Een angstaanjagend patroon van moorden, roven en daarna doorleven in het huis van de doden. Het zijn de daden van een verslaafd, maar smoorverliefd stel dat verkeerde in een constante waas van drank en drugs. Bill C. (55) en Sharona de J. (37) bivakkeerden nog lang na de gewelddadige moorden in Lieshout en Amsterdam in de huizen waar de lichamen nog verstopt lagen.

Eva de Schipper Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op 2 mei 2021 werd oud-topman van Vlisco, Willem van der Willigen, door Bill doodgeslagen met een hamer. Een paar weken later wurgde Bill de Amsterdammer Benito van Ommeren met zijn broekriem. "Ik heb er zo’n gruwelijke spijt van. Kon ik het terugdraaien, dan zou ik het gedaan hebben", zijn dinsdag de laatste woorden van Bill tijdens het hoger beroep. Sharona, die verdacht wordt van het medeplegen van de moorden, zegt het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd. "Ik begrijp dat ik had moeten ingrijpen." Maar dat ingrijpen, gebeurde niet. Seks in ruil voor onderdak

Het aan drugs en drank verslaafde stel, dat het slechtste in elkaar naar boven haalde, ontmoette elkaar na Bills scheiding. Transvrouw Sharona trok al snel bij de bouwvakker in. Daar in Rosmalen bleef de prostituee klanten ontvangen voor seks. Toen Bill zijn uit huis werd gezet vanwege overlast en prostitutie, moest er een plan B komen. Verblijven in Van der Valkhotels was geen optie. De twee stonden er op een zwarte lijst "omdat Bill dingen had gesloopt." En toen was daar Willem van der Willigen, een van Sharona’s klanten, die zijn hulp aanbood. "Hij zei dat ik wel bij hem kon komen wonen in ruil voor seks." Ondertussen sliep Bill in een garagebox. Op 2 mei besloot Bill zijn vriendin te gaan halen.