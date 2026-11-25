De kerstkringloopwinkel in Nuenen lijkt bijna aan zijn eigen succes ten onder te gaan. In drie weken tijd is er zoveel verkocht dat woensdag bijna de hele voorraad al weg is. “Voordat Sinterklaas het dak op gaat, is onze winkel leeg”, voorspelt initiatiefnemer Hub van Loon.

Wilco Zonneveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In de hoek van het magazijn staan nog maar vier volle rolcontainers met kerstartikelen. De andere rolcontainers zijn of gevuld met afval of er liggen kerstbomen in opgestapeld. “Als je wil, mag je alle dozen openmaken. Dan kom je heel veel karton en papier tegen”, grapt Van Loon. Van Loon en de vrijwilligers verhuisden dit jaar met de kerstkringloop vanuit Eindhoven naar Nuenen, nadat ze gedwongen weg moesten. “De verkopen hier in Nuenen overtreffen onze stoutste verwachtingen. Dat krijgen we ook terug van de klanten, dat deze plek zoveel mooier is dan waar we eerder zaten. Maar dat heeft het effect dat er ook zoveel meer verkocht wordt.”

Eerder trok de kringloop veel belangstelling van koopjesjagers uit de regio. Die drukte lijkt nu zijn weerslag te hebben op de voorraad. Drie weken geleden stond het magazijn nog propvol met 120 rolcontainers aan tweedehands kerstspullen. “Het is een dubbel gevoel. We zijn heel blij dat we zoveel geld kunnen genereren voor de goede doelen. Maar we willen ook tot en met 20 december door blijven verkopen.” De opbrengst van de verkoop gaat naar vier goede doelen.

Hub van Loon staat bij de resterende 4 van de 120 rolcontainers die nog over zijn van de voorraad gebrachte kerstartikelen (foto: Wilco Zonneveld).

In de winkel merken de klanten nog weinig van de schaarste in het magazijn. Alle tafeltjes, schappen en plankjes liggen nog vol met kerstspullen. Alles netjes gesorteerd op kleur. “Ik ben al voor de derde keer hier. Ik woon in Nuenen en vind het leuk om even rond te snuffelen of er nieuwe dingen staan. Het wordt iedere keer aangevuld”, zegt een vrouw die daarna snel verder winkelt als ze hoort over de krapte.

"Het duurt gelukkig nog even voor het kerst is."