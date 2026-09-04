Boom die op auto viel waarbij man overleed, stond al maanden op kaplijst

De boom die in juni aan de Keulsebaan in Boxtel op een auto viel, stond op de lijst om te worden gekapt. Dat bleek uit een inspectie in februari, waarbij werd vastgesteld dat de boom er zo slecht aan toe was dat hij verwijderd moest worden. Bij het ongeluk kwam een 45-jarige man om het leven.

De boom stond samen met vijftien andere populieren in de straat op de lijst. Deze week begon de kap van de bomen. Het gaat om alle populieren tussen het spoor en rotonde De Goor, aan beide kanten van de straat.

Vorige week werd al duidelijk dat de gemeente Boxtel in februari al wist dat de bomen gekapt moesten worden. Nu bevestigt de gemeente dat daar ook de boom bij hoorde die op de auto viel, waarbij de bestuurder overleed.

Kap al gepland voor ongeluk

De kap stond al gepland voor september voordat het dodelijke ongeluk gebeurde, zegt de gemeente. Volgens de gemeente was er op dat moment geen sprake van een situatie die noodkap vereiste. De populier zou door lokaal noodweer op de auto zijn gevallen.

In mei en juni volgden meer inspecties, waaronder na het dodelijke ongeluk. "Toen is besloten meerdere bomen met een beperkte levensduur weg te halen", legde een woordvoerder eerder uit. "Het ongeluk heeft de urgentie om de werkzaamheden uit te voeren vergroot, maar was niet de aanleiding voor het besluit om bomen te kappen. Dat besluit was al gebaseerd op de resultaten van eerdere inspecties."

Door het ongeluk worden uiteindelijk wél meer bomen gekapt dan oorspronkelijk gepland was.