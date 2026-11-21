PSV heeft opnieuw uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen met 1-4 van NEC in het Goffertstadion. Daarmee loopt de voorsprong verder op, nadat PSV eerder al de vloer aanveegde met Willem II en Cambuur.

Doelkansen bleven in de beginfase uit. De eerste keer dat PSV gevaarlijk werd, was het direct raak. Na een aanval over rechts kwam de bal in de veertiende minuut uiteindelijk terecht bij linksback Filip Kostic, die via de binnenkant van de paal raak schoot: 0-1.

PSV heeft de koppositie in de Eredivisie verstevigd. De regerend landskampioen was in Nijmegen te sterk voor NEC: 1-4. NEC liet het initiatief voor rust aan PSV en zakte in de beginfase ver terug. PSV-doelman Matej Kovár stond geregeld ver buiten zijn eigen strafschopgebied enige tijd met de bal aan zijn voet om te kijken naar een vrijstaande of diepgaande medespeler.

Voorsprong

Halverwege de eerste helft verdubbelden de Eindhovenaren de voorsprong. Ivan Periaic benutte een strafschop die na tussenkomst van de VAR werd gegeven voor een handsbal van Deveron Fonville (0-2). NEC was daarna dicht bij de aansluitingstreffer. Kevin Kers schoot de bal hard tegen de paal.

PSV moest kort voor rust verder zonder Mauro Júnior. De aanvoerder liep een liesblessure op en werd vervangen door Noah Fernandez. Een minuut na het uitvallen van Mauro Júnior kwam PSV op 3-0. Ahmetcan Kaplan werkte de bal in zijn eigen doel. De net van een blessure teruggekeerde rechtsback Sergiño Dest bleef in de rust in de kleedkamer. Kiliann Sildillia nam zijn plaats in.

Krachten sparen

NEC-linksback Mitchel Bakker kreeg in de 57e minuut de eerste kans van de tweede helft, maar stuitte op Kovár. PSV hoefde niet zo nodig meer en kon de krachten vast sparen voor de ontmoeting van dinsdag met Real Madrid in de Champions League.

Uit een counter zorgde Ruben van Bommel in de 64e minuut voor het vierde doelpunt voor het elftal van trainer Peter Bosz: 0-4. Bryan Linssen redde ruim een kwartier voor tijd de eer voor NEC (1-4).



Ruime zege

Het betekende de derde ruime zege op rij in de competitie voor PSV, dat eerder afrekende met Willem II (7-0) en SC Cambuur (2-5).



PSV heeft in dertien wedstrijden in de Eredivisie al 44 keer gescoord en staat op 29 punten. Feyenoord en Ajax komen dit weekend nog in actie en verkleinen bij een overwinning de achterstand op PSV weer tot 1 punt.