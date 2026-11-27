Karnaval Festival, een van de grootste carnavalsfestivals van Brabant, gaat in 2027 niet door. Het hardstylefeest werd de afgelopen twee jaar gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch, maar begon ooit op een buitenterrein in Moergestel. Het plan om komende carnaval terug te keren naar de basis, bleek iets te ambitieus.

Temmie van Uden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Het is wel even lastig en vervelend om dit nieuws te brengen", vertelt Remko Hermans, een van de organisatoren. "We hoorden veel geluiden dat bezoekers graag weer een buiteneditie willen, of in ieder geval de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Brabanders zijn toch gewend buiten te zijn met carnaval." Ook de organisatie verlangde weer terug naar hoe het ooit begon. "We zijn lange tijd keihard bezig geweest om het rond te krijgen maar we kregen uiteindelijk geen vergunning. Daarna hebben we gekeken of we het toch nog een jaar in de Brabanthallen konden houden, maar dat bleek te kort dag om nog een volwaardige editie neer te zetten." De eerste editie van Karnaval Festival vond plaats in 2017. De jaren daarna groeide het festival hard en werd het elk jaar groter. Maar het festival kreeg ook te maken met veel tegenslagen. Zo werden de edities in 2020, 2021 en 2022 afgelast door slecht weer en de coronapandemie. Ook in 2024 gooide het weer roet in het eten.

Combinatie en tenten

De oplossing was een verhuizing naar binnen. De afgelopen twee edities waren de Brabanthallen in Den Bosch het decor van het festival. "Buiten is tof, maar het risico te groot", zei Hermans destijds over die keuze. "Terug naar het weiland zit er denk ik sowieso niet meer in." Tóch zet de organisatie nu weer in op een buitenlocatie. Hoewel er in 2027 geen editie plaatsvindt, wordt er al gewerkt aan een terugkeer in 2028. Daarmee neemt Karnaval Festival opnieuw een risico dat het een paar jaar geleden juist wilde vermijden. "Het weer speelt natuurlijk altijd een rol, maar we kijken naar een plek die dat deze keer beter kan opvangen", verklaart Hermans. "Ook kijken we naar een combinatie van binnen en buiten, met tenten erbij. Zo heb je altijd dat buitenfestivalgevoel." 2028

Waar het festival over twee jaar precies neerstrijkt, wil Hermans nog niet zeggen. "Als we het allemaal voor elkaar krijgen, willen we dat als verrassing houden." Volgens de organisator kunnen bezoekers zich alvast gaan verheugen op de editie in 2028. "Het gaat zeker door. We gaan meteen weer verder met de voorbereidingen en kijken hoe we het precies gaan vormgeven. We gaan er iets heel moois van maken."