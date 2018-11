7200 huishoudens anderhalf uur zonder stroom en telefoon door brand transformatorhuisje Steenbergen

STEENBERGEN - In een transformatorhuisje aan de Nicolaas Peckstraat in Steenbergen heeft donderdagochtend brand gewoed. Uit veiligheidsoverwegingen werd de stroom er afgehaald en dat betekende dat 7200 huishoudens van half negen tot tien voor tien geen stroom hadden.

In Dinteloord, Steenbergen, Nieuw-Vossemeer, Kruisland, De Heen en Sint-Philipsland (Zeeland) was er anderhalf uur geen stroom. De inwoners ontvingen een NL-Alert als waarschuwing. Mobiel bellen in en om Steenbergen leverde ook problemen op omdat ook steunzenders van de telecomproviders zonder stroom kwamen te zitten.

Er ontstond kortsluiting in het transformatorhuisje, een zogenoemd regelhuisje of verdeelstation. Rond half tien was de brand onder controle. Omdat de schakelinstallatie geen schade heeft opgelopen, duurde de storing niet lang.

Lees verder na de tweet:





'Ik hoorde een knal'

Tiny van Terheijden woont vlakbij het getroffen transformatorhuisje. "Rond acht uur gingen de lichten flikkeren in huis, maar was er nog geen stroomstoring. Kort daarop hoorde ik een doffe knal en ben ik buiten gaan kijken en zag ik de brand. Daar schrok ik wel van. Ik moest meteen denken aan wat er in Bergen op Zoom gebeurd is."









Bergen op Zoom

Het is de vierde keer in korte tijd dat er brand woedt in een transformatorhuisje. Onlangs was er een explosie in een transformatorhuisje in Bergen op Zoom. Daar vielen vier gewonden bij. Omdat de Veiligheidsregio een dergelijk scenario wilde voorkomen, werden twee omliggende huizen na de brand ontruimd.

Ook in Oud-Gastel en Waalwijk woedde er onlangs brand in een transformatorhuisje.

Problemen met deze stroomstations?

Door al deze branden rijst de vraag of er iets mis is met de transformatorhuisjes in Brabant. Een woordvoerder van Enexis daarover: "We onderzoeken al deze branden nog. Het lijkt erop of de branden op verschillende manieren zijn ontstaan, maar ik begrijp de zorg en dus moeten we dat uit gaan zoeken."