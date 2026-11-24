12:31

Lastig is dat Sharona heeft verklaard dat ze via een blik of een knik toestemming zou hebben gegeven om Benito te pakken. Maar later trok Sharona dat verhaal weer in.

Toen ze eruit moesten vroeg Sharona 'en nu?'. 'Moven' zei Bill en dat is duidelijk volgens de advocaat: weggaan. En dus helemaal geen plan om Benito te pakken.