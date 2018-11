Nu al 3500 euro voor gouden tip in zaak mishandelde Eindhovense (85)

EINDHOVEN - Een man uit Valkenswaard doet een schepje bovenop de uitgeloofde beloning van 1000 euro voor de gouden tip in het onderzoek naar een mislukte straatroof. Hierbij raakte een 85-jarige vrouw zwaargewond. Het totaalbedrag staat nu op 3500 euro. 'Dit is zo laag bij de grond, mijn tenen krulden wel drie keer omhoog. De persoon die dit heeft gedaan, moet zo snel mogelijk van straat worden gehaald.'

De 85-jarige vrouw raakte zaterdagavond zwaargewond bij een mislukte straatroof op het Cassandraplein in Eindhoven. De dader maakte niks buit en liet de vrouw ontredderd achter op straat.



'Over de streep trekken'

"Ik weet dat het uitloven van een beloning mensen over de streep kan trekken. Dat ze dan wel belangrijke informatie kwijt willen en naar de politie stappen”, vertelt een Eindhovenaar, die anoniem wil blijven. Hij loofde als eerst een beloning uit. Een andere man, die ook anoniem wil blijven, is het volkomen met hem eens en verhoogt daarom de beloning met nog eens 2500 euro: "Hoe meer geld, hoe beter."

Beide mannen kennen de mishandelde vrouw niet. "Het grijpt mij gewoon aan. Nu gaat het om iemand die ik niet ken, maar de volgende keer is het misschien wel een dierbare of stel je voor dat het een kind betreft", zegt de man uit Valkenswaard. "De dader moet van de straat en ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die hier meer van weten."

Politie

De ander vult aan: “Ik heb er overigens vertrouwen in dat de politie alles op alles zet om de dader op te sporen. Ik hoop en verwacht dat ik haar op deze manier kan helpen om deze zaak zo spoedig mogelijk op te kunnen lossen. Vandaar dat ik het via Omroep Brabant speel. Dat zie je bijvoorbeeld aan de kaartenactie van die mevrouw uit Lierop, die heeft ook veel reacties opgeleverd. Of ik dat bedrag echt zelf ga betalen? Zeer zeker wel!”

Verdere ondersteuning

Een van de mannen geeft ook aan de vrouw te willen ondersteunen als de dader gepakt is. "Ik zou haar bijvoorbeeld juridisch kunnen ondersteunen. Ik ken heel veel mensen die haar zouden kunnen helpen en ik kan haar ook financieel verder ondersteunen", legt de Valkenswaardse man uit. "Ik wil echt alles doen om haar te helpen."

