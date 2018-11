Deel dit artikel:













Ook rechter oordeelt dat Stint niet gebruikt mag worden door kinderopvangcentra De Stint. (foto: Omroep Brabant).

EINDHOVEN - De Stint mag niet gebruikt worden door kinderopvangcentra in Brabant. Dat is de uitkomst van een kort geding dat kinderopvang Het Kinderstraatje uit Almere aanspande tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De rechtbank in Utrecht besloot dat er genoeg twijfel is over de veiligheid van de Stint. Deze uitspraak heeft gevolgen voor andere kinderdagverblijven, postbodes en overige gebruikers van de elektrische bolderkar.

Geschreven door Femke de Jong

Het ministerie haalde Stints van de weg na het ongeluk in Oss. Een Stint kwam bij een spoorwegovergang onder een trein. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven. Eén kind en een begeleidster raakten ernstig gewond. Het ministerie onderzoekt de veiligheid van de Stint. Er zijn volgens het departement, op zijn minst grote twijfels of de verkeersveiligheid nog is te waarborgen. Kinderopvang die kort geding aanspande

Het Kinderstraatje is een eenmanszaak, met de Stint als enige mogelijke vervoermiddel. De advocaat noemde tijdens de zitting de beslissing om de Stints van de weg te halen veel te drastisch. "Als een bepaald busje ineens in brand vliegt, worden ook niet meteen al die busjes van de weg gehaald.” Ook in Brabant is niet iedereen gelukkig met het verbod op Stints op de openbare weg. Zo startte Bas Driessen uit Eindhoven een petitie om de elektrische bolderkar weer op de weg te krijgen. Onvolledige informatie

De fabrikant van de Stint heeft zijn bedrijf inmiddels failliet laten verklaren. Na dit verbod werden er geen voertuigen meer verkocht. De directeur van Stintum liet eerder weten dat volgens hem de onderbouwing van het verbod rammelt. Hij wordt in die gedachte gesterkt doordat nu blijkt dat niet alle informatie over de veiligheid van de Stint naar buiten is gebracht door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In een brief aan de Tweede Kamer liet de minister woensdag weten dat de fabrikant niet alle informatie heeft gegeven aan het onderzoeksteam, ook niet na herhaaldelijke verzoeken. De Tweede Kamer debatteert donderdagavond met minister Cora van Nieuwenhuizen over het omstreden vervoermiddel.