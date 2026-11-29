Burgemeester Dijsselbloem hoopvol dat nieuwe wet voor ASML wordt voorkomen
De Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem is hoopvol dat kan worden voorkomen dat de Verenigde Staten de Match Act invoeren. Die wet zou Nederland en andere bondgenoten verplichten de export van geavanceerde apparatuur naar China nog verder aan banden te leggen. Dat raakt onder meer chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven.
"Deze wetgeving ligt nu in Capitol Hill, dus bij het parlement in de Verenigde Staten. Daarna moet de Amerikaanse regering, lees Trump, daar nog iets van vinden. Dus het is nog zeker geen gelopen race", zei Dijsselbloem zondag in televisieprogramma Buitenhof.
Volgens hem heeft het wetsvoorstel, als het wordt ingevoerd, grote impact, niet alleen voor een bedrijf als ASML maar ook voor China. De oud-minister van Financiën voorspelt dat China zeker terug zal slaan. "Ik weet niet of Trump dat en alle gevolgen daarvan voor zijn rekening wil nemen. We weten allemaal dat het belangrijkste waar hij naar kijkt, de beurskoersen van zijn grote techbedrijven zijn. Die zullen hier allemaal door worden geraakt."
Ook Frankrijk vreest
Handelsminister Sjoerd Sjoerdsma (D66) zei donderdag dat Nederland zich zal verzetten tegen de Match Act. Dijsselbloem is blij met de opstelling van het kabinet. "Het huidige kabinet gaat daar zeer stevig in en dat is ook echt nodig."
ASML is erg belangrijk voor de economische groei in de regio Eindhoven. Dijsselbloem plaatste wel een kanttekening. "Op het moment dat een regio zo snel groeit, heb je ook gewoon extra scholen te bouwen. De sportclubs, de voetbalclubs hebben allemaal wachtlijsten in onze regio. Dus ook op dat vlak vragen wij echt aan het kabinet: kom ons helpen, want anders kan die groei niet doorgaan in dit tempo." Hij vreest ook dat bedrijven uiteindelijk wegtrekken uit de regio als er niet genoeg huizen en voorzieningen zijn.
Nederland is overigens niet de enige die zich zorgen maakt over de Amerikaanse wet. Ook Frankrijk vreest voor de invoering ervan en overweegt zelfs maatregelen te nemen als de wet wordt aangenomen.
Match Act
De discussie draait om de zogenoemde Match Act. Amerikaanse congresleden willen daarmee bereiken dat bondgenoten van de VS strengere regels invoeren voor de export van chiptechnologie naar China.
Lukt het niet om daar samen afspraken over te maken, dan zouden de Verenigde Staten nieuwe beperkingen kunnen opleggen. Die kunnen ook gevolgen hebben voor de zogenoemde DUV-machines van ASML. Dat zijn de op een na geavanceerdste chipmachines die het Veldhovense bedrijf maakt.
Voor de modernste machines van ASML, die gebruikmaken van EUV-technologie, gelden al strengere regels. ASML heeft van Nederland nooit toestemming gekregen om die machines aan China te verkopen.