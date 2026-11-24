LIVE | Hoger beroep moordkoppel Bill en Sharona: vandaag de strafeisen
Bill C. (55) en Sharona de J. (37) uit Rosmalen staan vandaag voor de tweede dag voor het gerechtshof in Den Bosch voor de gruwelijke moorden op twee mannen in Lieshout en Amsterdam. De twee kregen jarenlange celstraffen, maar gingen in hoger beroep. Omroep Brabant volgt de rechtszaak met dit liveblog. Hieronder lees je wat er op de tweede dag van de zaak gebeurt.
Liveblog
De zaak in het het kort:
- Bill C. (55) kreeg in 2023 dertig jaar cel en Sharona de J. (37) 22 jaar en elf maanden voor de moorden op Willem van der Willigen (70) en Benito van Ommeren (65).
- In mei 2021 sloeg Bill de Lieshoutse zakenman Willem van der Willigen met een hamer dood. Daarna bleven Bill en Sharona nog weken in zijn villa wonen, terwijl zijn lichaam in de slaapkamer lag.
- Het stel leefde van drank, drugs en seks, plunderde de bankrekeningen van Van der Willigen en verbraste zo'n 90.000 euro. In Amsterdam werd ook hun gastheer Benito van Ommeren vermoord. Bill wurgde hem met zijn broekriem.
- De grote vraag in hoger beroep is of de moorden waren voorbereid. Bill zegt dat hij onder invloed was en in een opwelling handelde. Justitie vindt dat hij en Sharona berekend te werk gingen.
Eerst Lieshout
AG begint bij de zaak in Lieshout. Twee zonen vinden hun vader dood in bed in zijn villa aan de Eksterlaan in Lieshout. Er zitten bloedspatten rond het bed.
Twee lijken
Willem van der Willigen werd door zijn kinderen gevonden op 11 juni 2021. Hij was al dood sinds 2 mei en zijn lichaam was al in verregaande staat van ontbinding. Alle sporen wijzen naar Amsterdam, waar Bill en Sharona naar toe waren gegaan na hun verblijf in Lieshout. Op het logeeradres van de twee nog een lijk wordt ontdekt, van Benito van Ommeren.
Was het t waard?
Op 29 juni 2021 zitten Bill en Sharona samen in een arrestantenbus op weg naar Den Bosch, vertel de advocaat-generaal (AG). Was het t waard, vragen ze aan elkaar. Ja, zeggen ze beiden. Ze missen wel hun vrijheid.
Advocaat-generaal begint
De advocaat-generaal gaat beginnen aan haar requisitoir. Dat zal geen kort verhaal worden. Zij zal uitgebreid alle strafbare feiten behandelen en aan het einde komen dan de strafeisen.
Ze zijn eruit
Iedereen is weer binnen. Lastig om uit te leggen wat er precies gebeurt, maar het komt erop neer dat beide verdachten in hun eigen zaak verklaren en de advocaten willen niet die verklaringen worden toegevoegd aan de zaak van de ander. Het gerechtshof ziet er daarom vanaf om beide dossiers gelijk te houden omdat anders de zaak vertraging op gaat lopen.
Discussie bij begin van zaak
De zaak begint met een kleine discussie over het dossier. De advocaat van Bill C. wil graag een samenvatting van de verklaring van Sharona gisteren. Gaat echt om details. BIll riep in Amsterdam 'zoek iets' en de vraag is of hij zei 'zoek iets' of 'zoek iets om mee te wurgen'. Zo'n detail kan natuurlijk een groot verschil maken.
Er wordt daarom meteen even geschorst en de raadsheren, de advocaten-generaal, de advocaten én de verdachten verlaten de zaal.
Zaal is open
De zaal stroomt weer vol met familie en andere belangstellenden. Sharona komt weer als eerste de zaal in. Bill komt een paar minuten later binnen.
Alle feiten van dag 1
Gisteren werd de hele dag uitgetrokken om alle feiten nog eens te bespreken. De moord in Lieshout op 2 mei 2021 op Willem van der Willigen (70) en de moord op Benito van Ommeren (65) in Amsterdam. De twee verdachten vinden beiden dat ze minder straf verdienen dan de 30 jaar en de 22 jaar en 11 maanden die ze van de rechtbank kregen. Wil je het liveblog van gisteren nog eens nalezen, klik dan hier.
Levenslang
Vandaag is de dag van de strafeisen en justitie zal ongetwijfeld forse straffen eisen tegen de twee. Drie jaar geleden werd tegen Bill C. levenslang geëist en dat zal naar verwachting nu ook weer de eis zijn, omdat justitie vindt dat C. verantwoordelijk is voor twee keer moord. Ook Sharona kan een hoge strafeis tegemoet zien voor het medeplegen van twee moorden.