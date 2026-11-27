Een bezoeker van een show van Rasti Rostelli in Best heeft een brandwond overgehouden aan haar bezoek aan de showhypnotiseur. Tijdens een act met een stukje aluminiumfolie ontstond er een wond, die de dagen daarna steeds pijnlijker werd. Volgens de huisarts kan het een blijvend litteken zijn. De vrouw is boos over de werkwijze van Rostelli. De hypnotiseur zelf reageert nuchter: "Sommige mensen willen stoer doen, dan moeten ze het zelf maar weten."

Rostelli deed afgelopen weken verschillende shows in Brabant en strijkt zondag neer in Deurne voor een zogenaamde 'belevingsdag'. Zijn shows lijken erg op elkaar. Net als tijdens de show in Oudenbosch, waar Omroep Brabant bij was, maakte Rostelli ook nu weer tal van seksueel getinte grappen en opmerkingen. Wat er anders was tijdens de show op 1 november in Best: dit keer ging het bij het eerste experiment al helemaal mis. Op opnames is te zien hoe het experiment verloopt. De vrouw geeft aan sceptisch te zijn, maar wel te willen zien hoe het experiment werkt. "En voelen", voegt ze eraan toe. "Dan ben je hier goed!", reageert Rostelli. Ze moet water uit een flesje proeven. Water uit ogenschijnlijk datzelfde flesje doet hij vervolgens op een stukje aluminiumfolie op haar vuist. "Concentreer je, kijk in mijn ogen, het is vijfhonderd graden heet. Zodra je iets voelt, gooi het naar beneden." De vrouw reageert niet, ze trekt haar hand niet weg. "Zeshonderd graden! Zevenhonderd graden!"

"Ik ging naar een hypnoseshow en had nooit verwacht dat ik daar een lichamelijke verwonding aan zou overhouden."

Dan slaat de sfeer om. De vrouw voelt niets en slaat het stukje folie dan ook niet van haar hand. Rostelli reageert nors. "Wil je dit? Ok is goed, je krijgt een brandblaar. Eigen risico." Rasti veegt vervolgens zelf de folie weg en pakt haar hand, er zit een grijze vlek op. Hij laat de vrouw haar hand zien. "Wat is dit? Geef antwoord, wat is dit?". Dan wordt ze het publiek ingestuurd. "Wat ik vooral vreemd vind, is dat na afloop niemand even kwam informeren hoe het met mijn hand ging", vertelt de vrouw aan Omroep Brabant. "Er was geen enkele vorm van nazorg."

Ze kijkt met een vervelend gevoel terug op de avond. "Achteraf herinner ik mij dat ik misschien wel iets voelde, maar ik herkende dat niet als warmte of pijn." Maar al snel ontstond er een blaar op haar hand. De wond werd ernstiger en gaf een 'scherpe, stekende pijn'. Die hield dagenlang aan. "Volgens de huisarts zal ik een blijvend litteken houden", zegt ze. Uit een bericht van de huisarts dat Omroep Brabant inzag blijkt dat dat inderdaad een mogelijkheid is. "Ik ging naar een hypnoseshow en had nooit verwacht dat ik daar een lichamelijke verwonding aan zou overhouden. Ik vraag mij serieus af wat er precies op mijn huid is aangebracht."

"Ik vermoed dat dat druppeltje geen water is geweest, maar een ander stofje."

Rostelli wil niet op die vraag ingaan, dus we leggen het voor aan Annemarie Maan. Zij is chemicus en bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging. "Aluminiumfolie kan van zichzelf niet zo heet worden, ook niet met water. Door wrijving kan aluminiumfolie warm worden, maar zeker geen 500 graden." Ze denkt dan ook dat er iets anders aan de hand is. "Ik vermoed dat dat druppeltje geen water is geweest, maar een ander stofje." Het zou volgens haar kunnen gaan om een zuur of een base, zoals natriumhydroxide dat in gootsteenontstopper en ovenreiniger zit. "Het kan de huid blijven binnendringen als je het niet direct grondig afspoelt. Dat kan verklaren waarom de vrouw niet direct iets voelde, maar na een half uur een blaar is ontstaan."

De ontwikkeling van de wond.

De vraag is wel hoe Rostelli het stofje heeft toegevoegd, in het flesje zat immers water, dat heeft de vrouw zelf geproefd. "Het zou kunnen dat hij het heeft toegevoegd toen de vrouw hem recht in de ogen moest aankijken. Het blijft een soort goochelaar en zij hebben vast trucjes die wij niet kennen." Volgens haar zou een druppeltje gootsteenontstopper al genoeg kunnen zijn, al valt of staat het met de concentratie en de blootstellingstijd. "Er staat niet voor niets een gevarensymbool op deze flessen voor een bijtende stof." Maan hoopt dan ook niet dat de stof (verdund) in het flesje zat waar de vrouw uit dronk. "Dan zijn we verder van huis." De chemicus vindt dat je dergelijke stofjes niet kunt gebruiken tijdens een show. "Dat je zo ver gaat om mensen in jou te laten geloven, dat je mensen daarmee pijnigt. Eigenlijk bizar dat hij hiermee weg komt." Volgens haar zou Rostelli beter onderzoek moeten doen naar de stof die hij gebruikt. "Zodat je zeker weet dat je iemand daar geen blijvend letsel mee kan bezorgen." Rasti Rostelli laat aan Omroep Brabant weten dat een truc altijd mis kan gaan, maar dat dat dan aan de deelnemer ligt. "Sommige mensen willen stoer doen, dan moeten ze het zelf maar weten", zo laat hij weten. Verder wil hij niet reageren, omdat Omroep Brabant in een eerder artikel teveel zaken uit het verleden zou hebben opgerakeld.

Het gevarensymbool dat op producten staat als het een bijtende stof bevat.