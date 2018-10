Gemeenteraad van Dongen legt college vuur aan de schenen over TUF Recycling [LIVEBLOG]

DONGEN - De gemeenteraad van Dongen wil donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering de onderste steen boven water krijgen over de problemen bij TUF Recycling. De fracties van D66 en CDA hebben een interpellatiedebat aangevraagd. De twee oppositiepartijen vinden onder meer dat het bedrijf ten onrechte een vergunning heeft gekregen en het college fouten heeft gemaakt bij de handhaving op het bedrijf.

D66 en CDA vinden het kwalijk dat pas werd doorgepakt in de handhaving op TUF Recycling na de documentaire over het bedrijf van onderzoeksprogramma ZEMBLA. Dat terwijl er meerdere signalen vanuit de gemeenteraad zijn geweest dat de boel niet op orde was.

Verder willen de partijen onder meer weten of er nog machines en medewerkers aanwezig waren in het pand ten tijde van de brand en vragen ze zich af waarom TUF Recycling in 2016 toestemming kreeg van de gemeente voor een extra opslaglocatie voor kunstgrasmatten.

Jaren problemen

Er zijn al jaren grote problemen met het illegaal opslaan van gebruikte kunstgrasmatten bij het bedrijf, maar ook met de hoogte van de stapels. Ook zijn er geen vrije brandgangen en lekken er verontreinigende stoffen in de bodem.

De gemeenteraadsvergadering over TUF Recycling zou eigenlijk 11 oktober plaatsvinden, maar die werd afgelast vanwege de grote brand die bij het bedrijf ontstond die avond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Wel zijn broei en kortsluiting als oorzaak uitgesloten.

