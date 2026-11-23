Een meisje van 7, met een teddybeer onder haar arm, kijkt toe terwijl mannen elkaar knock-out slaan en de Hitlergroet brengen. De Zembla-beelden van de dochter van tandarts Bas E. uit Oeffelt gingen deze week het hele land door en zorgden voor flinke ophef. Deskundigen slaan alarm. "Het kan kinderen enorm beïnvloeden. Het is niet een sinterklaasintocht waar ze naar staan te kijken."

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Afgelopen week werd tandarts Bas E. uit Oeffelt ontmaskerd als nazi-sympathisant na een documentaire van Zembla. Op het erf van zijn vrijstaande woning in het dorp werden in juni kooigevechten georganiseerd waaraan neonazi's uit verschillende Europese landen deelnamen. Op de beelden gaat het er hard aan toe. Mannen slaan elkaar knock-out en vechten tot bloedens toe. Ondertussen wordt geregeld de Hitlergroet gebracht. Pal vooraan staat de destijds 7-jarige dochter van E., in een zomerjurkje en met een teddybeer onder haar arm. 'Heftig gevoel'

Dat beeld komt hard binnen bij deskundigen. "Ik was niet super verrast door het feit dat de bewegingen er zijn", geeft lector jeugd en pedagoog Stijn Sieckelinck toe. "Het meest heftige gevoel kwam bij mij naar boven toen het kind in beeld kwam." Volgens Sieckelinck, die ook een boek schreef over radicalisering bij jongeren, is een kind van 7 nog sterk beïnvloedbaar door de omgeving. "Die neemt automatisch de rollen van haar ouders over, zonder daar te veel vragen bij te stellen. Ze begint al na te denken over hoe ze zich moet gedragen."

Geweld normaliseren

Ook pedagoog Ingeborg Dijkstra maakt zich zorgen. "Kinderen van die leeftijd hebben vaak al een sterk gevoel voor eerlijkheid en rechtvaardigheid", weet ze. "Wanneer een kind opgroeit in een omgeving waarin bepaalde groepen mensen als minderwaardig worden beschouwd, kan het die overtuigingen als vanzelfsprekend gaan zien." Volgens Dijkstra schuilt er nog een ander gevaar: dat geweld voor een kind langzaam normaal gaat voelen. "Als volwassenen in de directe omgeving bepaald gedrag goedkeuren of zelfs aanmoedigen, kan een kind leren dat dit een normale manier is om met anderen om te gaan."

Wat zeggen experts over de andere kinderen in de documentaire? Niet alleen de 7-jarige dochter van E. duikt op tussen de neonazi's. Tijdens de kooigevechten in Oeffelt staat inmiddels geroyeerd FVD-raadslid Ramon van Asch met een baby op zijn arm. En op een groepsfoto van neonazigroep Wolvenrad zitten peuters en baby's tussen volwassenen die de nazigroet brengen. Ook een zwangere vrouw maakt het gebaar. Voor Sieckelinck zijn ook die beelden reden tot grote zorgen. "Bij elk stadium brengt dit risico's met zich mee. Deze kinderen worden gebruikt als propaganda voor families. Daar wil je een snelle reactie op", legt hij uit. "Maar het meisje van 7 is op een leeftijd dat ze al begint na te denken over hoe je je hoort te gedragen. Dat is bij peuters en baby's minder." Ook Dijkstra waarschuwt dat jonge kinderen misschien niets van de ideologie begrijpen, maar wél alles meekrijgen van de sfeer eromheen. "Een baby kan reageren op harde geluiden, spanning, agressie en de emoties van de volwassenen. Jonge kinderen zijn voor hun gevoel van veiligheid sterk afhankelijk van de rust, voorspelbaarheid en beschikbaarheid van hun verzorgers."

Links: Een zwangere vrouw en een groep ouders doen de hitlergroet bij een baby. Midden: Geroyeerd FVD'er Ramon van Asch met een baby bij de kooigevechten in Oefelt. Rechts: Een kind brengt de hitlergroet. (Foto: Zembla.)