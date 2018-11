Tilburgse politiek wil optreden tegen ongeregeldheden in zwembad Stappegoor

TILBURG - De politieke partijen in Tilburg willen optreden tegen de problemen in het gemeentezwembad Stappegoor, maar niet te hard van stapel lopen. Dat er iets moet gebeuren, staat volgens de fracties buiten kijf. Afgelopen zaterdag terroriseerde een groep jongen een Halloweenfeest in het zwembad.

Wat de oplossing moet zijn, is nog niet voor iedereen klip en klaar. Omdat er al vaker incidenten zijn geweest, zijn er al jaren geleden voorzorgsmaatregelen genomen, onder meer door sommige jongeren de toegang tot het zwembad te verbieden en de invoering van een vingerscan bij de ingang, ter controle.



Dinsdag kondigde Hans Smolders van de Lijst Smolders de aanvraag voor een spoeddebat aan. De Tilburger eist actie. PvdA-raadslid Yusuf Calik is het met Smolders eens dat een spoeddebat nodig is. "De gemeente is verantwoordelijk voor het klimaat bij een vereniging. In dit geval moet er een goed zwemklimaat zijn. De gemeente moet, zeker na eerdere incidenten, kort op de bal spelen." De PvdA wijst erop dat er altijd alert gehandeld moet worden en wil daar snel over in gesprek. "Er moet voldoende toezicht zijn en bij signalen dat er verkeerde dingen gebeuren, moet er adequaat kunnen worden opgetreden, met voldoende menskracht."

Vingerscan

"Er gaan geruchten dat er jongeren binnen zijn geweest die een verbod hadden", zegt VVD-fractieleider Maarten van Asten. "De vingerscan is er voor om dat te voorkomen. Waarom dat is misgegaan, weten we nog niet. Graag wachten we eerst de uitslag van het onderzoek af voordat we conclusies trekken. Dat is nu nog vooral speculeren." De genoemde vingerscan is die bewuste avond niet gebruikt. Het was te druk om iedereen te controleren.

'Erg onhandig'

"Als het werkelijk klopt dat het vingerscansysteem niet is gebruikt, is dat op zijn zachtst gezegd erg onhandig", aldus CDA-fractievoorzitter Marcel van den Hoven. Verder is het CDA in afwachting van de feiten die er boven tafel zullen komen. "Wat er zal moeten gebeuren en welke maatregelen er volgen, hangt af van informatie die we nog moeten krijgen. Als het klopt wat ik allemaal heb gelezen kan dit soort gedrag in elk geval niet zonder consequenties blijven."



Ook SP-leider Helma Oostelbos is nog terughoudend. "Ik neem aan dat er een onderzoek volgt. Wat ik heb gelezen, is dat het personeel goed heeft gehandeld, dus ik ben benieuwd wat voor informatie er verder gaat komen."