Mark van Bommel laat zestienjarig talent Mohammed Ihattaren meetrainen bij PSV

EINDHOVEN - Een opvallend gezicht op de besloten training van PSV deze woensdagochtend. Trainer Mark van Bommel liet namelijk het zestienjarige talent Mohammed Ihattaren meetrainen met de grote jongens. De selectie van PSV is in voorbereiding op het duel met Excelsior van komende vrijdag.

PSV speelt die wedstrijd op vrijdag omdat de koploper van de eredivisie komende dinsdag alweer in actie komt in het kader van de Champions League tegen Internazionale. Mark van Bommel deed dus een beroep op de zestienjarige Ihattaren. Het talent speelt normaliter zijn wedstrijden bij PSV O19, maar mocht woensdag voor het eerst meetrainen bij het eerste van de Eindhovense club.

Grootste PSV-talent in tien jaar

Voetbalkenner Aad de Mos liet een tijd geleden al weten Ihattaren een groot talent te vinden. “Hij is het grootste PSV-talent van de afgelopen tien jaar”, was De Mos lyrisch over het zestienjarige talent van de Eindhovenaren. “Die jongen heeft een ongekend spelinzicht en zijn aannames zijn fantastisch. Hij loopt ver voor op alle andere jongens bij PSV.”

Fraaie assist

Ihattaren speelt dus in de O19 van de Eindhovense club. Met dat team komt de middenvelder onder meer tijdens de Youth League tegen Tottenham en FC Barcelona in actie. Vorige week viel Ihattaren nog op met een fraaie assist op Yorbe Vertessen, die de gelijkmaker in het duel met de Catalanen aantekende.

Bekijk het moment hieronder nog eens terug en lees verder.

Vrijdag komt PSV Excelsior tegen in eigen huis. Het duel staat in het teken van de banden tussen de club met Mexico, waarbij PSV dinsdag bekend maakte in zee te gaan met de Mexicaanse topclub Chivas Guadalajara. Afgelopen zondag verloor PSV voor het eerst dit seizoen in de eredivisie toen Feyenoord met 2-1 te sterk was in De Kuip.

LEES OOK: PSV doet goede zaken in Mexico: ‘Ze zijn na FC Barcelona en Real Madrid de meest populaire club’