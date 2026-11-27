Tientallen bewoners van de wijk De Groote Wielen in Rosmalen laten hun zonnepanelen inspecteren nadat eerder dit jaar twee branden ontstonden bij zonnepaneleninstallaties. Uit de eerste controles deze week blijkt dat niet alles goed is aangelegd. Van de zeventien onderzochte woningen werden vier installaties zelfs afgekeurd.

De zorgen onder de bewoners zijn groot. In oktober woedde er brand op de daken van twee huizen in de nieuwbouwwijk. In juni was het in dezelfde straat ook al raak. De zorgen leidden tot de oprichting van een bewonersgroep, die een onderzoek liet starten. Bijna zestig huishoudens meldden zich aan. "Met de inspecties willen we laten vaststellen of de situatie veilig is of niet", zegt Desiree de Vlam namens de bewonersgroep. "Je wil veilig in je huis kunnen wonen, dat is voor ons het belangrijkste. Het gaat om huizen van dezelfde bouwer met hetzelfde systeem. Dat geeft bewoners geen prettig gevoel. Mensen vragen zich af: wie is de volgende?" Verkeerd aangesloten

Inspecteur Marco van de Hurk controleert sinds deze week de zonnepaneleninstallaties op brandveiligheid. De panelen liggen hier niet op het dak, maar zijn erin verwerkt. "Door verkeerd aangesloten connectoren kan brand ontstaan in de installatie", vertelt hij vrijdag.

Volgens de inspecteur is voor het vastmaken van de connectoren een speciale tang nodig. "Als ze met een gewone tang worden bevestigd, kan dat zorgen voor een minder goede verbinding. Daardoor kan er hitte ontstaan, die kan overslaan op bijvoorbeeld het paneel of de dakisolatie."

Met een warmtebeeldcamera worden temperatuurverschillen in onder andere de zonnepanelen en connectoren opgespoord (foto: Ruud Ritzen).