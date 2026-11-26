Tarwekampdrama: advocaten hoofdverdachte Moshtag B. vinden het geen moord
In de Tarwekampzaak hebben de advocaten van de vermeende opdrachtgever Moshtag B. donderdag om vrijspraak gevraagd voor moord. De brandstichting noemden ze "verschrikkelijk" maar B. wilde de bruidsmodewinkel van zijn ex vernielen en nooit de buurtbewoners doden, stelden de advocaten: "Moord is het beramen van een moordaanslag op een specifiek persoon maar dat speelt hier niet."
"Mijn client beoogde een afstraffing van zijn ex-vriendin die hij van vreemdgaan verdacht", zei een van de advocaten in de rechtbank in Den Haag. "Hij had enkel het doel onherstelbare schade aan te richten aan de bruidsmodewinkel. Denken en planning waren gericht op vermogensschade."
Explosie
De advocaten betoogden dat B. geen idee had van de kracht van de explosie. "Hij voer blind op het kompas van de zogeheten professionals die hem wisten te verzekeren zo'n klus eerder bij de hand te hebben gehad."
Moshtag B. (35) groeide op in Roosendaal. Hij kreeg een relatie met de eigenaresse van een bruidsmodewinkel aan de Tarwekamp in Den Haag. Toen dat uitging wilde hij wraak op haar nemen en huurde hij mensen in om de winkel te vernielen. Maar de brand leidde tot een verwoestende ontploffing. Zes buurtbewoners kwamen om, vijf raakten gewond. Meer dan dertig mensen werden dakloos. Het OM eiste dinsdag levenslang tegen hem.
Woorden
In de aanklacht tegen Moshtag B. stelde het OM dat hij zijn ex stalkte, mishandelde en bedreigde. Maar B. zijn advocaten zien daar onvoldoende bewijs voor en vroegen vrijspraak. Wel bekende B. dat hij inbrak in haar mobieltje om stiekem mee te kijken.
De advocaten stonden enkele keren stil bij het woordgebruik rond deze rechtszaak. De politie en OM noemen het een aanslag maar dat is het echt niet volgens de advocaten. "In deze zaak is er geen sprake van dat de brandstichting er op gericht was de bewoners of iemand anders van het leven te beroven."
Krenking
En er waren woorden als femicide (vrouwenmoord) en eerwraak. Dat waren woorden die in de rechtszaal niet zo zeer zijn uitgesproken, maar wel in de media. Onterecht en niet waar, stelden de advocaten: "Omdat het niet ging om eer in de zin van trouw van de vrouw aan haar man of vriend, maar om krenking van mannelijke trots en prestige."
Zijn advocaten vinden levenslang verkeerd voor deze "ellendige en onbezonnen brandstichting": "Levenslang is ook echt levenslang." Ze wezen op de kritiek die er bij Europese rechters is op ons systeem van levenslange straffen. "De Nederlandse praktijk ligt al langer onder een vergrootglas. Alleen op papier is er perspectief."
"De straf dient gereserveerd te blijven voor kille liquidaties, opzettelijke kwaadaardige vernietiging van leven: Holleeder, Soerel, Taghi, moordcommando's, nietsontziende criminelen", was de boodschap.
Moeilijk
Welke straf dan wel geschikt is dat vinden de advocaten van B. "een razend moeilijke vraag" en dat laten ze aan de rechters. "Zonder twijfel heeft hij het leed veroorzaakt. Maar het ontbreken van een strafblad en een bekennende proceshouding, dat dient in zijn voordeel te worden uitgelegd."
Nabestaanden en slachtoffers hebben miljoenen euro's schade gevorderd. B. verzet zich daar niet tegen. "Meneer wil verantwoordelijkheid nemen voor de schade die is aangericht", zei een van de advocaten van B. Maar hij is wel tegen de claims van zijn ex. Want die zouden onvoldoende concreet zijn onderbouwd.
De pleidooien van de advocaten van de twee Roosendaalse brandstichters en de medeverdachte uit Oosterhout volgen donderdagmiddag en volgende week. Tegen hen zijn straffen tot 30 jaar geëist. In januari doet de rechtbank in Den Haag uitspraak.
Hier lees je alle verhalen over de explosie aan de Tarwekamp.