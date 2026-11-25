De eerste bewoners van het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Boekelsedijk in Uden hebben dinsdag daar al hun intrek genomen, nog voordat de rechter daarover een uitspraak had gedaan. Daarmee heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bewust een risico genomen. Woensdag komen de laatste asielzoekers aan bij de nieuwe opvangplek.

Nog voordat de rechter dinsdag uitspraak deed, waren de eerste asielzoekers al verhuisd van de huidige locatie in het Van der Valk-hotel naar de nieuwe opvang aan de Boekelsedijk. Een woordvoerder van het COA erkent dat zij daarmee bewust een risico hebben genomen. "Of dat handig is of niet, laat ik in het midden. We hebben bewust het risico genomen voor een rustige overgang van de bewoners."

Azc mag open, als veiligheidsmaatregelen geregeld zijn

De tijdelijke asielopvang in het Van der Valk-hotel moest uiterlijk 1 december gesloten zijn. "We hadden het vertrouwen dat alles rond zou komen. Daarmee loop je wel het risico dat je mensen terug moet verhuizen."

De rechter oordeelde dinsdagmiddag dat het azc open mag als de gemeente een aantal aanvullende verkeersmaatregelen heeft uitgevoerd. Deze werkzaamheden zou de gemeente eind september eigenlijk al afgerond moeten hebben. Maar de rechtbank is niet duidelijk geworden of alle verkeersmaatregelen die de gemeente zou nemen ook daadwerkelijk genomen zijn. Pas als die allemaal zijn uitgevoerd, is de situatie veilig en mag het azc in gebruik worden genomen, oordeelde de rechter dinsdag.

Laatste asielzoekers onderweg

Het is nog niet duidelijk of de gemeente ook echt aan alle voorwaarden heeft voldaan. De gemeente Maashorst heeft nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant. Volgens een woordvoerder van het COA mag het azc aan de Boekelsedijk gewoon open. "De genoemde verkeersmaatregelen zijn, zoals we van de gemeente begrijpen, nagenoeg afgerond."

Als woensdag de laatste bewoners aan bij het nieuwe azc in Uden zijn aangekomen, wonen er driehonderd asielzoekers en statushouders.