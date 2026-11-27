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LIVE 112-nieuws | Grote brand in olieopslagtank in Moerdijk: vlammen slaan uit hal | Opnieuw raak in geplaagde wijk, container met kozijnen in brand
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Liveblog
06:12
Grote brand in olieopslagtank in Moerdijk: vlammen slaan uit hal
Er heeft vrijdagochtend korte tijd een fikse brand gewoed in een opslagtank in een bedrijfshal van Tank Terminal Moerdijk. De vlammen sloegen uit de voorgevel van het pand aan de Appelweg. In de hal worden onder meer plantaardige oliën en vetten opgeslagen.
05:52
Opnieuw raak in geplaagde wijk, container met kozijnen in brand
In de nacht van donderdag op vrijdag is een container met oude kozijnen in brand gevlogen aan het Don Boscoplein in de Bredase wijk Heuvel. De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat. Mogelijk past de brand in een reeks brandstichtingen die de wijk al maanden teistert.
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