De man die ervan wordt beschuldigd begin november een vrouw te hebben mishandeld in de Belgische enclave Baarle-Hertog, is voormalig kickbokskampioen Ramin Rezai. Dat meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad. De vrouw zegt te zijn geslagen en tegen haar hoofd geschopt nadat ze een jongen had aangesproken op het afsteken van vuurwerk. Maar volgens de advocaat van Rezai zit de vork heel anders in de steel.

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het gaat mis wanneer de buurtbewoonster een jongen aanspreekt op het afsteken van vuurwerk tegenover eetcafé De Lantaern. De vader van de jongen zou vervolgens uit zijn auto zijn gestapt en de vrouw hebben mishandeld. “Hij heeft me tot twee keer toe tegen de grond geslagen en tegen m'n hoofd geschopt”, reageerde ze destijds in een inmiddels verwijderd bericht op sociale media. “Volgens de artsen in het ziekenhuis ben ik nog goed weggekomen.” Vuurwerktoerisme

De mishandeling blijft niet onopgemerkt. De burgemeester van Baarle-Hertog klimt in de pen en uit zijn onvrede over het uit de hand lopende vuurwerktoerisme. Iets waar ook inwoners van Baarle-Nassau al tijden over klagen. “Dat iemand die een jongere aanspreekt op het afsteken van vuurwerk vervolgens door een volwassen man zo zwaar wordt toegetakeld, tart elke verbeelding”, schreef hij. Volgens de burgemeester heeft het dorp veel last van lawaai, verbale agressie, wildplassers en foutparkeerders. Mensen die naar het dorp komen om vuurwerk te kopen, steken hun aankopen ook vaak meteen af om ze uit te proberen. “Baarle is het vuurwerktoerisme meer dan beu.”

'Vrouw viel aan'

Volgens Het Nieuwsblad deed de vrouw na het incident aangifte. Het proces-verbaal daarvan plofte donderdag op de mat bij het parket in Antwerpen. Maar volgens de advocaat van de kickbokser zit het verhaal heel anders in elkaar. “Het voorval heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen, waarbij een vrouw onder invloed van alcohol zijn 10-jarige zoon bij de keel heeft gegrepen. De vader heeft dan gereageerd”, vertelt de raadsman tegen de krant. Volgens de advocaat zou Rezai juist hebben geprobeerd de vrouw weg te duwen. “U kent de capaciteiten van mijn cliënt. Ik heb de foto's van het slachtoffer gezien. Dat is een blauw oog, maar dat is vijf of tien procent van de kracht van mijn cliënt.” 'Kern niet verwarren'

De 37-jarige bokser uit het Gelderse Nijkerkerveen is volgens zijn advocaat van plan volledig mee te werken aan het onderzoek. Hij zou zelf contact opnemen met de Belgische politie. Een andere adviseur van de familie vult aan: "Het belangrijkste voor ons is dat die kern niet verward wordt.” De vrouw spreekt de lezing van de advocaat tegen. Volgens haar kloppen zijn beweringen niet en had ze die avond helemaal geen alcohol gedronken. Door haar verwondingen zou ze nog altijd niet aan het werk zijn.

Rezai won onlangs een bokswedstrijd bij zijn comeback in de bokswereld. (Foto: No Limit Fight Events.)