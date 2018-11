Leraar pesten op Instagram: deze memes gingen rond op Frits Philips lyceum

Op sommige memes staan namen van leraren. Ook zijn er soms foto's gebruikt van docenten. De namen en gezichten van de docenten zijn weggehaald door Omroep Brabant.





Een van de memes die zijn gepost door leerlingen van het Frits Philips lyceum. (Bron: Omroep Brabant)









Andere memes zijn algemener en gaan niet over personen zelf, maar over het leven op school.









Volgens leerlingen van de school zijn er ook memes gepost waarop hakenkruizen op hoofden van leraren getekend waren en plaatjes met beledigende opmerkingen over het uiterlijk van leraren of medewerkers. Het is niet duidelijk of die gepost zijn door de jongen die van school is gestuurd.

