Verdachte in moordzaak Kaan S. geeft toe dat hij Bredanaar doodschoot

Kaan S. herdacht in Breda (archieffoto)

BREDA - Een van de verdachten van de moord op Kaan S. heeft een bekentenis afgelegd. Sofyane L. (23) heeft vorige maand bij de politie verteld dat hij de Bredanaar begin april heeft doodgeschoten.

Zijn advocate Francoise Landerloo bevestigt de bekentenis. De man uit Roermond is een van de in totaal zeven verdachten rond de ripdeal.

De rechtszaak rond de moord op Kaan S. is vrijdag extra beveiligd. Er zitten diverse rechercheurs in de zaal bij de nabestaanden. De maatregel is genomen, omdat verdachten en familie vorige keer slaags raakten.

Op 17 augustus liep de tussentijdse zitting bij de rechtbank in Breda plotseling uit de hand. Familieleden van het slachtoffer, onder wie twee broers, slaagden er in door te dringen tot de gang naar het cellencomplex.

'Onacceptabel'

De politie deed onderzoek naar het incident en heeft intussen besloten de broers van het slachtoffer niet te vervolgen. De voorzitter van de rechtbank noemde het incident 'onacceptabel'.



Ripdeal

De zaak draait over de gewelddadige dood van Kaan S. uit Breda. Hij werd op 8 april dit jaar in de Sandenburgstraat in Breda doodgeschoten, vermoedelijk bij een ripdeal, de gewelddadige diefstal van wiet.

De zes verdachten, allemaal twintigers, komen uit Limburg. Onlangs is nog een zevende persoon opgepakt maar over die verdachte is nog niks bekend gemaakt.

Jesse de J. (21) uit Roermond ziet het OM als een centrale figuur. Hij zou de wapens thuis hebben beheerd en hij zou ook de gestolen wiet in bezit krijgen. Jesse ontkent. Hij was ergens anders, zegt hij. Sofyane L. (23) uit Roermond wordt gezien als de schutter.

Pizzeria

Zijn advocaat vertelde dat de verdachten bij de politie al hebben verklaard dat de ripdeal was gepland. Toen ze in Breda aankwamen zou Jesse de J. hebben gezegd dat hij niet meer wilde meedoen.

Camerabeelden en getuigenverklaringen wijzen uit dat hij tijdens de dodelijke schoten in een pizzeria zat aan de Lunenburgstraat, zei advocaat Yehudi Moszkowicz.

Volgens het OM zou Jesse de opbrengst van de ripdeal hebben gedeeld en naar Spanje zijn gegaan. Toen de officier dat zei stond Jesse plotseling op en noemde hem 'mafketel'. Hij vertrok boos naar het cellencomplex, met drie agenten. Even later kwam hij terug en bood hij zijn excuses aan. "Ik vind het heel erg wat er gebeurd is".

Verzoek om vrijlating uit voorarrest

De advocaat van Jesse vroeg om zijn vrijlating, net als de advocate van Jaimy D. (21) vroeg vrijlating vanwege gebrek aan bewijs.

De jonge vrouw uit Geleen zou de vluchtauto een paar weken van tevoren hebben gehuurd. Ze zou ook een tas met wapens in de auto hebben gezet, naar eigen zeggen zonder te weten wat er in zat.

Het OM verzette zich tegen de vrijlatingsverzoeken. De rechtbank besloot alle verdachten in de cel te houden.

Beretta-pistool gevonden

Het OM maakte vrijdag op de zitting bekend dat er nog steeds onderzoek loopt. Een van de officieren maakte melding van een nieuwe vondst van bewijsmateriaal. 'In de berm' is afgelopen woensdag nog een Beretta-pistool gevonden. Waar precies, maakte de officier van justitie niet bekend.

Begin mei werd er al een Kalasjnikov-machinegeweer gevonden in de middenberm van de A58 bij Gilze. Ook bij de A58 langs Oirschot is er bewijsmateriaal gedumpt.De politie deed in het voorjaar een oproep om getuigen.

De rechtszaak is opgeschort voor onbepaalde tijd.