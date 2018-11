Miljoenen euro's in het vooruitzicht voor Brabantse clubs, mede door prestaties Nederlands elftal

Dat stelt sportmarketeer Ruud van der Knaap van Triple Double. “Als je dan ziet dat bijvoorbeeld een Frenkie de Jong makkelijk overeind blijft in de wedstrijd met Frankrijk, dan kan dat alleen maar goed zijn voor de marktwaarde.” Het Brabants Dagblad berekende dinsdag dat Willem II en RKC, mede door de prestaties van Frenkie de Jong in Oranje, een flinke zak met geld kunnen verwachten.

De marktwaarde van De Jong ligt volgens verschillende media op ongeveer 68 miljoen euro. De 21-jarige middenvelder speelde in de gezamenlijke jeugd van Willem II en RKC. Beide Brabantse ploegen zouden respectievelijk 4,8 miljoen euro en drie miljoen euro ontvangen van Ajax als die club zou besluiten om De Jong van de hand te doen. “Dat is allereerst goed voor Ajax”, zegt Van der Knaap. “Maar voor Willem II en RKC is het natuurlijk ook fantastisch. Dit soort transfers kunnen ervoor zorgen dat dat soort clubs uiteindelijk ook meer kan besteden en groeien.”

Op de radar

Het is de trend van de laatste jaren: clubs betalen elke transferperiode meer geld voor spelers. “De positieve resultaten van het Nederlands elftal zorgen er ook voor dat een club als PSV daarop kan meeliften”, stelt Van der Knaap, die daaraan toevoegt dat Denzel Dumfries en Steven Bergwijn zichzelf ook in de kijker hebben gespeeld tijdens het duel met de Fransen. “Die staan nu, voor zover ze dat nog niet stonden, op de radar van de grote clubs. Ze zijn jong, hebben nog een lang contract, een enorme potentie en zijn daarom veel waard.”

PSV'ers Denzel Dumfries en Steven Bergwijn in Oranje (foto: VI Images).

Van der Knaap durft geen bedragen te noemen als hem wordt gevraagd naar de mogelijke marktwaarde van beide spelers. “De marktwaarde van een professionele voetballer is zo labiel. Het hangt van zoveel factoren af. De transfermarkt is een extreme markt en verschilt telkens. Als er drie clubs op zoek zijn naar een rechtsback, zal de marktwaarde van die speler vele malen hoger zijn dan wanneer er maar één club is geïnteresseerd. En zo zijn er nog tal van factoren verantwoordelijk voor de transferwaarde.”

Image boost

Ook Bredanaar Virgil van Dijk liet zich weer zijn tijdens deze interlandperiode. Volgens Van der Knaap heeft de aanvoerder van Oranje vooral zijn eigen merk een boost gegeven. “Zijn merk is omhoog geschoten”, zo stelt de sportmarketeer. “Hij gaf zijn vest aan een meisje dat het koud had en troostte de scheidsrechter wiens moeder net was overleden. Daarmee liet hij sportiviteit en respect zien, iets wat wellicht een onderschatte waarde is in het voetbal. Maar het beeld van Van Dijk is er absoluut op vooruit gegaan.”