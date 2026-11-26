Stichting Coldcasezaken heeft mogelijk een nieuw aanknopingspunt in het onderzoek naar het Meisje van Teteringen, dat in 1990 dood werd gevonden in het bos bij Teteringen. "Ze zou in de jaren tachtig in kindertehuis Amstelstad in Amsterdam hebben gewoond", schrijft de stichting op haar website.

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Begin deze maand werden bewegende beelden van het meisje vrijgegeven door de stichting. De beelden werden gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). De stichting hoopt met de beelden op een doorbraak in de onopgeloste moordzaak. En misschien is die er nu wel, want de stichting heeft een tip ontvangen over het meisje. Daarom zijn ze op zoek naar mensen die in de jaren tachtig in kindertehuis Amstelstad in Amsterdam hebben gewoond of daar werkte: "We komen graag in contact met mensen die zich de kinderen uit die tijd herinneren en misschien weten hoe het later met hen is gegaan. Ook een kleine herinnering kan ons verder helpen." Vermoeden

Bij de oproep wordt wel de kanttekening gemaakt dat het vooralsnog om een vermoeden gaat over de identiteit van het meisje. Het is dus absoluut niet zeker dat het om het Meisje van Teteringen gaat.