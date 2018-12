Mark van Bommel blijft koel na nederlaag tegen Feyenoord: 'Doen wat we altijd doen'

EINDHOVEN - Na de nederlaag tegen Feyenoord is PSV de ongeslagen status in de eredivisie kwijt. Ondanks de verliespartij blijft trainer Mark van Bommel rustig, hij gaat ook niet ineens sleutelen aan zijn opstelling. De oefenmeester wil vooral dat zijn ploeg doet wat het eigenlijk al het hele seizoen in competitieverband doet.

In de voetballerij vragen trainers na een nederlaag vaak om een reactie van hun ploeg, Van Bommel doet dat niet. "Nee, wij gaan geen reactie tonen, maar gewoon hetzelfde doen als we altijd doen. Het is niet zo dat je na dertien keer winst en één verlies alles gaat omgooien."

Doen wat je altijd doet, dan zal Van Bommel net als altijd weinig veranderingen doorvoeren in zijn basiselftal. "Nee, waarschijnlijk niet. Ik ben een trainer die altijd het elftal opstelt waarmee ik denk dat we kunnen winnen. Zo simpel is het", citeert PSV de hoofdtrainer op eigen website.

Details

Van Bommel heeft inmiddels alle tijd gehad om de nederlaag tegen Feyenoord te analyseren. Op de persconferentie in aanloop naar het duel met Excelsior gaf hij aan dat details het verschil hebben gemaakt. "Ik heb zelf ook zulke wedstrijden gespeeld. Het is niet zo dat ik altijd top was. Soms wil je heel graag en dan lukt het niet. Dat is soms ongrijpbaar, je hebt er niet altijd invloed op."

"Dan zijn het vaak de kleine dingen, de details, die een wedstrijd bepalen. Dat kan zomaar een verkeerde ingooi of pass zijn. Dat zijn momenten waar je naar op zoek moet gaan. Daar was ik zelf als speler altijd heel scherp op, maar het ging ook weleens mis", aldus de voormalig middenvelder.

Fijne geschiedenis

Kijkend naar het verleden hoeft PSV zich weinig zorgen te maken voor het duel met Excelsior. De Rotterdammers wonnen in de geschiedenis slechts één competitiewedstrijd op bezoek bij PSV. In het seizoen 1971/1972 waren de Kralingers met 1-2 te sterk voor de Eindhovenaren. Tijdens de vorige voetbaljaargang won PSV met 1-0 dankzij een doelpunt van Hirving Lozano.

Een doelpunt van de Mexicaanse aanvaller zou passen bij de wedstrijd van vrijdagavond, want er staan verschillende Mexicaanse activiteiten op het programma in het Philips Stadion. Dit alles in verband met het aanstaande ambassadeurschap van Carlos Salcido en Francisco 'Maza' Rodriguez.