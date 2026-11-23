LIVE | Bill en Sharona vermoordden twee mannen: stel wil lagere straf
Bill C. (55) en Sharona de J. (37) staan vandaag en morgen voor het gerechtshof in Den Bosch voor de gruwelijke moorden op twee mannen in Lieshout en Amsterdam. De twee kregen jarenlange celstraffen, maar gingen in hoger beroep. Omroep Brabant volgt de rechtszaak met dit liveblog. Hieronder lees je wat er in de rechtszaal gebeurt.
Liveblog
De zaak in het kort:
- Bill C. (55) kreeg in 2023 dertig jaar cel en Sharona de J. (37) 22 jaar en elf maanden voor de moorden op Willem van der Willigen (70) en Benito van Ommeren (65).
- In mei 2021 sloeg Bill de Lieshoutse zakenman Willem van der Willigen met een hamer dood. Daarna bleven Bill en Sharona nog weken in zijn villa wonen, terwijl zijn lichaam in de slaapkamer lag.
- Het stel leefde van drank, drugs en seks, plunderde de bankrekeningen van Van der Willigen en verbraste zo'n 90.000 euro. In Amsterdam werd ook hun gastheer Benito van Ommeren vermoord. Bill wurgde hem met zijn broekriem.
- De grote vraag in hoger beroep is of de moorden waren voorbereid. Bill zegt dat hij onder invloed was en in een opwelling handelde. Justitie vindt dat hij en Sharona berekenend te werk gingen.
'Jullie hadden dope nodig'
Sharona had geen geld, kon niet neuken met klanten in de garagebox van Bill en daarom ging ze maar in op het aanbod van Van der Willigen. "Ik pak hem", zou Bill hebben gezegd. "Ik heb nooit de intentie gehad om hem iets aan te doen", zegt Bill. "Waarom gaat u met een hamer op hem af?" "Geen idee."
Maar er kan maar een reden zijn als je met een hamer naar binnengaat, houdt de raadsheer vol. "Slaapt ie en waar is ie, hoe moeten wij dat anders interpreteren. Wij zijn niet gek. Met een hamer timmeren wij een schilderij aan de muur. Maar we gaan niet 's nachts met een hamer lopen naar een slaapkamer."
"Ja, na die ruzie en die opwelling pakte ik pas die hamer", zegt Bill.
"Maar jullie geld was op en jullie waren verslaafd en daar werden jullie gek van. Er moest dope komen zei Sharona ook", houdt de raadsheer Bill voor.
Sharona verklaarde ook dat Bill heeft staan ijsberen of hij het wel of niet zou doen. "En u hebt geen goed verhaal", vindt de raadsheer.
Geheugen
Een van de raadsheren wil toch meer weten over Bills geheugen. "U hebt staan wachten en dat betekent rust. Of misschien wel een plan. Het apneu-apparaat ging tegen half elf aan en u hebt staan wachten. Als dat bericht er is geweest dat hij slaapt, dan zou het zo kunnen zijn dat Van der Willigen ging slapen en dat u gewacht heeft tot u kon komen."
Moeilijke aan dit verhaal is dat er gesproken is over het bericht 'hij slaapt, je kunt komen', maar dat het bericht en de telefoon nooit zijn gevonden.
"En u komt binnen met een hamer, gaat naar de slaapkamer en slaat hem dood. Dat is heel opvallend."
En het valt de raadsheer op dat Bill in de ene verklaring opgefokt was en in het andere niet. "Omdat hij van pl..", zou Sharona zich in haar zevende verhoor bijna had versproken. "Geen commentaar", zei Sharona na contact met haar advocaat.
Sharona nooit meer gesproken
Bill vertelt dat hij sinds de arrestatie nooit meer contact heeft gehad met Sharona. De moordzaak en de detentie hebben een einde gemaakt aan de jarenlange relatie van het liefdeskoppel.
Tactiek
Bills tactiek lijkt wel duidelijk: hij houdt het op een waas en dan zou hij maximaal voor doodslag kunnen worden veroordeeld. En dan wordt de straf een stuk lager. Volgens Bill vond hij een hamer in de villa in LIeshout tijdens de ruzie met Sharona. "Maar hoe of wat weet ik echt niet meer, ook niet dat ik rechtstreeks naar de slaapkamer ben gelopen."
"Maar u weet dan nog wel dat u een hamer pakte?" verwondert een van de raadsheren zich. "Ik blijf bij mijn verklaring", zegt Bill. De nabestaanden in de zaal lachen wat schamper om Bills uitleg.
Rechtbank geloofde Bill niet
De rechtbank vond in 2023 opzet in Lieshout bewezen en dus moord. Bill wachtte een half uurtje tot hij de villa binnenkwam met een nepvuurwapen en een hamer. "Ik had geen hamer bij me", zegt Bill. Maar Sharona heeft verklaard dat Bill die hamer uit zijn garagebox mee had genomen. "ik had wel een werkbus, maar geen hamer."
'Hij slaapt, je kan komen'
'Hij slaapt, je kan komen', zou Sharona in een bericht aan Bill hebben gezet. Maar die telefoon zou in het water zijn gegooid. Dat zou een tweede telefoon zijn van Sharona en die zou door een vriend zijn weggemaakt. Haar eigen telefoon is door Bill kwijtgemaakt. BIll weet ook dit niet meer. "Staat me niks van bij en die vriend ken ik ook niet. Zo'n bericht heb ik nooit gehad." Hij geeft wel toe dat hij de telefoon van Sharona heeft weggegooid in Lieshout. Sharona zou die vriend alles over de moord hebben verteld. Over de tweede moord heeft ze hem niets verteld.
In een waas
WIlde u meneer doden om Sharona terug te krijgen, vraagt de voorzitter. Nee, zegt Bill, ik kwam voor Sharona. Moet in een opwelling gebeurd zijn, aldus Bill. "Waar is ie?', vroeg Bill en Sharona wees naar de slaapkamer. Heeft geen zin gehad, zegt Bill. "Helaas in een opwelling gebeurd."
Maar die waas ontstaat ergens door, zegt de voorzitter. U rijdt naar Lieshout en wacht nog een half uurtje. U had al een hamer en een nepwapen bij u. Volstrekt onduidelijk waarom u dat in een waas zou doen.
"We hadden ruzie in de keuken en toen ben ik in een waas geraakt", zegt Bill.
Op roverspad
Op 1 mei stuurt Bill een bericht naar Sharona dat hij voor haar op roverspad gaat. Dan hebben ze weer geld om hun drank en drugs te betalen. Bill had geen huis en geen werk meer en leefde op de pof. Juist dat gebrek aan geld was voor Sharona de reden om bij Van der Willigen in te trekken. Bill kan haar niets meer bieden.
Weet het niet meer
Kan ik m'n eigen echt niet meer herinneren, zegt Bill steeds op vragen van de voorzitter. Bij de rechtbank werd wel duidelijk dat Bill wist dat Sharona bij haar klant Willem van der Willigen zat. Bill stuurde Sharona veel berichten toen zij in LIeshout zat. Zeg iets, appte Bill bijvoorbeeld. Sharona stuurde maar weinig terug.
Met hamer naar slaapkamer
In ieder geval liep Bill direct met een hamer naar de slaapkamer en sloeg daar vijf tot tien keer op het hoofd van de slapende WIllem van der Willigen. Bill weet het allemaal niet meer. Sharona stond in de keuken met haar telefoon en een sigaret. Bill had een nepwapen bij zich. Voor haar, zegt hij. Maar de voorzitter vindt dat een raar verhaal.
Bill kwam binnen
Bill kwam de keuken van de villa in LIeshout binnen waar Sharona stond te roken. Volgens haar was hij niet woedend, maar ook niet kalm. Ik kwam voor Sharona, zegt BIll. Ik kan me niet herinneren waarom ik niet met haar ben weggegaan. Zij was verbaasd maar ook blij dat hij er was. Ik weet niet meer precies wat er is gebeurd daar, zegt Bill, die veel minder vertelt dat een paar jaar geleden in de rechtbank.
Telefoons weg
De telefoons van beiden zijn kwijt, maar via via heeft de politie nog wel gesprekken teruggevonden. Sharona had Bills leven kapotgemaakt, schreef Bill op 30 april, twee dagen voor de eerste moord.
Veel drank en drugs
Ik dronk toen 24 halve liters bier per dag en gebruikte vijf tot tien gram coke per dag, geeft Bill aan. Hij zat na de huisuitzetting in een garagebox en daarom was Sharona naar Lieshout verhuisd. Bill stuurde haar veel berichtjes dat hij haar miste.
Bill naar Lieshout
BIll ging naar de villa in Lieshout. Zij was bij Van der Willigen ingetrokken in ruil voor seks omdat de twee uit hun huis in Rosmalen waren uitgezet vanwege overlast en prostitutie. Boos, dronken en vol liefdesverdriet reed Bill naar Lieshout en vermoordde daar Willem van der Wiliigen.
'Was het waard'
Samen werden ze naar Den Bosch afgevoerd en de politie hoort dat ze 'dit nooit hadden willen missen' en dat 'dit het allemaal waard was'.
Heel opvallend
Bill en Sharona hebben niks gedaan om de moord en de diefstallen te verhullen. Ze zijn met de auto van Van der Willigen naar Amsterdam gereden, met zijn bankpas en zijn telefoon. Ze zijn makkelijk te traceren. Ze duiken onder in een B&B en daarna gaan ze naar een oom van Sharona. Vanaf 18 juni zitten ze bij Benito van Ommeren in huis in ruil voor drugs en seks, want Sharona is ook prostituee. De politie luistert Van Ommeren al af en ziet ook dat er een nieuwe bankpas wordt aangevraagd en dat Sharona spullen van Van Ommeren probeert te verkopen in een pandjeshuis. Als de politie binnenvalt vinden ze Van Ommeren dood achter de bank. De map van de ING ligt open op tafel.
Vertrouwen het niet
Een vriend van Willem van der Willigen (70) uit LIeshout vertrouwt het niet en twee zonen gaan op 11 juni 2021 in de villa in Lieshout kijken. Ze treffen een grote bende aan en hun vader wordt dood in bed gevonden. Sinds 3 mei 2021 pinden anderen met zijn bankpas en is 74.000 euro van zijn rekening gehaald. Ook is er 22.000 euro overgemaakt naar de rekening van Sharona. De telefoon van de man is op 11 juni in Amsterdam. Toen Bill en Sharona op de telefoon van Van der Willigen zagen dat zijn lichaam was ontdekt verlaten ze halsoverkop hun dure hotel.
Sharona in beroep tegen moord
Sharona geeft aan dat ze niemand heeft gedood. Daar wil ze dan ook niet voor worden veroordeeld. Ook zij gaat niet in beroep tegen de diefstal van zo'n 90.000 euro.
Bill wil lagere straf
Bill C. wordt gevraagd waarom hij in beroep is gegaan. "Ik wil een lagere straf", bromt hij wat onverstaanbaar. Hij geeft toe dat hij twee mensen heeft gedood, maar volgens zijn advocaat bestrijdt Bill de voorbedachten rade. Hij handelde in een opwelling en dat is dan geen moord maar doodslag. Tegen de diefstal gaat hij niet in beroep.
Aanklachten
De advocaat-generaal begint met de aanklacht. Zowel jusititie als de verdachten zijn in hoger beroep gegaan. Ze leest nog een keer alle feiten voor: de moord in Lieshout, diefstal van geld, muntenverzameling en aandelen voor zo'n 90.000 euro. En ook in Amsterdam moord en diefstal. Het OM is het niet eens met de straf van 30 jaar voor Bill C. Tijdens de zitting in de rechtbank eiste justitie levenslang. Ook vindt justitie dat Sharona verantwoordelijk is voor moord in Lieshout en niet medeplichtigheid.
Ze zijn binnen
Sharona komt als eerste de zaal binnen en gaat helemaal rechts bij haar advocaten zitten. Bill laat even op zich wachten en neemt naast zijn twee advocaten plaats aan de linkerkant van de zaal. En dus kunnen we beginnen.
Vertraging door files
De zaal van het gerechtshof in Den Bosch gaat eindelijk open. Het vervoer van Sharona vanaf de vrouwengevangenis Nieuwersluis was wat vertraagd door files. Bill C. was wel op tijd, ondanks dat hij uit Veenhuizen in Drenthe moet worden aangevoerd. Zijn advocaat had ook last van de files.
Niet eens met de straf
Bill C. (55) en Sharona de J. (37) uit Rosmalen willen een lagere straf voor hun daden, maar het openbaar ministerie juist meer. In dit verhaal lees je er alles over. In onderstaande video wordt het hele verhaal ook uitgelegd:
Drie jaar later
Bijna drie jaar na de uitspraak van de rechtbank gaat dan vandaag het hoger beroep in deze zaak van start. De zaak zou eigenlijk al in maart van dit jaar worden behandeld, maar toen was een van de advocaten ziek en dat zorgde weer voor acht maanden vertraging.