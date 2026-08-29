Slechte bomen waren al maanden in beeld bij gemeente vóór dodelijk ongeluk

De gemeente Boxtel wist al in februari dat er aan de Keulsebaan zestien bomen gekapt moesten worden omdat ze er slecht aan toe waren. Toch gebeurde dat niet meteen. In de straat kwam vier maanden later een man om het leven nadat er een boom op zijn auto viel.

De gemeente maakte woensdag bekend dat de populieren aan de Keulsebaan in zo'n slechte staat verkeren dat het te onveilig is om ze te laten staan . Volgende week worden ze tussen het spoor en rotonde De Goor aan beide kanten van de straat gekapt.

Het weghalen van zestien bomen zat al voor het ongeluk in juni in de planning, zegt de gemeente. "Uit een inspectie in februari bleek dat zestien bomen in een zodanig slechte conditie verkeerden dat verwijdering noodzakelijk was", laat een woordvoerder weten. "De kap van deze bomen stond daarom al gepland voor september. Op dat moment was er geen sprake van een situatie die noodkap vereiste."

Meer bomenkap dan gepland

In mei en juni volgden meer inspecties, waaronder na het ongeluk. "Toen is besloten meerdere bomen met een beperkte levensduur weg te halen. Het ongeluk heeft de urgentie om de werkzaamheden uit te voeren vergroot, maar was niet de aanleiding voor het besluit om bomen te kappen. Dat besluit was al gebaseerd op de resultaten van eerdere inspecties."

Het ongeluk heeft er wel toe geleid dat er meer bomen worden gekapt dan was gepland. "Ook voor de bomen die op dit moment nog redelijk ogen, is onzekerheid over de toekomstige veiligheid", zei de gemeente daar eerder over. "Daarom vinden we het niet verantwoord om alleen de eerder aangewezen onveilige bomen te verwijderen."

Dodelijk ongeluk

De grote boom viel op 9 juni door lokaal noodweer op de auto van de 45-jarige Gerrit ten Voorde uit het Gelderse Ommeren, terwijl hij onderweg was. De populier zou door lokaal noodweer op de auto zijn gevallen. Of de boom waardoor de man om het leven kwam één van de zestien bomen is die in februari al geïnspecteerd werden, is niet duidelijk.