Afgelopen week werd duidelijk dat Oeffelt in het geheim het toneel was van een internationaal neonazistisch vechtfestijn. Op het erf van tandarts Bas E. gingen mannen tot bloedens toe met elkaar op de vuist, terwijl meermaals de Hitlergroet werd gebracht. De politie en het Openbaar Ministerie bekijken de beelden. Maar hoe schokkend ze ook zijn: hoe strafbaar is wat daar gebeurde eigenlijk?

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In de documentaire van Zembla is te zien hoe neonazi's in een tent op het erf van de tandarts hard met elkaar op de vuist gaan. Er wordt gejuicht, mannen slaan elkaar knock-out en meermaals gaat de arm omhoog voor de Hitlergroet. Vanuit verschillende Europese landen trokken deelnemers naar Oeffelt om er te vechten. Ook lopen verschillende vechters rond met tatoeages die duidelijk verwijzen naar het nazisme of de SS. De politie en het OM lieten na de uitzending weten de beelden te bekijken om te beoordelen of er strafbare feiten zijn gepleegd. Hitlergroet niet strafbaar?

Toch betekent een Hitlergroet in Nederland niet automatisch dat iemand strafbaar is. "Dat komt door een gekke maas in de wet", zegt hoogleraar straf- en strafprocesrecht Marloes van Noorloos tegen Nieuwsuur. Hoewel geschreven uitlatingen, afbeeldingen en het roepen van 'Sieg Heil' wél strafbaar kunnen zijn, geldt dat volgens haar niet automatisch voor het gebaar zelf. Neonazistische uitspraken kunnen volgens Van Noorloos wel leiden tot een veroordeling voor bijvoorbeeld groepsbelediging of het aanzetten tot haat. Daarbij geldt één belangrijke voorwaarde. "De uitlatingen zijn pas strafbaar als ze in het openbaar worden gedaan."