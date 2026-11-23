Bouwers van carnavalswagens in de bouwhal van de Oeteldonkse Club in Den Bosch kunnen weer aan de slag. De gemeente heeft maatregelen genomen, waardoor de hal weer open kan. Vorige week werd de hal gesloten nadat er tijdens laswerkzaamheden een steekvlam ontstond.

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Het pand aan de Ertveldweg werd donderdag gesloten . Het is nog niet bekend hoe de steekvlam ontstond. De gemeente werkte samen met de Oeteldonkse Club aan een veiligheidsplan, zodat er snel weer veilig gebouwd kon worden in de hal. Inmiddels is het plan klaar en getoetst door de brandweer.

De plek waar de steekvlam ontstond, is afgezet. De carnavalswagen die daar stond, is verplaatst. Ook zijn er extra ventilatoren geplaatst en krijgen vrijwilligers een veiligheidsinstructie.

Dinsdag ontstond er tijdens laswerkzaamheden een steekvlam in het pand aan de Ertveldweg. De brandweer werd toen opgeroepen, maar de vlam was al gedoofd voordat de brandweer bij de bouwhal aankwam.

De brandweer moest donderdagochtend opnieuw uitrukken naar de hal. Er zou een vreemde, gasachtige lucht zijn geroken in de bouwloods.