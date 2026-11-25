Verslaafd stel leefde wekenlang tussen de lichamen van hun slachtoffers
Een angstaanjagend patroon van moorden, roven en daarna doorleven in het huis van de doden. Het zijn de daden van een verslaafd, maar smoorverliefd stel dat verkeerde in een constante waas van drank en drugs. Bill C. (55) en Sharona de J. (37) bivakkeerden nog lang na de gewelddadige moorden in Lieshout en Amsterdam in de huizen waar de lichamen nog verstopt lagen.
Op 2 mei 2021 werd oud-topman van Vlisco, Willem van der Willigen, door Bill doodgeslagen met een hamer. Een paar weken later wurgde Bill de Amsterdammer Benito van Ommeren met zijn broekriem.
"Ik heb er zo’n gruwelijke spijt van. Kon ik het terugdraaien, dan zou ik het gedaan hebben", zijn dinsdag de laatste woorden van Bill tijdens het hoger beroep. Sharona, die verdacht wordt van het medeplegen van de moorden, zegt het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd. "Ik begrijp dat ik had moeten ingrijpen." Maar dat ingrijpen, gebeurde niet.
Seks in ruil voor onderdak
Het aan drugs en drank verslaafde stel, dat het slechtste in elkaar naar boven haalde, ontmoette elkaar na Bills scheiding. Transvrouw Sharona trok al snel bij de bouwvakker in. Daar in Rosmalen bleef de prostituee klanten ontvangen voor seks.
Toen Bill zijn uit huis werd gezet vanwege overlast en prostitutie, moest er een plan B komen. Verblijven in Van der Valkhotels was geen optie. De twee stonden er op een zwarte lijst "omdat Bill dingen had gesloopt."
En toen was daar Willem van der Willigen, een van Sharona’s klanten, die zijn hulp aanbood. "Hij zei dat ik wel bij hem kon komen wonen in ruil voor seks." Ondertussen sliep Bill in een garagebox. Op 2 mei besloot Bill zijn vriendin te gaan halen.
Aangekomen bij de villa van Van der Willigen in Lieshout, wachtte hij tot Sharona hem berichtte. "Hij slaapt, je kan komen", zou Sharona in een bericht aan Bill hebben gestuurd. Maar toen bekend werd dat haar telefoon nooit gevonden is, nam ze haar woorden terug. Na een half uur knipte Bill het hek open en liep het terrein op.
Geweldsuitbarsting met hamer
Of hij het moordwapen, een hamer, al bij zich had of pas in de villa zag liggen, blijft onduidelijk. Sharona verklaarde grillig en versprak zich een paar keer. Tegen de politie zou ze “Ik stond te wa..” hebben gezegd, alsof ze stond te wachten op Bill. En “omdat ‘ie van pl…” is nog zo’n bijna-verspreking in het dossier. Geen idee wat ‘hij van plan was’, zegt Sharona nu.
Volgens de raadsheer is het een duidelijke optelsom: “Jullie geld was op en jullie waren verslaafd. Daar werden jullie gek van”, legt hij Bill voor.
Bill liep naar de slaapkamer van Van der Willigen en greep hem bij de keel. Daarna sloeg hij de 70-jarige man met de hamer op zijn hoofd. Vlak na de geweldsuitbarsting belde Sharona haar dealer, omdat ze last had van ontwenningsverschijnselen door haar heroineverslaving. “En Bill had cocaïne nodig.”
Sharona deed alsof meneer nog leefde
Het stel bleef in de villa wonen, terwijl de eigenaar van het huis dood in bed lag. Sharona deed alsof de oud-topman nog in leven was, door zijn familie via zijn telefoon berichten te sturen. Na twee weken reden de twee naar Amsterdam waar ze logeerden in de duurste hotels. In totaal verbrastten ze zo'n 90.000 euro van Van der Willigen. Twee keer reed Bill terug naar Lieshout, om een muntenverzameling en nieuwe bankpas op te halen. En om de honden te voeren.
Wanneer Sharona via een buurtapp leest dat het lichaam van Van der Willigen – in verre staat van ontbinding – is ontdekt, verlaten de twee halsoverkop hotel The Grand in Amsterdam. In ruil voor drugs en boodschappen kunnen ze logeren bij ene Benito van Ommeren. Maar toen de drugs en het geld op raakten, wilde Van Ommeren dat het stel vertrok. Er ontstond een worsteling, waarbij Bill de 65-jarige Benito wurgde met zijn broekriem.
Dood lichaam verstopt in woonkamer
Het dode lichaam verstopte het stel onder een matras en dekens in de woonkamer. In dagen erna ontvangt het stel gewoon mensen in het huis van Van Ommeren, maar dat bezoek heeft niets gemerkt. Dat geldt ook voor de politie, die de twee inmiddels afluisterde. Pas op 26 juni 2021 werd Benito’s lichaam ontdekt.
In de arrestantenbus onderweg van Amsterdam naar Den Bosch geven Sharona en Bill aan dat ze "dit nooit hadden willen missen" en dat "dit het allemaal waard was". "Hij was mijn grote liefde en ik liet hem niet zitten.” Op een zitting in 2023 gaf Sharona aan nog van Bill te houden. De twee hebben nu vijf jaar geen contact gehad en "de liefde is wel over”, stelt Sharona. "Was zij uw grote liefde?", vroeg de raadsheer. "Geen commentaar", antwoordde Bill.
De advocaat-generaal spreekt over twee slachtoffers "met het hart op de juiste plek" die in hun eigen huis zijn vermoord. Bill en Sharona zijn op een "mensonterende en respectloze manier" omgegaan met hun lichamen. “Van de straf moet een afschrikwekkende werking uitgaan.” Daarom eist het OM opnieuw een levenslange celstraf tegen Bill. Tegen Sharona is dertig jaar cel geëist.