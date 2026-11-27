Vier zonnepaneleninstallaties afgekeurd na branden: 'Daar schrok ik van'
Tientallen bewoners van de wijk De Groote Wielen in Rosmalen laten hun zonnepanelen inspecteren nadat eerder dit jaar twee branden ontstonden bij zonnepaneleninstallaties. Uit de eerste controles deze week blijkt dat niet alles goed is aangelegd. Van de zeventien onderzochte woningen werden vier installaties zelfs afgekeurd.
De zorgen onder de bewoners zijn groot. In oktober woedde er brand op de daken van twee huizen in de nieuwbouwwijk. In juni was het in dezelfde straat ook al raak.
De zorgen leidden tot de oprichting van een bewonersgroep, die een onderzoek liet starten. Bijna zestig huishoudens meldden zich aan. "Met de inspecties willen we laten vaststellen of de situatie veilig is of niet", zegt Desiree de Vlam namens de bewonersgroep. "Je wil veilig in je huis kunnen wonen, dat is voor ons het belangrijkste. Het gaat om huizen van dezelfde bouwer met hetzelfde systeem. Dat geeft bewoners geen prettig gevoel. Mensen vragen zich af: wie is de volgende?"
Verkeerd aangesloten
Inspecteur Marco van de Hurk controleert sinds deze week de zonnepaneleninstallaties op brandveiligheid. De panelen liggen hier niet op het dak, maar zijn erin verwerkt. "Door verkeerd aangesloten connectoren kan brand ontstaan in de installatie", vertelt hij vrijdag.
Volgens de inspecteur is voor het vastmaken van de connectoren een speciale tang nodig. "Als ze met een gewone tang worden bevestigd, kan dat zorgen voor een minder goede verbinding. Daardoor kan er hitte ontstaan, die kan overslaan op bijvoorbeeld het paneel of de dakisolatie."
Geschrokken
Al bij de controle van het eerste huis in de wijk zag Van de Hurk dat er iets mis was. "Ik kon de kabel meteen uit de connector trekken en dat is absoluut niet de bedoeling. Vervolgens kwam ik nog drie huizen tegen waar de aansluiting niet klopt. Daar schrok ik wel erg van. Dat is niet gebruikelijk en mag niet gebeuren."
De buurt werd daarna snel gewaarschuwd. "We hebben bewoners geadviseerd voor de zekerheid hun zonnepanelen voorlopig uit te zetten. Het is wachten tot de volgende in brand vliegt. Mensen schrokken daar natuurlijk van. Je bent aan het werk of ligt te slapen en dan kan je huis zomaar afbranden."
Op 9 december komen de eerste onderzoeksresultaten binnen. De bewoners willen hiermee vervolgens in gesprek gaan met de aannemer. "We willen weten wat zijn kijk op het verhaal is en welke afspraken we kunnen maken", zegt De Vlam. "Het belangrijkste is dat we het voor alle bewoners proberen op te lossen."
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf Hoedemakers, dat de huizen bouwde, laat vrijdag weten compleet verrast te zijn door de inspectie in de wijk en de resultaten tot nu toe. "Dit is mij totaal onbekend", zegt directeur Marc Hoedemakers. "Ik ben in contact met de bewoners bij wie brand is geweest. Ik heb gezegd de uitkomst van het onderzoek naar die brand af te wachten en daarop zo gericht mogelijk actie te ondernemen waar nodig."
Hij zei bij de brand in oktober al geschrokken te zijn. "Alles is aangelegd volgens de richtlijnen. De panelen zijn veilig", zei hij toen. De panelen liggen er volgens hem al sinds 2018 en bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. "Als nu blijkt dat er bij meerdere panelen dingen niet kloppen, moeten we daar zeker wat mee", besluit hij.