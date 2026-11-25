De burgemeester van Maashorst heeft zelf zijn pagina op de online encyclopedie Wikipedia aangepast, zo ontdekte Omroep Brabant. Daarbij valt op dat de kwalificaties die hij zichzelf toekent rondom zijn optreden in de asieldiscussie positief zijn, en dat sommige geen onafhankelijke bron hebben. Een klankbordgroep was eerder juist behoorlijk kritisch op het optreden van het college. De gemeente laat weten er geen kwaad in te zien. Een bestuurskundige ziet dat anders: "Hier is Wikipedia niet voor bedoeld."

Wim Heesterbeek Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op de online encyclopedie Wikipedia kan iedereen artikelen aanmaken en bewerken. Gebruikers van de site controleren elkaar, en er gelden strenge regels over wat wel en wat niet door de beugel kan. Zo kan ‘zelfpromotie’ een reden zijn om in te grijpen, en ook op belangenverstrengeling is men alert.

‘Zorgvuldig en transparant’

Burgemeester Hans van der Pas van de gemeente Maashorst heeft sinds mei 2016 een eigen pagina op Wikipedia. Die is de eerste jaren nog bescheiden, maar wordt door de jaren heen steeds een beetje aangevuld. Geïnteresseerden kunnen lezen over zijn studies, zijn carrière in het bedrijfsleven en zijn politieke loopbaan.

De wijziging die aangebracht werd.

Op 3 november 2025 worden er opeens drie alinea’s toegevoegd over asielopvang in Maashorst. We lezen dat Van der Plas "midden in de discussie’ staat", "een duidelijke positie innam", "weigert te buigen voor intimidatie" en "onjuiste berichten corrigeerde". “Ondanks de spanningen blijft Van der Pas vasthouden aan een zorgvuldig, transparant en menswaardig beleid”, zo staat er ook.

Beeldvorming

Vooral dat laatste is interessant. Gaat het hier niet meer om een mening dan om een feit? Er staat geen bron bij, en bronvermelding is heilig op Wikipedia. Beweringen zonder bron worden vaak snel verwijderd. Uit verslagen van de klankbordgroep, waarin burgers meepraatten over asielopvang, komt bovendien een ander beeld naar voren. De groep vindt dat ze onvoldoende ingelicht en gehoord worden. Volgens hen doet het college vooral aan beeldvorming, de gemeente zou "niet geïnteresseerd zijn in daadwerkelijke participatie", maar slechts aan de buitenwereld willen laten zien "dat we een fijn participatieproces doorlopen".

'Narcistisch'

Michiel de Vries, hoogleraar Bestuurskunde is kritisch op de teksten op Wikipedia. "Ik wil het niet meteen met integriteit verbinden, maar ik vind het wel narcistisch", zegt hij. "Hier is Wikipedia niet voor bedoeld, die site is voor feiten bedoeld. Niet om jezelf op te blazen." De Vries: "Het zit hem bijvoorbeeld in die woordkeuze. Hij neemt niet zomaar positie in, hij neemt "duidelijk" positie in. Zulke woorden hebben een beïnvloedende werking." Het stoort De Vries dat Van der Pas geen bronnen noemt. "Normaal staat er: 'Over Rutte wordt dit gezegd', en dan komt er een citaat. Soms mooi, soms lelijk. Maar dit is heel eenzijdig: wat ben ik toch geweldig. Dit zijn geen feiten." De Vries haalt ook de kritiek die de rechter eerder had over het asielproces aan. "Zo positief was die niet."

Reactie burgemeester

De gemeente Maashorst laat weten dat de burgemeester zijn pagina heeft aangepast na advies van de mensen om hem heen. Volgens een woordvoerder is er niks mis mee als de burgemeester zijn visie deelt op Wikipedia. Gevraagd naar bronnen voor de beweringen, komt de woordvoerder met een aantal links, waaronder een column uit het Brabants Dagblad en een opinieartikel van de burgemeester zelf.