13:13

In Lieshout was Bill nog heel achterdochtig dat Sharona bijvoorbeeld de politie zou bellen, legt Sharona uit. Dat nam volgens Sharona pas af toen ze eenmaal in Amsterdam waren.

"Maar wel samen zijn vermogen erdoorheen jassen", merkt de advocaat-generaal op.

Sharona gaf Van der Willigen de dag voor de moord nog wel 80 euro, de helft van het bedrag voor drugs die dag. "Was niet veel, maar ik wilde laten zien dat ik niet altijd op zijn zak wou teren", legt Sharona uit. "Ik wilde laten zien dat ik niet zoals iedereen ben en alleen nemen, nemen, nemen."

Toen hij overleden was, moest er spul komen, legt Sharona uit. "We zaten toch in de shit en we hebben zijn geld gebruikt om aan drugs te komen."