Een hoop glasgerinkel en een harde knal. Nicole van Dun bedacht zich geen moment toen zaterdagmiddag een auto op het terras van haar café 't Gommelen in Biezenmortel knalde. Ze trok de jonge bestuurder uit zijn auto en duwde hem naar binnen. "Hij wilde ertussenuit peren. Ik dacht: dat gaat niet gebeuren, vriend." Pas daarna drong tot haar door hoe het had kunnen aflopen. "Gisteravond kookte ik, maar dan van woede."

Voor even stond 't Gommelen te schudden. "We dachten allemaal: wat gebeurt er?" Een auto kwam met hoge snelheid de rotonde opgereden. Daar werd hij op gelanceerd, waarna hij op 't Gommelen afstevende. Via een paaltje en de bloembak veranderde de auto iets van richting en kwam hij tegen een paal op haar terras tot stilstand. Het had veel erger kunnen aflopen. Op de plek waar de auto anders tegen het café was gebotst, zat op dat moment een stel met hun kindje. Ook zit in die hoek de meterkast en een gaskachel. "Dan had het echt veel slechter kunnen aflopen én voor onze gasten", vertelt Van Dun.

"Die heb ik echt zo uit de auto gesleurd en naar binnen geduwd."

De bestuurder, een jonge Oekraïner, leek na de botsing versuft. "Die heb ik echt zo uit de auto gesleurd en naar binnen geduwd", vertelt Van Dun. Met haar hand maakt ze een gebaar alsof ze iemand bij de kraag grijpt. "Zo van: hier komen jij, want hij wilde ertussenuit peren. Ik dacht: dat gaat niet gebeuren, vriend." De jongeman zat onder het stof van de airbags, die waren afgegaan. "Dus zo'n harde klap is het wel geweest." De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en werd meegenomen door de politie. Van Dun is de vijfde generatie die het café, dat al 150 jaar bestaat, runt. Zelf werkt ze er als gastvrouw. Haar man en zoon, de zesde generatie, waren op het moment van de botsing aan het koken. "Gisteravond kookte ik ook, maar dan van woede."

"Het is nog wat bibberig in mijn lichaam."

De auto werd zaterdagavond weggesleept en de ravage werd opgeruimd. Van Dun besloot het café die dag niet meer te openen. Ze was er nog niet aan toe. "Zo wilde ik mijn gasten niet ontvangen." Zondag is het café weer open. Er zitten aan het einde van de ochtend al zo'n twintig mensen binnen. Toch is de schrik bij Van Dun nog niet helemaal verdwenen. "Het is nog wat bibberig in mijn lijf. Ik ben normaal niet zo vlug onder de indruk, maar deze keer hebben ze me wel te pakken." Ze kreeg na de botsing veel appjes en berichten van vaste gasten. "Echt fantastisch. Daar word je wel een beetje stil van. Iedereen leeft mee. En we zijn ook allemaal dankbaar dat het bij deze ravage is gebleven en er geen slachtoffers zijn gevallen." Van Dun heeft contact gehad met de aannemer, schilder en verzekeraar. Toch maakt ze zich zorgen of de schade wel vergoed wordt. De verzekering kan dat weigeren omdat de bestuurder drank op had. Hij zou het dan uit eigen zak moeten betalen.