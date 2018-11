Dennis haalde 10-jarige neefje uit zwembad na bedreiging Halloweenfeest: 'Dadelijk breek ik je nek'

Een grote groep jongeren zorgde zaterdag voor overlast in zwembad Stappegoor in Tilburg. (Foto: Manuela)

TILBURG - De groep jongeren die een halloweenfeest in het Tilburgse zwembad Stappegoor terroriseerde, kreeg in het zwembad veel bijval van anderen jongeren. Dennis zag zaterdag van dichtbij hoe de groep groeide doordat anderen zich erbij aansloten. Op een gegeven moment haalde hij zijn 10-jarige neefje uit het water, omdat die ernstig werd bedreigd.

“Een van de ergste dingen die ik zaterdag heb gezien, is dat een deel van de meisjes juist mee ging doen met het asociale gedrag van de groep", beschrijft Dennis de situatie tijdens het halloweenfeest in zwembad Stappegoor. Dennis is niet de echte naam van de Tilburger. Hij wil graag anoniem blijven, omdat hij bang is voor represailles.

"Ze gingen allemaal bij de groep staan. Het gedrag van de jongens werd overgenomen door een paar van de jongere mensen daar. Mensen sloten zich aan en gingen net zo vervelend doen. Meisjes op die leeftijd zijn natuurlijk allemaal heel beïnvloedbaar."

LEES OOK: Manuela was met haar kinderen bij rampfeest in Tilburgs zwembad: 'Meisje werd in kruis gegrepen'

Onder controle houden

De groep die aan het begin van de avond uit zo'n tien jongeren bestond, groeide in het zwembad dus uit tot grote proporties. Volgens Dennis was het voor de badmeesters daardoor moeilijk om de jongeren onder controle te houden.

"Ze waren met vijf man personeel. Probeer maar eens met vijf man dertig jongens eruit te sturen. De badmeesters waren de hele tijd aan het rennen, maar als er twee man op de ene plek jongens uit het water stonden te halen, gebeurde er op een andere plek weer iets anders."

Kindjes onderwater gedrukt

Net als Manuela zag ook Dennis hoe de groep al bij binnenkomst begon met rotzooi trappen. "Aan het begin stonden ze al in het midden van het zwembad te schreeuwen en bombarie te maken. Het werd zo druk dat kleine kindjes onder water werden gedrukt", vertelt Dennis.

"Op het moment dat de badmeester de jongens aansprak, werd hij uitgescholden met kanker. Ik zag dat meisjes die werden lastiggevallen, meeliepen met de badmeester. Toen hoorde je die jongens zeggen: ‘Yo, let op man. Want anders wijst een van die meisjes jou dadelijk aan’."

LEES OOK: Tilburgs zwembad doet deuren dicht tijdens feestje, vier meisjes mogelijk aangerand

'Dadelijk breek ik je nek'

“Mijn neefje was op een gegeven moment aan het spetteren en kreeg toen te horen van de groep: ‘Dadelijk breek ik je nek’", zegt de Tilburg geschokt. "Ik haalde hem toen uit het water. Nou, moet je aan een kind van 10 eens uitleggen dat je hem uit het water haalt, voor het geval dat een van die jongens hem iets aan gaat doen. Dat is lastig.”

LEES OOK: Rampfeest Stappegoor Tilburg: toegangscontrole stond uit

'Wolla, wolla, gratis zwemmen'

Wat een leuke zwembadfeest moest worden voor Dennis en zijn neefje, liep uit in een heuse nachtmerrie. "Het zwembad riep om: ‘Aorry voor alle overlast. Laat u nummer achter en we betalen u het geld terug.’"

"Toen hoorde je die aanstichters roepen: ‘Wolla, wolla, we kunnen nu gratis zwemmen. We krijgen ons geld terug’. Ik wil wel duidelijk maken dat het personeel er alles aan heeft gedaan wat in hun macht lag. Het personeel heeft meteen beveiliging erbij geroepen."