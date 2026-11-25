De 46-jarige man uit Oss die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een man in het Limburgse Swolgen, blijft negentig dagen langer vastzitten. De rechtbank in Den Bosch heeft het voorarrest van de man opnieuw verlengd. Eerder werd dat voorarrest verlengd met twee weken.

Vondst lichaam

Zaterdagavond 7 november werd bij een huis in Swolgen het lichaam gevonden van een 46-jarige man uit Oss. Het onderzoek bij het huis in Swolgen vond sinds vrijdag 6 november plaats. Een 46-jarige man werd aangehouden. Volgens dagblad De Limburger komt de verdachte oorspronkelijk uit Oss.

Volgens de politie is de man door geweld om het leven gekomen. Zijn lichaam zou in de tuin hebben gelegen. De politie onderzoekt of zijn dood verband houdt met een groot politieonderzoek in een bos bij het dorp Zeeland. De politie begon twee dagen eerder met dat onderzoek in het bos na een "nare" en "verdachte" situatie.

De verdachte en het slachtoffer zouden elkaar hebben gekend. De verdachte werd in 2024 ook al aangehouden. In zijn huis werd toen een hennepkwekerij gevonden.