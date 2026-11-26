Nieuw aanknopingspunt in onderzoek naar het Meisje van Teteringen
Stichting Coldcasezaken heeft mogelijk een nieuw aanknopingspunt in het onderzoek naar het Meisje van Teteringen, dat in 1990 dood werd gevonden in het bos bij Teteringen. "Ze zou in de jaren tachtig in kindertehuis Amstelstad in Amsterdam hebben gewoond", schrijft de stichting op haar website.
Begin deze maand werden bewegende beelden van het meisje vrijgegeven door de stichting. De beelden werden gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). De stichting hoopt met de beelden op een doorbraak in de onopgeloste moordzaak.
En misschien is die er nu wel, want de stichting heeft een tip ontvangen over het meisje. Daarom zijn ze op zoek naar mensen die in de jaren tachtig in kindertehuis Amstelstad in Amsterdam hebben gewoond of daar werkte: "We komen graag in contact met mensen die zich de kinderen uit die tijd herinneren en misschien weten hoe het later met hen is gegaan. Ook een kleine herinnering kan ons verder helpen."
Vermoeden
Bij de oproep wordt wel de kanttekening gemaakt dat het vooralsnog om een vermoeden gaat over de identiteit van het meisje. Het is dus absoluut niet zeker dat het om het Meisje van Teteringen gaat.
"We willen zorgvuldig onderzoeken of dit vermoeden klopt of dat we het kunnen uitsluiten", schrijft de stichting. De naam van het meisje dat in het kindertehuis heeft, gewoond is bij de stichting bekend, maar wordt vanwege de privacy niet openbaar gemaakt.
Theo Jongedijk, de voormalig Telegraaf-journalist die zich jarenlang vastbeet in de mysterieuze moordzaak, is benieuwd of de nieuwe informatie wat gaat opleveren. Naar kindertehuis Amstelstad heeft hij zelf nooit onderzoek gedaan. Wel hoopt hij dat de nieuwe aanwijzingen de coldcase verder kunnen helpen.
25 december 1990
Het lichaam van het meisje werd op 25 december 1990 gevonden in het bos bij het Cadettenkamp. Ze was waarschijnlijk tussen de 15 en 25 jaar oud. Uit sporen op haar lichaam bleek dat ze voor haar dood wekenlang was vastgehouden en gemarteld. Haar lichaam was afgedekt met een groene deken en een groot stuk vloerkleed. Over haar hoofd lag een rode doek.
In de jaren na de vondst werden meerdere mensen aangehouden. Toch is nog altijd onbekend wie de jonge vrouw is en hoe ze om het leven kwam.
De zijn de bewegende AI-beelden van het Meisje van Teteringen die zijn vrijgegeven: