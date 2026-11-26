Nabestaanden hebben de gemeente Boxtel aansprakelijk gesteld voor het dodelijke ongeluk op de Keulsebaan in Boxtel in juni. Daarbij kwam Gerrit ten Voorde uit het Gelderse Ommeren om het leven toen een boom op zijn auto viel. De boom stond al op de lijst om gekapt te worden.

De gemeente bevestigt dat zij aansprakelijk is gesteld, maar wil verder niet ingaan op de zaak. "De verdere behandeling daarvan ligt bij onze verzekeraar", laat een woordvoerder weten. "Wij zijn niet rechtstreeks bij die gesprekken betrokken."

Daar laat de gemeente het bij. "We vinden het, ook uit respect voor de nabestaanden, niet passend om daar publiekelijk verder op in te gaan. Voor ons staat voorop dat dit een tragisch ongeval is geweest met onherstelbare gevolgen voor de nabestaanden. We leven nog steeds met hen mee."

Al maanden op kaplijst

De boom die in juni op de auto van Ten Voorde viel, stond al maanden op de kaplijst. Uit een inspectie in februari bleek dat de boom in slechte staat verkeerde en verwijderd moest worden.

De kap stond volgens de gemeente al gepland voor september, nog voordat het dodelijke ongeluk gebeurde. Volgens de gemeente was er op dat moment geen sprake van een situatie die een noodkap noodzakelijk maakte. De populier zou door lokaal noodweer op de auto zijn gevallen.