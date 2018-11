Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'De maat is vol', Hans Smolders eist actie na uit de hand gelopen feest in Tilburgs zwembad Hans Smolders. (Beeld: Omroep Brabant) De groep jongeren in het zwembad Stappegoor. (Foto: Manuela).

TILBURG - Hans Smolders is duidelijk: er moet ingegrepen worden na het uit de hand gelopen Halloweenfeest in zwembad Stappegoor in Tilburg. Afgelopen zaterdag deed het zwembad de deuren dicht tijdens het feest, nadat vier meisjes mogelijk werden aangerand. “Mannen gooiden met stenen en meisjes werden betast. De tijd van wegkijken is echt voorbij", aldus het raadslid.

Geschreven door Saskia Nelissen

Redacteur / Verslaggever

Op het Halloweenfeest waren zo’n vijfhonderd mensen aanwezig. Ongeveer veertig jongeren misdroegen zich. Vier meisjes moesten zelfs door het personeel in veiligheid worden gebracht omdat ze werden belaagd. Spoeddebat en actie

“Het personeel heeft goed gehandeld, maar tegen deze raddraaiers waren ze niet opgewassen”, stelt Smolders in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. “De sfeer was grimmig en intimiderend. Meisjes werden betast, er werden ramen ingegooid, mannen begonnen te spugen. Dit lijkt wel oorlog.” LEES OOK: Manuela was met haar kinderen bij rampfeest in Tilburgs zwembad: 'Meisje werd in kruis gegrepen' “Wij hebben een spoeddebat aangevraagd en vinden dat de burgemeester meteen actie moet ondernemen. Als dit soort groepjes onze stad verziekt, moeten we bij deze evenementen maar portiers inzetten, zoals we die kennen uit de binnenstad. Daar hebben die jongens nog enigszins respect en angst voor.” 'Stop met pamperen'

Zwembad Stappegoor kwam al vaker negatief in het nieuws omdat groepen jongeren zich er misdroegen. Wie nu het zwembad binnen wil, moet zijn vingerafdruk laten scannen. Maar volgens Smolders is dit niet genoeg. “Daders die zich al eerder in het zwembad misdroegen en meisjes lastig vielen, kregen een taakstraf. Een táákstraf. Rechters en het Openbaar Ministerie moeten zich echt eens achter de oren krabben. Het pamperen moet voorbij zijn. De burgemeester moet nu echt ingrijpen.” LEES OOK: Tilburger vast voor aanranden minderjarige meisjes in zwembad Stappegoor