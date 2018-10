Burgemeester Depla: NAC-relschoppers krijgen gebiedsverbod voor alle thuisduels

BREDA - De groep NAC-aanhangers die zondag verantwoordelijk was voor de rellen na afloop van de Brabantse derby tegen Willem II, krijgt een gebiedsverbod opgelegd voor alle thuiswedstrijden van de Bredase club. Dat meldt burgemeester Paul Depla woensdag. ‘Ik blijf me verzetten tegen dit soort mensen.’

“Die gebiedsverboden gaan we uitdelen zodra de politierapportage beschikbaar is”, zei Depla woensdag tegen Omroep Brabant. Eerder werd bekend dat een van de opgepakte relschoppers al een stadionverbod van NAC heeft. Dergelijke raddraaiers zijn echter niet aan te pakken als ze zich buiten het stadion ophouden. “Je weet niet of zo iemand een gebiedsverbod dan wel respecteert, maar bij het schenden ervan kan die persoon in elk geval strafrechtelijk worden aangepakt. Dat lukt niet met alleen een stadionverbod", aldus Depla.

Afschuw

De burgemeester keek zondag met afschuw naar beelden waarop te zien is hoe een aantal NAC-fans slaags raakte met agenten en ME’ers. Dat gebeurde nadat beide rivaliserende supportersgroepen - opvallend genoeg - vrijwel tegelijkertijd het Rat Varlegh Stadion mochten verlaten en de confrontatie zochten. Door inzet van ME’ers en agenten te paard werd een massale knokpartij tussen beide kampen grotendeels voorkomen, maar daarna richtte een klein deel van de NAC-aanhang zich tegen de agenten.

“De beelden van de rellen maken me triest en woedend. Dergelijke sneue types willen we zo lang als mogelijk uit het stadion weren, het liefst definitief”, zei Depla maandagavond al in het tv-programma Pauw.

Excuses

De fanatieke aanhang van NAC in Vak G haalde ondertussen uit via social media. Zij menen dat de politie, net als in de play-off-wedstrijd tegen NEC in 2017, er niet voor zorgde dat bezoekende fans geen rotzooi konden trappen op het binnenterrein.

“Dat moeten we bestuderen en daar kunnen we van leren,”, reageerde Depla woensdag, “maar ik blijf me verzetten tegen dit soort mensen en het zoeken naar excuses als zoiets binnen de eigen club gebeurt. Dáár gaat het mis. Ik ben al mijn hele leven voetbalsupporter en wedstrijdbezoeker. Voetbal hoort een feest te zijn en daar hoort zo weinig mogelijk politie bij. Maar de gastvrijheid van Breda en NAC Breda kan alleen gehandhaafd worden als we, dat wil zeggen gemeente, KNVB/NAC en politie/justitie, de kwaadwillenden weren.”

Onderzoek

Wat dat betreft zit die driepoot niet stil. NAC wil de hooligans ‘zo hard mogelijk straffen’ en heeft de beelden van de ongeregeldheden overgedragen aan de politie. Die meldt dat het onderzoek nog in volle gang is en er nog geen andere raddraaiers zijn opgepakt dan de vijf verdachten die zondagavond al in de kraag werden gevat.

Volgens de lokale driehoek wordt het aantal vechtersbazen tussen de twintig en dertig geschat. Als uit het politierapport blijkt dat zij ook daadwerkelijk schuldig zijn aan de rellen, zijn ze volgens Depla bij elke thuiswedstrijd niet meer welkom in én buiten het stadion. Ook wordt bekeken of de gebiedsverboden overdraagbaar zijn, zodat collega-burgemeesters op voorhand weten wie de kwaaie peren zijn.

“Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om een zo gastvrij mogelijk klimaat te creëren voor uit- en thuiswedstrijden van NAC. Om dat zo te houden voor de goedwilligen moeten we alles strak regelen, bijvoorbeeld dus door slimme toepassingen van een gebiedsverbod. En dat gáán we doen.”