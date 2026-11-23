12:16

Ik heb bij de rechtbank gezegd dat ik nog van Bill hield. Nu vijf jaar geen contact gehad en de liefde is wel over, vertelt Sharona na een vraag van de oudste raadsheer.

U wees wel naar de badkamer, waar de slaapkamer achter ligt, houdt ze Sharona voor. "Ik heb richting de gang gewezen en hij moest echt nog wel zoeken", legt Sharona uit. De villa van Van der Willigen was groot en telde meerdere ruimtes op de begane grond.