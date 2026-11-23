PSV speelt dinsdagavond in het Santiago Bernabéu, een volgens Peter Bosz ‘indrukwekkend’ stadion, tegen Real Madrid. De Koninklijke won alle wedstrijden tot dusver in de Champions League. PSV haalde pas vier punten. Te weinig, vindt Bosz. Toch ziet hij kansen in de Spaanse hoofdstad. De coach laat op de persconferentie weten tot de winterstop geen beroep op Mauro Júnior te kunnen doen.

Ook Bosz is onder de indruk van het onlangs verbouwde stadion, waar nu 84.744 toeschouwers in kunnen. Hij kwam er eerder als coach van Borussia Dortmund. “Het was toen al indrukwekkend. Alleen nu nog luxer en moderner. De perszaal is drie keer groter, de kleedkamer is groter.”

Voor Sergiño Dest is het niet de eerste keer dat hij tegen Real Madrid speelt. De rechtsback kwam in het verleden voor FC Barcelona uit, maar speelde nog nooit in Bernabéu. “Het is een van de mooiste stadions ter wereld en dan ook nog tegen een van de grootste clubs van de wereld.”

Geen angst

Toch is de coach van PSV niet bang dat zijn ploeg dinsdag onder de indruk zal zijn van het stadion en de tegenstander. “Onze jongens zijn langzaam ook wel wat gewend. Ze zijn in veel grote stadions geweest. Ze kennen ook allemaal Kylian Mbappé, maar uiteindelijk gaat het om wat je op de mat laat zien.”

“Je moet ook vertrouwen hebben, dat verdienen wij ook. Er liggen hier ook zeker kansen, maar waar ga ik jullie niet vertellen.” Al is de 63-jarige coach ook niet gek. “Wij hebben een eigen voetbalfilosofie, maar in details passen wij ons aan. Helemaal als je tegen Real Madrid speelt.” Ook Dest weet dat gevaar op de loer ligt: “Ze zijn erg goed in de counter en dat baart ons zorgen.”

In de vorige Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge (1-3), ging het daar juist mis. “De restverdediging was toen fataal. We analyseren dat met zijn allen en dat moet beter gaan in het vervolg, dus ook morgen.” Maar PSV gaat volgens Bosz, zoals altijd, van eigen kracht uit. “Als ik het over filosofie heb, dan doel ik ook op: van eigen kracht uit gaan en met lef durven voetballen. Ik ben niet iemand die in negatieve scenario’s gaat denken.”

Mauro Júnior voorlopig afwezig

Wat wel negatief is voor PSV, is de afwezigheid van Mauro Júnior. Hij was dit seizoen de aanvoerder, aangezien Jerdy Schouten voor langere tijd geblesseerd is. Maar ook de Braziliaan raakte zaterdag tegen NEC geblesseerd en komt dit kalenderjaar niet meer in actie, laat de coach weten.

Verder beschikt PSV over een fitte selectie, op de eveneens langer geblesseerden Sami Ouaissa, Alassane Plé en Adamo Nagalo na. Maar op de opstelling zullen we zoals altijd moeten wachten. “Wij weten hoe we het gaan doen, maar de spelers weten het nog niet.”