topman Van der Willigen, bij wie Sharona verbleef. Volgens Bill was hij zwaar onder invloed van alcohol en drugs en handelde hij door liefdesverdriet in een opwelling toen hij de man met een hamer doodsloeg.

Wereld van drank, drugs en seks Bill C. (55) en Sharona de J. (37) leefden in Rosmalen in een wereld van drank, drugs en seks. Hij had de transvrouw leren kennen na zijn scheiding en regelde dat veel mannen seks met haar konden hebben. In april 2021 ging Sharona bij Willem van der Willigen (70) in Lieshout wonen, maar dat duurde niet lang. Bill sloeg de man met een hamer dood. Daarna woonden ze nog wekenlang in zijn villa, terwijl zijn lichaam in de slaapkamer lag en Sharona er zelfs seksklanten ontving. Ze plunderden zijn bankrekeningen en verbrasten zo’n 90.000 euro aan drugs en peperdure hotels. Toen hun geld opraakte, vonden ze onderdak bij Benito van Ommeren (65) in Amsterdam. Maar ook hij werd vermoord: Bill wurgde hem met zijn broekriem. Zijn lichaam werd achter de bank gelegd. De politie die de twee al op het spoor was, viel korte tijd na de twee moord binnen en arresteerde de twee.

Justitie gelooft daar niets van. Uit locatiegegevens van zijn telefoon bleek dat Bill al 29 minuten in Lieshout was voordat hij toesloeg. Volgens het Openbaar Ministerie wachtte hij totdat Sharona hem een berichtje stuurde dat Van der Willigen sliep. Dat wijst volgens justitie op berekend en planmatig handelen, en niet op een dronken man die plotseling door het lint ging. De rechtbank volgde die redenering en veroordeelde Bill voor moord. Ook bij de tweede moord, zes weken later in Amsterdam, zagen de rechters voorbedachte rade. Daar wurgde Bill de 65-jarige Van Ommeren met zijn broeksriem. Volgens de rechtbank hadden Bill en Sharona vooraf naar andere voorwerpen gezocht waarmee ze hem konden doden. Ook gaf Sharona Bill een knikje toen de man wilde dat de twee zijn woning zouden verlaten. Na dat knikje dook de enorm grote Bill op de oudere man.

Bill kreeg dertig jaar gevangenisstraf, terwijl justitie levenslang had geëist. De rechtbank hield er onder meer rekening mee dat hij geen strafblad had en voortdurend onder invloed van alcohol en drugs verkeerde. Sharona kreeg 22 jaar en elf maanden cel voor haar aandeel in de moorden. In deze podcast wordt de hele zaak uitgebreid toegelicht:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

In hoger beroep staat dus de vraag centraal of Bill C. met voorbedachte rade handelde en of hij een lagere straf moet krijgen. Tijdens de rechtszaak weigerde Bill mee te werken aan onderzoek naar zijn persoonlijkheid en eventuele psychische problemen. In aanloop naar het hoger beroep heeft hij dat alsnog gedaan. Als blijkt dat Bill tijdens de moorden verminderd toerekeningsvatbaar was, kan het gerechtshof ook tot een andere straf komen, zoals bijvoorbeeld tbs. Of dat daadwerkelijk gebeurt, hangt af van de conclusies van de deskundigen en de beoordeling door het hof. Voor Sharona de J. staat ook veel op het spel. Zij ontkende tijdens de eerste rechtszaak dat ze had meegeholpen aan het doden van de twee mannen. De rechtbank vond haar betrokkenheid echter bewezen en oordeelde dat ze een belangrijke rol had gespeeld bij de moorden en het leegroven van de slachtoffers. Het gerechtshof moet nu opnieuw beoordelen of sprake was van moord of doodslag en welke straf daarbij past. Daarmee draait het hoger beroep niet zozeer om de vraag wie de twee mannen heeft gedood, maar vooral om wat Bill en Sharona vooraf wisten en wat ze van plan waren.