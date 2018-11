Rampfeest Stappegoor Tilburg: toegangscontrole stond uit

TILBURG - Een Halloweenfeest in zwembad Stappegoor in Tilburg liep afgelopen zaterdag uit de hand. Meerdere jongeren met een zwembadverbod zouden toch binnen zijn gekomen. De vingerafdrukcontrole stond vanwege de drukte helemaal of gedeeltelijk uit, zo bevestigt de gemeente.

Afgelopen zaterdag werd een feest in het zwembad vroegtijdig afgebroken. Vier jonge meisjes zouden zijn aangerand. Groepen jongeren vielen elkaar en anderen verbaal en fysiek lastig. Nadat de jongeren naar buiten waren gestuurd, gooiden ze onder andere een ruit in en vernielden ze een rolluik. Volgens diverse aanwezige ouders hadden verschillende jongeren in de baldadige groep een zwembadverbod.

LEES OOK: Manuela was met haar kinderen bij rampfeest in Tilburgs zwembad: 'Meisje werd in kruis gegrepen'

Vingerafdruk

Het zwembad kent een lange reeks van incidenten. Vanwege de problemen werd in 2007 al een vingerafdruksysteem ingevoerd om het bad veiliger te maken. Bezoekers die een los kaartje kopen, wordt gevraagd om hun vinger te laten scannen. Dit geldt ook bij aanschaf van een abonnement. De vingerafdrukken worden vervolgens door een database gehaald, om te voorkomen dat iemand met een verbod binnen kan komen.

Dat systeem stond tijdens het Halloweenfeest in ieder geval gedeeltelijk uit. Iedereen die online een kaartje had besteld, hoefde zijn vinger niet te laten scannen. Deze beslissing is genomen, omdat het te druk was om iedereen te controleren. "Dit is misschien geen goed besluit geweest. We gaan dit zeker evalueren", vertelt burgemeester Theo Weterings.

'Hard aanpakken'

"Dit is geen fout geweest van de gemeente of het zwembad, maar van deze raddraaiers", benadrukt Weterings. De politie heeft camerabeelden veiliggesteld. "We moeten ze hard aanpakken."

Het zwembad wilde niet reageren, omdat de woordvoering over het incident bij de gemeente ligt. De politie laat weten geen aangifte of melding te hebben ontvangen van aanranding. Wel is er aangifte gedaan vanwege de vernielingen. "Ik roep de meisjes op om zich te melden bij de politie", vertelt Weterings.

Het vingerafdruksysteem is in 2007 ingevoerd en kreeg toen veel kritiek. Het wordt gebruikt bij alle Tilburgse zwembaden.