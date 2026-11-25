Het missen van de première van Evita 50 vorige week woensdag was voor Vajèn van den Bosch (28) uit Oijen meer dan een flinke tegenvaller. Het bracht haar terug bij een worsteling waar ze jaren mee kampte. In de talkshow Eva vertelde de musicalster dinsdag openhartig over hoe ze jarenlang het gevoel had dat ze er van zichzelf altijd moest staan. "Als je er niet altijd kunt zijn, voelt dat als falen."

Temmie van Uden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De hoofdrolspeelster had vorige week een hardnekkig griepvirus en moest op het laatste moment de première van Evita 50 afzeggen. "Het was heel vervelend, het was echt een fikse griep", vertelt Vajèn in het televisieprogramma van Eva Jinek. "Als je moet zeggen: ik heb geen stem, ik kan er niet staan... Dat is het ergste wat je kan bedenken. Ik voel me nu weer een heel stuk beter, ik klink misschien alleen nog een beetje verkouden." Dat ze niet kon optreden was extra moeilijk voor Vajèn, omdat ze altijd het beste uit zichzelf wil halen. "Ik vind de uitdaging en beter worden fantastisch. Dat is mijn motor: altijd beter willen worden, altijd details willen verfijnen en er dus altijd staan. Dat had ik als kind al. Alleen dat kan ook heel destructief zijn, omdat je jezelf ook in de weg kan zitten."

Dat laatste merkte ze tijdens haar rol als Elphaba in de Duitse versie van Wicked. "Dat is vocaal een ongelooflijk zware rol, ik denk één van de allerzwaarste. Daar kwam ik erachter dat als ik bijvoorbeeld verkouden of ziek ben, ik in alle producties die ik daarvóór had gewoon doorging. In die rol van Elphaba kon dat eigenlijk niet, omdat het te zwaar was. Het vroeg teveel."

"Ik ben echt heel blij dat ik die kans krijg, want dit is iets dat ik nooit voor mogelijk hield. "

Vajèn kwam zichzelf daardoor tegen. "Ik had een waarheid gecreëerd over mezelf van: nou, ik ben niet de allerbeste, maar ik ben er wel altijd. Dat is waarom ze mij kiezen. Niet omdat ik zo goed kan zingen, maar omdat ze op mij aankunnen. Als je er dan niet altijd kunt zijn, voelt dat als falen." Ze besloot dat beeld van zichzelf te veranderen en meer op haar eigen kwaliteiten te vertrouwen. "Als ik het niet geloof, wie gelooft het dan?", zegt ze. Nu ze herstellende is, kan de focus weer op Evita 50. De musical is de komende tijd op tournee en is vanaf woensdagavond vijf dagen op rij te zien in het Chassé Theater in Breda. Of Vajèn dan weer op het podium staat, is nog niet duidelijk. In april volgt het volgende grote avontuur van de Oijense: ze heeft de hoofdrol in The Greatest Showman te pakken. "Ik ben echt heel blij dat ik die kans krijg, dit is iets waarvan ik nooit had gedacht dat het mogelijk zou zijn. Weet je wat het allerleukste is? De dingen die je niet ziet aankomen of misschien niet durft te dromen. Het haalt je uit je comfortzone. Dan moet ik keihard werken en word ik beter."