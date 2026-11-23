10:44

Sharona had geen geld, kon niet neuken met klanten in de garagebox van Bill en daarom ging ze maar in op het aanbod van Van der Willigen. "Ik pak hem", zou Bill hebben gezegd. "Ik heb nooit de intentie gehad om hem iets aan te doen", zegt Bill. "Waarom gaat u met een hamer op hem af?" "Geen idee."

Maar er kan maar een reden zijn als je met een hamer naar binnengaat, houdt de raadsheer vol. "Slaapt ie en waar is ie, hoe moeten wij dat anders interpreteren. Wij zijn niet gek. Met een hamer timmeren wij een schilderij aan de muur. Maar we gaan niet 's nachts met een hamer lopen naar een slaapkamer."

"Ja, na die ruzie en die opwelling pakte ik pas die hamer", zegt Bill.

"Maar jullie geld was op en jullie waren verslaafd en daar werden jullie gek van. Er moest dope komen zei Sharona ook", houdt de raadsheer Bill voor.

Sharona verklaarde ook dat Bill heeft staan ijsberen of hij het wel of niet zou doen. "En u hebt geen goed verhaal", vindt de raadsheer.