08:49

Gisteren werd de hele dag uitgetrokken om alle feiten nog eens te bespreken. De moord in Lieshout op 2 mei 2021 op Willem van der Willigen (70) en de moord op Benito van Ommeren (65) in Amsterdam. De twee verdachten vinden beiden dat ze minder straf verdienen dan de 30 jaar en de 22 jaar en 11 maanden die ze van de rechtbank kregen. Wil je het liveblog van gisteren nog eens nalezen, klik dan hier.