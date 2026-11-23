Ouders en kinderen zijn maandagochtend bijgepraat over de gevolgen van de brand in basisschool De Zeilberg in Deurne. Zo'n 500 gedupeerden kwamen naar Sociaal Cultureel Centrum Den Draai om te horen wat er de komende tijd gaat gebeuren. Veel is er nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de kinderen de komende week vrij hebben en dat er noodopvang wordt geregeld.

Jan Peels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De kerkklok van de Sint-Willibrorduskerk in Deurne slaat negen keer als er een lange rij ouders en kinderen voor de deur staat van het ernaast gelegen Sociaal Cultureel Centrum Den Draai. Ze zijn allemaal heel benieuwd waar de kinderen aan toe zijn nadat er afgelopen vrijdag een uitslaande brand woedde in de basisschool even verderop. De brand ontstond vrijdagavond nadat twee kinderen onder de twaalf jaar vuurwerk hadden afgestoken. Een klaslokaal brandde volledig uit. Ook in de aula en een ander leslokaal woedde brand. De school kwam bovendien lange tijd vol rook te staan. De schade is enorm, vertelde schoolbestuurder Mischa Kleukers eerder aan Omroep Brabant. "Er is zowel waterschade als brandschade en rookschade. Leidingwerk is in elkaar gesmolten. Dat is heel fors", zei hij over het getroffen deel van de school. Ook maandagochtend kan Kleukers de ouders nog weinig duidelijkheid geven. "We hebben op dit moment geen gebouw, dus dat vraagt heel veel flexibiliteit van iedereen", vertelt hij als hij na de informatieochtend weer naar buiten komt. "We organiseren noodopvang voor de kinderen die niet thuis kunnen blijven, omdat hun ouders moeten werken. Daar hopen we deze week mee te overbruggen. Daarna hopen we volgende week weer ergens les te kunnen geven aan alle kinderen."

Waar dat gaat gebeuren, is volgens hem dé 'million-dollar question'. "Als ik dat zou weten, zou ik het meteen zeggen. We inventariseren vandaag de opties die we hebben. Dat zijn er een aantal, maar er is geen optie die helemaal ideaal zal zijn. De komende dagen zal blijken waar dat hier in de buurt gaat gebeuren."

Mischa Kleukers, schoolbestuurder

"Als de school in brand staat, ga ik heel veel huilen", zegt Jaylina (4) op de arm van haar moeder Trudy. Ze zit pas sinds kort in de kleuterklas en moet deze week naar de noodopvang in Peuteropvang Piramide in de Deurnese wijk Koolhof. "Ik werk in een slagerij, het is extra druk in deze periode, dus ik kan haar zelf niet opvangen", vertelt Trudy. "Jaylina slaapt ook slecht door de brand." "Ik vind het heel erg, want ik had het heel leuk op school en nu kunnen we een week niet naar school", zegt Vienna. "We gaan vandaag maar even bijkomen van de schrik, want die zat er wel goed in", zegt moeder Claudia. "Er waren ouders die vroegen of er thuisonderwijs gegeven moest worden, maar dat was volgens de school niet nodig. Ga vooral in gesprek met je kind over wat er gebeurd is. Dus dat gaan we doen."

"Het is een oud gebouw, dus het is de vraag of het te repareren is en tegen welke kosten."

Ook Mariëlle is met haar zoontje Gijs naar Den Draai gekomen. "We zijn nog niet veel wijzer geworden deze ochtend, omdat er nog heel veel vragen zijn waar geen antwoord op is. Maar het was wel heel fijn om met z'n allen bij elkaar te zijn en te delen waar iedereen tegenaan loopt nu de kinderen niet naar school kunnen", zegt Mariëlle. "Hopelijk is er na deze week een oplossing voor alle kinderen. Gelukkig hebben we een kring vrienden en familie om de opvang zelf te regelen." Veel kinderen maken zich zorgen over de tekeningen en werkstukjes die ze voor de Sint aan het maken waren. "Dat is natuurlijk voor de kinderen heel pijnlijk", zegt Mischa Kleukers. "We hebben, als het gaat om onderwijs, alles digitaal opgeslagen, maar het is nog heel spannend wat er over is van de werkstukjes." Of het schoolgebouw nog te herstellen is, moet volgens Kleukers blijken na de inspectie van de verzekeraar. "Het is een oud gebouw, dus het is de vraag of het te repareren is en tegen welke kosten."