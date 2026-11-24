LIVE | Zaak moordkoppel Bill en Sharona: OM eist levenslang en 30 jaar cel
Bill C. (55) en Sharona de J. (37) uit Rosmalen staan vandaag voor de tweede dag voor het gerechtshof in Den Bosch voor de gruwelijke moorden op twee mannen in Lieshout en Amsterdam. De twee kregen jarenlange celstraffen, maar gingen in hoger beroep. Iets na elf uur vandaag hoorde Bill levenslang tegen zich eisen en Sharona 30 jaar cel. Omroep Brabant volgt de rechtszaak met dit liveblog. Hieronder lees je wat er op deze tweede dag van de zaak precies gebeurt.
Liveblog
De zaak in het het kort:
- Bill C. (55) kreeg in 2023 dertig jaar cel en Sharona de J. (37) 22 jaar en elf maanden voor de moorden op Willem van der Willigen (70) en Benito van Ommeren (65).
- In mei 2021 sloeg Bill de Lieshoutse zakenman Willem van der Willigen met een hamer dood. Daarna bleven Bill en Sharona nog weken in zijn villa wonen, terwijl zijn lichaam in de slaapkamer lag.
- Het stel leefde van drank, drugs en seks, plunderde de bankrekeningen van Van der Willigen en verbraste zo'n 90.000 euro. In Amsterdam werd ook hun gastheer Benito van Ommeren vermoord. Bill wurgde hem met zijn broekriem.
- De grote vraag in hoger beroep is of de moorden waren voorbereid. Bill zegt dat hij onder invloed was en in een opwelling handelde. Justitie vindt dat hij en Sharona berekend te werk gingen.
Toestemming
Lastig is dat Sharona heeft verklaard dat ze via een blik of een knik toestemming zou hebben gegeven om Benito te pakken. Maar later trok Sharona dat verhaal weer in.
Toen ze eruit moesten vroeg Sharona 'en nu?'. 'Moven' zei Bill en dat is duidelijk volgens de advocaat: weggaan. En dus helemaal geen plan om Benito te pakken.
Gewurgd
Er ontstond een worsteling en uiteindelijk trekt Bill zijn riem uit zijn broek en wurgt Benito. Ook bedekte Bill de mond van de man met zijn hand omdat die zo hard schreeuwde. Bill ontkent dat hij met een vaas heeft geslagen.
Wat is waar?
De vraag is welke verklaring over het wurgen van de 65-jarige man nu waar is, stelt de advocaat. Heeft Bill het alleen gedaan en was hij het van tevoren van plan, zijn de twee vragen volgens haar.
Sharona was niet de hele tijd aanwezig, maar heeft wel een pan gepakt en 'iets' te zoeken.
Uit huis gezet
Nadat het lijk in Lieshout is ontdekt duiken ze onder bij Benito van Ommeren in ruil voor drank en drugs. Omdat Van Ommeren de volgende dag weg moest, moesten Bill en Sharona er 's avonds laat uit.
Macaber
De andere advocaat van Bill C. behandelt de moord in Amsterdam. Daar werd flink gefeest met veel drank en drugs in de duurste hotels van de hoofdstad. Het is macaber, geeft ze toe, dat ze dit deden met het geld van de gedode Van der Willigen.
Het kenmerkende van verslavingen is dat egoïsme, legt ze uit. Bill was alleen met zichzelf bezig.
Geen samenwerking
En zo schiet de advocaat van Bill C. overal gaten in. Ook medeplegen en de vereiste nauwe en bewuste samenwerking ontbreekt. Het is duidelijk dat de verdediging gaat voor doodslag en daar staat een flink lagere straf op dan voor moord.
Geen plan voor roof
Het idee om geld van Van der Willigen te roven ontstond pas na zijn dood, zegt de advocaat. Er is volgens haar geen bewijs dat die roof wel eerder is bedacht. En daarmee vervalt ook het motief voor een eventuele moord.
Sharona halen
Bill kwam Sharona halen en had geen ander plan. Dat hij een nepvuurwapen en eventueel een hamer bij zich had, zegt verder niks.
Bills geheugen laat hem ook veel in de steek door het enorme gebruik van drank en drugs. De advocaat vraagt nogmaals om Bill vrij te spreken van de moord op Willem van der Wiligen.
Hamer en nepvuurwapen
En is het meenemen van een nepvuurwapen en een hamer bewijs voor moord, vraagt de advocaat zich af. Discussie is altijd geweest of de hamer door Bill werd meegenomen of dat die in huis lag. Sharona zei in het ene verhoor dat ze in bed lag toen Bill binnenkwam en later dat ze in de keuken stond te roken. Allemaal inconsistent, dus onbruikbaar, vindt de advocaat. En ander bewijsmateriaal ontbreekt, zo ziet ze. Sterker nog: er lagen twee hamers in de bijkeuken, dus het kan best zijn dat er een hamer op de keukentafel lag, zoals BIll altijd heeft gezegd.
Berichten nooit gevonden
De advocaat trekt alle bewijs in twijfel. In een afgeluisterd gesprek tussen familieleden van Sharona gaat het over berichten tussen Bill en Sharona. Maar die berichten of 'hij slaapt' zijn nooit gevonden. Dus vindt de verdedging dat ze ook niet bestaan en dus geen bewijs zijn.
Sharona had een telefoon met twee simkaarten. Van de ene simkaart is alle communicatie gevonden, van de andere niets.
Heel wisselend
Sharona de J. legde haar eerste verklaringen bij de politie af in een rare toestand, concludeert de advocaat van Bill. Zij was jarenlang verslaafd aan heroïne en verklaarde heel wisselend. Daarom vindt de advocaat de 'bewijswaarde' van de 'meningen en gissingen' van Sharona heel klein.
Vrijspraak van moord
Tijd voor beraad vindt de advocaat niet van toepassing. Als er geen plan is, dan kan hij er ook niet over nadenken tijdens bijvoorbeeld het wachten voor het hek of in de villa, zo is de redenering.
Bill pakte in huis een hamer en bij het zien van Van der Willigen kwam alles wat Bill had opgekropt in de maanden ervoor eruit, aldus de advocaat. Bill sloeg de man met een klauwhamer en dekte daarna zijn gezicht af met een kussen.
Ze vraagt vrijspraak voor moord. Als dat lukt, wordt Bill veroordeeld voor doodslag.
Hek opengeknipt
Bill dronk op de avond van 2 mei bier met een vriend. HIj reed rond 22.15 uur vanaf zijn garagebox naar Lieshout en parkeerde een half uurtje buiten het hek van de villa van Van der Willigen. Dan knipt hij het hek open, schetst de advocaat, en gaat hij richting het huis.
Drank en drugs
Maar Bill zit zwaar aan de drank en drugs en gaat kapot van verdriet. Volgens de advocaat kan Bill zich niet 'enige tijd hebben beraden' op zijn daad, gezien de omstandigheden waarin hij zat: veel drank en drugs en Sharona in Lieshout.
Uit huis gezet
Eigenlijk begon alle ellende al in maart 2021, schetst de advocaat. Toen moesten Bill en Sharona hun huis aan de Ernst Bagelaarstraat in Rosmalen uit vanwege overlast en prostitutie. Sharona verkiest de villa in Lieshout boven de koude garagebox van Bill. Bill wil Sharona terug. Bill stuurt Sharona berichten dat hij haar mist. "Wat een kankerstreek". Maar ook "vergeet wat ik heb gezegd. Het ga je goed".
Opwelling, geen plan
De advocaat van Bill C. zegt dat er geen sprake is van opzet bij de moorden. Er was geen plan, maar hij heeft Van der Willigen op 2 mei 2021 in een opwelling vermoord.
Pleidooien
Na de strafeisen was het even pauze. De zaak wordt hervat. Nu krijgen de advocaten het woord. Beide partijen hebben ongeveer anderhalf uur nodig.
30 jaar voor Sharona
Tegen Sharona de J. eist de AG een gevangenisstraf van 30 jaar.
Eigen belang
Bill C. offerde de levens van anderen op voor zijn eigen belang, legt de AG nog uit. Een omvangrijk strafblad is niet noodzakelijk voor levenslang, legt ze uit.
Levenslang
En ja, daar is de verwachte eis voor Bill C.: levenslang.
Nooit meer vrij
BIll komt volgens de straf van de rechtbank vrij als hij 78 is. Maar dan kan hij nog steeds mensen iets aandoen, zeker omdat hij een forse bouwvakker is. En zo werkt de AG toe naar een eis van levenslang. Bill mag niet meer vrijkomen, wat haar betreft.
Geen spijt
Sharona was betrokken bij twee gruwelijke moorden, zegt de AG. En ze had geen spijt en leefde twee maanden als een god. Ook liet ze nabestaanden in onzekerheid en verklaarde zij steeds wisselend.
Bill heeft onherstelbaar leed toegebracht en kreeg daar 30 jaar voor van de rechtbank. Levenslang wordt alleen opgelegd als er bijvoorbeeld sprake is van een criminele bende en een groot strafblad en dat heeft Bill niet, vond de rechtbank. Ook was hij verslaafd en is hij al 55 jaar.
Maar dat vindt de AG niet genoeg. Bill heeft telkens dodelijk geweld als enige oplossing gezien. Hij is onvoorspelbaar omdat hij niet kon worden onderzocht en dat geeft grote zorgen voor de toekomst. De AG ziet geen berouw bij Bill.
Dreigend en onbeleefd
Bill wilde niet meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek. In het Pieter Baan Centrum hebben ze toch een kort rapport weten te maken. Hij gedroeg zich daar dreigend en onbeleefd, zeggen de rapporteurs. "Niet doorgaan nu, anders gaat het mis", zou hij daar hebben gezegd.
Veel agressie en impulsiviteit noemt de AG, maar een stoornis kan niet worden vastgesteld. Duidelijk is dat hij verslaafd was aan drank en drugs.
Ook voor hem is een behandeling eisen niet mogelijk.
Instabiele omgeving
Moord levert 18 tot 22 jaar op, maar hier gaat het om twee moorden, merkt de AG op. Ze ziet dat Sharona in een instabiele omgeving opgroeide, last heeft van borderline en narcistisch was. Ook was ze drugsverslaafd, met name heroïne.
Sharona werd geboren als Peter, maar koos op een gegeven moment voor een transgenderoperatie.
Maar ze is niet verminderd toerekeningsvatbaar, zien deskundigen. Daarom komt ze niet in aanmerking voor een tbs-maatregel. Wel wil de AG dat Sharona ook na haar celstraf in de gaten wordt gehouden via een zogenaamde GVM-maatregel. Dat is een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (artikel 38z Wetboek van Strafrecht). Daarmee kan iemand na het uitzitten van zijn gevangenisstraf langdurig onder toezicht blijven, om te voorkomen dat hij opnieuw ernstige strafbare feiten pleegt.
'Onherstelbaar leed'
De AG spreekt van 'onherstelbaar leed' en dus moet er flink gestraft worden. Beiden hadden geen enkel respect voor deze mensen en deden alles voor geld en drugs.
Mensonterend
De AG gaat richting de strafeis. Ze benadrukt hoe ernstig de feiten zijn. Twee behulpzame mensen zijn in hun eigen huis vermoord. Met hun lichamen is op mensonterende wijze omgegaan. En dat bleek ook wel uit het spreekrecht gisteren van de familieleden.
Nabestaanden eisen veel geld
De vorderingen worden besproken, maar daar gaat de AG snel doorheen. De familieleden van beide slachtoffers eisen forse schadevergoedingen en de Rabobank wil al het geroofde geld terug, dat de twee van Van der Willigen hebben gestolen. Dat geld heeft de bank al aan de familie terugbetaald.
Betrokken
Sharona was ook betrokken bij het wurgen van Benito op 23 juni 2021. Zij pakte een pan en een snoertje om Bill te helpen Benito te doden en zij gaf dus haar toestemming. Volgens de AG hadden de twee ook hier genoeg tijd om zich te bedenken en dus is het een plan dat ook is uitgevoerd. Als Benito gewurgd is met de broekriem van Bill leggen ze hem achter de bank en leggen er een matras op.
Ook hier moet Sharona veroordeeld worden voor medeplegen, vindt de AG vanwege de grote bijdrage van Sharona.
Lijk achter de bank
In Amsterdam gaven zij bakken geld uit aan dure hotels. Maar als het lijk in Lieshout wordt ontdekt duiken ze onder op verschillende adressen en belanden uiteindelijk bij Benito van Ommeren aan de Tollenstraat. Als de politie daar binnenvalt, ligt zijn lijk achter de bank. Hij is gewurgd, zo blijkt.
Ze moesten van Benito midden in de nacht de woning uit en dat wilden ze niet Bill heeft, volgens de AG, Benito vermoord. Volgens de AG gaf Sharona haar toestemming aan Bill om Benito om te brengen. Sharona gaf dat eerder ook toe maar zwakte later haar rol af.
Volgens de AG is voor de worsteling en wurging al bedacht om de man te vermoorden. "Ik wil er niet uit", had Sharona gezegd. Ze wachten tot een drugsdealer weg was en konden toen hun plan uitvoeren, oordeelt de AG.
God in Frankrijk
Na twee weken in Lieshout leven ze, dankzij het werk van Sharona, als een god in Frankrijk in Amsterdam, vertelt de AG. Zij is de brains en hij is de brute kracht omschrijft de AG. In de visie van de AG kan Sharona worden veroordeeld voor medeplegen.
Sharona nam de leiding
Sharona nam na de moord de leiding bij het uitwissen van sporen. Telefoons worden onklaar gemaakt en Sharona gooit de hamer weg bij een sluisje. Bill moest het gat in het hek dichtmaken. Een half uur na de moord bestelt Sharona al drugs bij een dealer. De dealer kreeg nog een rondeiding alsof de woning van hen was. Later ontving Sharona nog prostitutieklanten in het huis terwijl Bill in de auto van de man rondrijdt. Sharona kwam achter de codes van Van der Willigen en kan zo ruim 90.000 euro stelen. Zij onderhoudt ook contact met familie en de pedicure door via de telefoon van de man te appen.
Twee keer versproken
Opvallend is dat Sharona zich twee keer lijkt te verspreken tijdens verhoren. Ze zegt dat ze "stond te wa..." en dat "er een pl..." Dit duidt volgens justitie op wachten en een plan. En de AG ziet dat er gewacht is en een plan is uitgevoerd. Sharona heeft Bill ook niet tegengehouden. Ook niet toen hij nog een keer terugging naar de slaapkamer om de man nog een paar keer te slaan met de hamer om zeker te weten dat hij dood was.
Sharona ging terug
Sharona was even terug bij Bill die toen in een garagebox sliep, maar ging toch weer naar Lieshout. De AG ziet dat hier een plan is gemaakt om Van der Willigen te vermoorden en te beroven. Sharona appt de man en hij komt haar halen.
Moord in vereniging
Sharona heeft Van der Willigen niet gedood, maar kan wel veroordeeld worden voor medeplegen en dat telt net zo zwaar. Dan moet je hebben geholpen, maar de rechtbank vond haar hulp niet genoeg voor medeplegen. Ze was volgens de rechtbank wel medeplichtig, een lagere vorm van samenwerking.
De AG vindt echter wel dat Sharona samen met Bill het plan had gemaakt om Van der Willigen te vermoorden en dus medeverantwoordelijk is. Een bewuste en nauwe samenwerking heet dat. Dit betekent dat zij dan net zo schuldig is aan moord als Bill, ook al heeft ze hem niet letterlijk gedood. Dan praat je over moord in vereniging.
Enorm veel gestolen
De twee hebben enorm veel geroofd bij Van der Wililgen: auto, bankpas, laptop, tablet, muntenverzameling en nog veel meer. In totaal is 74.000 euro gepind en 22.000 euro overgeschreven en zijn aandelen verkocht. Ze bleven ook twee weken in de villa wonen. In totaal is de schade in Lieshout bijna een ton. Beiden hebben dit toegegeven en in dit hoger beroep is hier ook geen discussie over.
Moord
Dit is voorbedachten raad, zegt de AG en zo werkt ze toe naar een bewezenverklaring voor moord. Bill bedacht dit plan samen met Sharona omdat ze geld nodig hadden voor hun enorme drugsgebruik. Hij is meteen naar de slaapkamer gelopen en heeft meteen de slapende man geslagen met de hamer.
Voorgenomen plan
Bill heeft volgens de AG genoeg tijd gehad om zich te bedenken. Het was geen opwelling, vindt ze. Hij gaat met een hamer en nepvuurwapen naar de villa en nergens uit het verhaal blijkt dat Bill woedend was. Een opwelling is ongeloofwaardig. Het OM gaat uit van een voorgenomen plan om Van der Willigen te doden en zijn geld te roven.
Binnen met hamer
Veel berichten missen in deze zaak, maar zijn wel genoemd in afgeluisterde gesprekken. BIll heeft volgens het OM gewacht op een teken van Sharona. Hij komt binnen met een nepvuurwapen en een hamer en Sharona wijst hem de weg. "Waar is ie?", vraagt Bill.
Slaapt ie?
Sharona en Bill hebben die avond contact of Van der Willigen al dan niet slaapt. 'Slaapt ie?' 'Ja'. En kort daarna kwam Bill het terrein op. 'Hij slaapt, je kan komen'.
Sharona verhuist naar Lieshout
Sharona woonde al een weekje bij haar klant Willem van der Willigen omdat zij en Bill in Rosmalen uit huis zijn gezet vanwege prostitutie en overlast. Van der Willigen komt haar halen en zij trekt bij hem in. Bill gaat op 2 mei naar Lieshout en wacht 29 minuten voor het hek voor hij het hek kapotknipt en naar de villa loopt. Volgens het OM had hij hier uitgebreid kunnen nadenken of hij wel of niet Van der Willigen iets aan zou doen.
Hamer gevonden
De politie vindt verderop bij een sluisje de hamer waarmee Van der Willigen is vermoord. Bill bekent enkel de feiten waar hij niet omheen kan, meent het OM. Bill praat niet met de politie en geeft pas openheid op de eerste zitting bij de rechtbank. Maar daarna weet hij zich echter steeds minder te herinneren.
Sporen leiden naar Bill C.
Door de auto van Van der Williigen en de bankpas komen Bill en Sharona in beeld. Op de avond van de moord, 2 mei 2021, was Bill C. in de buurt van de villa ziet de politie aan zijn telefoongegevens en gaat richting de slaapkamer van de man
Jonge jongen in de zaal
De oudste raadsheer onderbreekt de AG omdat er jonge kinderen in de zaal zitten en de vraag is of dat gewenst is. Het jongste aanwezige kleinkind is 12 jaar. Opnieuw discussie dus want misschien is alles wat er besproken wordt niet zo geschikt voor een jonge jongen. De advocaat van de familie vertelt dat er is besproken dat als het te veel wordt, de jongen de zaal zal verlaten. Zijn ouders zijn de hele dag bij hem. Het hof gaat (weer) even overleggen. Al snel zijn ze terug: het is niet wenselijk, maar de jongen mag blijven.
Eerst Lieshout
AG begint bij de zaak in Lieshout. Twee zonen vinden hun vader dood in bed in zijn villa aan de Eksterlaan in Lieshout. Er zitten bloedspatten rond het bed.
Twee lijken
Willem van der Willigen werd door zijn kinderen gevonden op 11 juni 2021. Hij was al dood sinds 2 mei en zijn lichaam was al in verregaande staat van ontbinding. Alle sporen wijzen naar Amsterdam, waar Bill en Sharona naar toe waren gegaan na hun verblijf in Lieshout. Op het logeeradres van de twee nog een lijk wordt ontdekt, van Benito van Ommeren.
Was het 't waard?
Op 29 juni 2021 zitten Bill en Sharona samen in een arrestantenbus op weg naar Den Bosch, vertel de advocaat-generaal (AG). Was het 't waard, vragen ze aan elkaar. Ja, zeggen ze beiden. Ze missen wel hun vrijheid.
Advocaat-generaal begint
De advocaat-generaal gaat beginnen aan haar requisitoir. Dat zal geen kort verhaal worden. Zij zal uitgebreid alle strafbare feiten behandelen en aan het einde komen dan de strafeisen.
Ze zijn eruit
Iedereen is weer binnen. Lastig om uit te leggen wat er precies gebeurt, maar het komt erop neer dat beide verdachten in hun eigen zaak verklaren en de advocaten willen niet die verklaringen worden toegevoegd aan de zaak van de ander. Het gerechtshof ziet er daarom vanaf om beide dossiers gelijk te houden omdat anders de zaak vertraging op gaat lopen.
Discussie bij begin van zaak
De zaak begint met een kleine discussie over het dossier. De advocaat van Bill C. wil graag een samenvatting van de verklaring van Sharona gisteren. Gaat echt om details. BIll riep in Amsterdam 'zoek iets' en de vraag is of hij zei 'zoek iets' of 'zoek iets om mee te wurgen'. Zo'n detail kan natuurlijk een groot verschil maken.
Er wordt daarom meteen even geschorst en de raadsheren, de advocaten-generaal, de advocaten én de verdachten verlaten de zaal.
Zaal is open
De zaal stroomt weer vol met familie en andere belangstellenden. Sharona komt weer als eerste de zaal in. Bill komt een paar minuten later binnen.
Alle feiten van dag 1
Gisteren werd de hele dag uitgetrokken om alle feiten nog eens te bespreken. De moord in Lieshout op 2 mei 2021 op Willem van der Willigen (70) en de moord op Benito van Ommeren (65) in Amsterdam. De twee verdachten vinden beiden dat ze minder straf verdienen dan de 30 jaar en de 22 jaar en 11 maanden die ze van de rechtbank kregen. Wil je het liveblog van gisteren nog eens nalezen, klik dan hier.
Levenslang
Vandaag is de dag van de strafeisen en justitie zal ongetwijfeld forse straffen eisen tegen de twee. Drie jaar geleden werd tegen Bill C. levenslang geëist en dat zal naar verwachting nu ook weer de eis zijn, omdat justitie vindt dat C. verantwoordelijk is voor twee keer moord. Ook Sharona kan een hoge strafeis tegemoet zien voor het medeplegen van twee moorden.