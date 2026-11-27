Bewoners Moerdijk zijn het 'geouwehoer' zat: 'Maak een keuze'
"Verder uitstel is ondragelijk en onmenselijk." Met die boodschap kwamen inwoners van Moerdijk vrijdag naar het provinciehuis in Den Bosch. Na jaren van onzekerheid over de toekomst van hun dorp hopen zij dat de nieuwe plannen van het kabinet eindelijk voor duidelijkheid zorgen. Maar ook tijdens het gesprek in Provinciale Staten bleek dat die duidelijkheid er voorlopig nog niet is.
De toekomst van het dorp hangt al jaren samen met de ontwikkeling van industriegebied PowerPort Moerdijk. In een recente Kamerbrief schrijft het kabinet dat nu wordt uitgegaan van maximaal 200 hectare die nodig is voor de industrie, waardoor het dorp zou kunnen blijven bestaan.
Maar gaat dat ook echt gebeuren? En wanneer is het definitief? Ook vrijdag waren er veel vragen, maar weinig antwoorden.
Voor veel inwoners duurt de onzekerheid veel te lang. "Bewoners hebben het volledige spectrum tussen hoop en wanhoop meegemaakt", vertelt Pim Meijer van de Dorpstafel Moerdijk. "Ze voelen zich gegijzeld in dit vacuüm. We willen graag weer vooruit kunnen kijken." Volgens Meijer is het vertrouwen broos. "Geloven we ook echt dat het dorp is gered? Nee. Met hoop en voornemens komen we er niet, dat hebben we wel geleerd."
"Ja of nee? Blijft het dorp of niet? Maar laat ons hier nooit meer terugkomen."
Ook inwoner Jos Schalk vertelt hoe de jarenlange onzekerheid zijn sporen heeft nagelaten. "Het doet wat met de saamhorigheid in het dorp", zegt hij zichtbaar geëmotioneerd. "Mensen zijn het geouwehoer van de overheid beu." Schalk roept Gedeputeerde Staten op om uiterlijk in 2027 een besluit te nemen. "Ja of nee? Blijft het dorp of niet? Maar laat ons hier nooit meer terugkomen."
Veel antwoorden kan gedeputeerde Wilma Dirken de inwoners en de Statenleden niet geven. Ze erkent dat de onzekerheid zwaar is voor inwoners. "Dit gaat over mensen", zegt ze. Volgens haar is het uitgangspunt dat alle dorpskernen behouden blijven. Tegelijkertijd benadrukte ze dat eerst nog veel onderzoek nodig is voordat definitieve keuzes kunnen worden gemaakt.
Ook een kaart waarop precies is te zien waar de extra ruimte moet komen, is er nog niet. "Daar zijn we simpelweg nog niet", zei Dirken.
Wanneer inwoners weten waar ze aan toe zijn, kan Dirken niet zeggen. Ze wil geen nieuwe planning meer afgeven voordat duidelijk is hoelang de onderzoeken duren. Ook vindt ze dat er in dit dossier al te vaak deadlines genoemd zijn die vervolgens niet waargemaakt konden worden.
Wel bevestigt ze nogmaals dat de Moerdijkregeling in ieder geval is verlengd tot en met 2029. Dankzij die regeling kunnen Moerdijkers die weg willen, hun huis altijd aan de gemeente verkopen.
De opmerkingen uit Provinciale Staten neemt de gedeputeerde mee naar het volgende bestuurlijke overleg met het Rijk. Voor de inwoners van Moerdijk overheerst nog steeds één wens: dat de jarenlange onzekerheid nu eindelijk eens stopt.
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