"Verder uitstel is ondragelijk en onmenselijk." Met die boodschap kwamen inwoners van Moerdijk vrijdag naar het provinciehuis in Den Bosch. Na jaren van onzekerheid over de toekomst van hun dorp hopen zij dat de nieuwe plannen van het kabinet eindelijk voor duidelijkheid zorgen. Maar ook tijdens het gesprek in Provinciale Staten bleek dat die duidelijkheid er voorlopig nog niet is.

De toekomst van het dorp hangt al jaren samen met de ontwikkeling van industriegebied PowerPort Moerdijk. In een recente Kamerbrief schrijft het kabinet dat nu wordt uitgegaan van maximaal 200 hectare die nodig is voor de industrie, waardoor het dorp zou kunnen blijven bestaan. Maar gaat dat ook echt gebeuren? En wanneer is het definitief? Ook vrijdag waren er veel vragen, maar weinig antwoorden. Voor veel inwoners duurt de onzekerheid veel te lang. "Bewoners hebben het volledige spectrum tussen hoop en wanhoop meegemaakt", vertelt Pim Meijer van de Dorpstafel Moerdijk. "Ze voelen zich gegijzeld in dit vacuüm. We willen graag weer vooruit kunnen kijken." Volgens Meijer is het vertrouwen broos. "Geloven we ook echt dat het dorp is gered? Nee. Met hoop en voornemens komen we er niet, dat hebben we wel geleerd."

"Ja of nee? Blijft het dorp of niet? Maar laat ons hier nooit meer terugkomen."