Het asielzoekerscentrum (azc) aan de Boekelsedijk in Uden mag open, maar pas nadat een aantal aanvullende verkeersmaatregelen is uitgevoerd. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald. Buurtbewoners hadden de rechtszaak aangespannen.

Het nieuwe azc aan de Boekelsedijk is zo goed als klaar. De komende tien jaar wil de gemeente hier driehonderd asielzoekers laten opvangen. Omwonenden waren naar de rechter gestapt omdat zij zich zorgen maakten over de verkeersveiligheid rond het tijdelijke azc. Een belangrijk bezwaar is dat het terrein ongunstig ligt: het azc komt bij sportvelden en langs een drukke fietsroute voor sporters en scholieren. Ook de rechtbank zette in een tussenuitspraak vraagtekens bij de verkeersveiligheid rond het opvangcentrum. De gemeente kreeg de kans om daar beter naar te kijken.

Verkeersveiligheid

De rechtbank oordeelt nu dat de gemeente weliswaar voldoende heeft onderbouwd dat het autoverkeer van en naar het azc niet leidt tot een gevaarlijke verkeerssituatie. Maar voor het voetgangers- en fietsverkeer zit dat anders. Zo is de rechtbank niet duidelijk geworden of alle verkeersmaatregelen die de gemeente zou nemen ook daadwerkelijk genomen zijn. Pas als die allemaal zijn uitgevoerd, is de situatie veilig en mag het azc in gebruik worden genomen.

De locatie voor het azc aan de Boekelsedijk in Uden (foto: Google Maps).

Maximaal dertig statushouders

Op andere punten zijn de bezwaarmakers in het ongelijk gesteld. Volgens de rechtbank zijn de veiligheidsmaatregelen op het terrein voldoende. Daarbij wijst de rechter onder meer op 24/7 aanwezigheid van beveiligers en op de verplichting voor het COA om overleg met bewoners uit de omgeving te organiseren. De gemeente is gevraagd of alle maatregelen zijn uitgevoerd en of alles dus op tijd klaar is voor de opening van azc op 1 december. Een woordvoerder van de gemeente Maashorst wil daar nog geen antwoord op geven en zegt eerst de uitspraak te willen bespreken met hun advocaat. Ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat weten pas later met een reactie te komen.