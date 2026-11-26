In de Tarwekampzaak hebben de advocaten van de vermeende opdrachtgever Moshtag B. donderdag om vrijspraak gevraagd voor moord. De brandstichting noemden ze "verschrikkelijk" maar B. wilde de bruidsmodewinkel van zijn ex vernielen en nooit de buurtbewoners doden, stelden de advocaten: "Moord is het beramen van een moordaanslag op een specifiek persoon maar dat speelt hier niet."

Willem-Jan Joachems Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Mijn client beoogde een afstraffing van zijn ex-vriendin die hij van vreemdgaan verdacht", zei een van de advocaten in de rechtbank in Den Haag. "Hij had enkel het doel onherstelbare schade aan te richten aan de bruidsmodewinkel. Denken en planning waren gericht op vermogensschade." Explosie

De advocaten betoogden dat B. geen idee had van de kracht van de explosie. "Hij voer blind op het kompas van de zogeheten professionals die hem wisten te verzekeren zo'n klus eerder bij de hand te hebben gehad." Moshtag B. (35) groeide op in Roosendaal. Hij kreeg een relatie met de eigenaresse van een bruidsmodewinkel aan de Tarwekamp in Den Haag. Toen dat uitging wilde hij wraak op haar nemen en huurde hij mensen in om de winkel te vernielen. Maar de brand leidde tot een verwoestende ontploffing. Zes buurtbewoners kwamen om, vijf raakten gewond. Meer dan dertig mensen werden dakloos. Het OM eiste dinsdag levenslang tegen hem. Woorden

In de aanklacht tegen Moshtag B. stelde het OM dat hij zijn ex stalkte, mishandelde en bedreigde. Maar B. zijn advocaten zien daar onvoldoende bewijs voor en vroegen vrijspraak. Wel bekende B. dat hij inbrak in haar mobieltje om stiekem mee te kijken.